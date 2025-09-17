Nam sinh thủ khoa ‘kép’ và bí quyết học tập khác biệt

SVO - Nguyễn Vũ Hoàng Phúc - cựu học sinh chuyên Sinh, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP. HCM) đã trở thành thủ khoa 'kép' trong mùa tuyển sinh 2025 của trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM). Ở phương thức 01 (xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển), Phúc đạt tuyệt đối 30/30 điểm, với thành tích Học sinh Giỏi quốc gia môn Sinh. Ở phương thức 03 (xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025), Phúc tiếp tục dẫn đầu, với 28,5/30 điểm.

Điều đáng chú ý là, thay vì chọn con đường y khoa truyền thống như nhiều bạn bè cùng khối chuyên Sinh, Phúc quyết định theo đuổi ngành Kỹ thuật Y sinh, một ngành học còn mới mẻ tại Việt Nam nhưng đầy triển vọng.

“Ngay từ đầu, mình đã biết bản thân không hợp làm bác sĩ, vì thời gian học quá dài và tính cách mình cũng không phù hợp môi trường lâm sàng. Sau khi trao đổi với cô giáo chủ nhiệm, mình nhận ra, Kỹ thuật Y sinh vừa gắn với Sinh học, vừa cho mình cơ hội làm việc với máy móc hiện đại điều mà mình đam mê từ nhỏ”, Phúc chia sẻ.

Tự học sáng tạo và “trò ngớ ngẩn để nhớ lâu”

Khác với nhiều sĩ tử dành phần lớn thời gian ở các lớp học thêm, Phúc chọn cách tự học và học nhóm. Toán và Hóa, Phúc chỉ theo hai lớp hỗ trợ, còn Sinh học, Phúc tự ôn hoàn toàn.

Phương pháp học của Phúc cũng rất đặc biệt. Thay vì chỉ ghi chép lại kiến thức, anh thường tự diễn đạt lại bằng ngôn ngữ riêng, thậm chí sáng tạo ra những “mẹo ngớ ngẩn”, vui nhộn để ghi nhớ lâu hơn. “Càng vô tri thì càng dễ in sâu vào trí nhớ. Khi nghĩ ra trò gì hay, mình sẽ chia sẻ ngay với nhóm bạn để cùng nhắc đi nhắc lại và điều đó khiến kiến thức khó quên hơn”, Phúc nói.

Một bí quyết khác của Phúc là học bằng cách giảng lại cho người khác. Nam sinh luôn tự đặt câu hỏi: “Nếu mình là thầy, mình sẽ dạy kiến thức này thế nào?”. Cách tiếp cận ấy buộc Phúc đào sâu bản chất vấn đề, tìm nhiều cách diễn giải từ thầy cô, bạn bè và cả Internet.

Hoàng Phúc rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp THPT.

Với những môn khó nhằn, Phúc không chạy trốn mà chọn cách đối diện. Anh cho rằng, nắm vững lý thuyếtlà chìa khóa: “Khi vướng bài tập khó, mình quay lại đọc kỹ lý thuyết nhiều lần. Mình cũng nhờ bạn bè hoặc AI diễn đạt lại để dễ hiểu hơn. Quan trọng nhất là không được sợ môn đó, chỉ lo chưa giỏi thì mình sẽ tìm thêm nguồn để học” - Phúc cho hay.

Chính sự kiên trì ấy giúp Phúc duy trì động lực trong những giai đoạn căng thẳng nhất. Ngoài ra, việc đặt ra mục tiêu theo từng giai đoạn như làm 10 đề Toán trong một tuần thay vì lập 'to-do list' hằng ngày giúp Phúc chủ động hơn trong phân bổ thời gian và giảm áp lực.

Phúc (thứ năm, từ trái qua) nhận bằng khen của UBND TP. HCM.

Gia đình là điểm tựa, bạn bè là động lực

Trong hành trình học tập, Phúc nói, mẹ là nguồn động lực lớn nhất: “Mẹ mình chỉ là lao động tự do, làm việc rất vất vả để nuôi hai anh em. Đôi tay chai sần và mái tóc bạc sớm của mẹ khiến mình luôn tự nhủ phải cố gắng học tốt để mẹ tự hào”.

Không chỉ gia đình, tình bạn cũng là “chìa khóa” giúp Phúc vượt qua căng thẳng mùa thi. Những buổi học nhóm, những đêm cùng nhau ôn bài đã trở thành ký ức quý giá để Phúc giữ tinh thần bền bỉ.

Phúc (trái) nhận học bổng tại Lễ khai giảng của trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM), năm học 2025 - 2026 mới đây.

Bước vào cánh cổng đại học, tân thủ khoa ‘kép’ đặt mục tiêu trước mắt là duy trì phong độ để giữ học bổng, kết nối thêm bạn bè và từng bước khám phá chuyên ngành phù hợp trong lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh. “Mình tin rằng, càng trải nghiệm nhiều thì tương lai càng có nhiều vốn quý để thành công”, Phúc bộc bạch.