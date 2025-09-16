Giúp sinh viên Đà Nẵng tìm phòng trọ an toàn

SVO - Tháng Chín hằng năm là thời điểm sinh viên khắp nơi đổ về TP. Đà Nẵng nhập học. Trước nhu cầu tìm phòng trọ tăng cao, nhiều phương án hỗ trợ đã được các câu lạc bộ, đoàn thanh niên tại các trường đại học, cao đẳng triển khai, giúp sinh viên nhanh chóng tìm được nơi ở ổn định và phù hợp.

“Ngân hàng nhà trọ” giúp bình ổn giá

Xuất phát từ mong muốn giúp sinh viên an tâm học tập với chỗ ở ổn định, trường ĐH Đông Á đã xây dựng và duy trì mô hình “Ngân hàng nhà trọ” trong suốt 10 năm qua. Đây là kênh kết nối cung cấp thông tin phòng trọ uy tín, góp phần giảm bớt nỗi lo tìm nơi ở cho sinh viên khi đến Đà Nẵng.

Ban đầu, thông tin trọ được đăng tải trên trang của Đoàn Thanh niên. Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19 năm 2021, nhiều sinh viên bày tỏ khó khăn khi phải rong ruổi khắp phố phường để tìm phòng. Từ thực tế đó, nhà trường quyết định số hóa mô hình bằng cách xây dựng website riêng. Nền tảng này không chỉ cung cấp thông tin về giá cả, vị trí, tiện ích phòng trọ mà còn đóng vai trò cầu nối giữa sinh viên và chủ nhà, giúp sinh viên nhanh chóng tìm được phòng ở phù hợp khi có nhu cầu.

Giao diện của website “Ngân hàng nhà trọ” của trường ĐH Đông Á. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thống kê, 80% sinh viên trường ĐH Đông Á đến từ các địa phương xa, điều kiện kinh tế còn hạn chế, nên nhu cầu có chỗ ở ổn định, chi phí hợp lý luôn cấp thiết. “Trước đây, hình ảnh phụ huynh và sinh viên kéo hành lý đi bộ hàng cây số để tìm phòng không hiếm gặp. Chính từ đó, “Ngân hàng nhà trọ” ra đời với mong muốn đồng hành, hỗ trợ sinh viên”, anh Lê Đình Lượng – Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Đông Á chia sẻ.

Điểm khác biệt của mô hình là tính minh bạch và cam kết từ phía chủ trọ. Thông qua website, chủ trọ có thể đăng tải thông tin, hình ảnh, giá phòng; còn sinh viên dễ dàng lựa chọn chỗ ở phù hợp. Đặc biệt, các chủ trọ tham gia hệ thống phải cam kết giữ nguyên giá thuê trong 4 năm học để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên.

Sau hai năm vận hành website, hơn 7.000 sinh viên đã tìm được nơi ở ổn định, với sự kết nối từ khoảng 1.000 chủ trọ thuộc các phường lân cận như Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc, Hòa Thuận Tây. Để có được kết quả này, nhà trường đã trực tiếp thương lượng nhằm giữ mức giá thuê phản ánh đúng giá trị thực, đồng thời cử đoàn viên ra quân hướng dẫn chủ trọ cách sử dụng nền tảng trực tuyến.

Tình nguyện viên trường ĐH Đông Á hỗ trợ sinh viên tìm phòng trọ thông qua mô hình “Ngân hàng nhà trọ”. (Ảnh: Đoàn Nhạn)

Đối với sinh viên, “Ngân hàng nhà trọ” của trường là “cứu tinh” trong những ngày đầu nhập học. Sau khi hoàn tất thủ tục, mỗi sinh viên được cấp mã truy cập hệ thống để lựa chọn phòng trọ phù hợp. Điều này giúp phụ huynh và sinh viên yên tâm hơn khi bắt đầu hành trình học tập tại trường.

Không dừng lại ở phạm vi nội bộ, trong thời gian tới, nhà trường dự kiến mở rộng “Ngân hàng nhà trọ” ra toàn thành phố Đà Nẵng, phục vụ cho sinh viên các trường khác.

