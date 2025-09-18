CEO Từ Tiến Phát: ‘AI không cướp việc, nhưng người biết dùng AI sẽ thay thế bạn’

SVO - Trong buổi talk show với chủ đề 'AI & Tương lai nghề nghiệp' mới đây, Tổng Giám đốc và Giám đốc Sáng tạo Ngân hàng Á Châu (ACB) đã mang đến những góc nhìn sâu sắc, thực tế và lời khuyên đắt giá cho sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) về cách làm chủ công nghệ và sự nghiệp trong kỷ nguyên số.

Buổi chia sẻ có sự tham gia của ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu và bà Chu Hồng Hạnh - Giám đốc Sáng tạo Ngân hàng TMCP