Đồng hành cùng sinh viên tìm trọ

Tương tự mô hình “Ngân hàng nhà trọ” của ĐH Đông Á, nhiều năm qua, CLB C-RES (trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng) đã trở thành điểm tựa cho nhiều tân sinh viên trong hành trình tìm kiếm một chỗ ở ổn định. Với tinh thần tương trợ và mong muốn tạo ra môi trường sống an lành mạnh, thời gian qua câu lạc bộ đã không ngừng khảo sát kết nối với nhiều chủ trọ để tìm ra những phòng trọ phù hợp với điều kiện và nhu cầu của các bạn sinh viên.

Năm nay, bắt đầu từ tháng Sáu, CLB C-RES đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Chi bộ sinh viên để xác định mục tiêu và quy mô hoạt động. Ban tổ chức tiến hành song song việc khảo sát thực tế và tìm kiếm phòng trọ trực tuyến, thu thập thông tin về giá cả, an ninh, hình ảnh và số liên hệ, sau đó tổng hợp thành danh sách uy tín. Thông tin được công khai trên các nhóm, fanpage và trong ngày nhập học. Ngoài ra, câu lạc bộ còn bố trí bàn tư vấn trực tiếp tại trường, hỗ trợ phụ huynh và tân sinh viên nhanh chóng tìm được chỗ ở ổn định.

Các thành viên trong CLB C-RES “ra quân” khảo sát các dãy trọ trên nhiều đường để hỗ trợ tân sinh viên có được nơi ở thích hợp. (Ảnh: CLB C-RES)

Kết quả khảo sát cho thấy, giá phòng trọ tại Đà Nẵng, nhất là những khu vực lân cận trường học, vẫn ở mức cao so với điều kiện kinh tế của phần lớn sinh viên. Đây là trở ngại không nhỏ đối với tân sinh viên trong việc cân đối chi phí sinh hoạt. Thấu hiểu nỗi lo ấy, CLB C-RES đã chủ động tìm kiếm, lựa chọn và giới thiệu những địa chỉ trọ có mức giá phải chăng, vừa đảm bảo điều kiện cơ bản, vừa giúp các bạn sinh viên yên tâm ổn định nơi ở ngay từ những ngày đầu nhập học.

Thành viên CLB C-RES (trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng) trực tiếp trao đổi với chủ trọ để tìm phòng phù hợp cho sinh viên mùa nhập học. (Ảnh: CLB C-RES)

Trong ngày hội nhập học 4/9 vừa qua tại trường ĐH Kinh tế, nhận được thông tin bản thân không nằm trong diện ưu tiên được đăng ký vào ký túc xá của trường, Mai Thị Xuân Thương (trường ĐH Kinh tế) chia sẻ: “Mình rất hoảng vì đã đi suốt 5 - 6 tiếng, nhưng không tìm được phòng trọ phù hợp. Nhưng khi được tin ký túc xá của trường mở đăng ký bổ sung và được các anh chị trong câu lạc bộ hỗ trợ tận tình, ngay trong ngày hôm ấy mình đã tìm được chỗ ở phù hợp”.

Tính đến hiện nay, trung bình mỗi năm, câu lạc bộ đã hỗ trợ được 100 đến 150 tân bạn sinh viên tìm được chỗ ở ổn định. Trong tương lai, câu lạc bộ ngày càng hoàn thiện dự án này hơn bằng việc phát triển một website hoặc một ứng dụng chuyên nghiệp hơn. “Để bên cạnh việc tìm kiếm một phòng trọ ưng ý, nền tảng sẽ tích hợp bản đồ các tuyến đường và một số tuyến xe buýt để các bạn sinh viên có thể thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Bởi không phải sinh viên nào cũng có phương tiện cá nhân để đến trường”, chị Thanh Nhàn (Trưởng CLB C-RES, trường ĐH Kinh tế) chia sẻ về những dự định tương lai của dự án này.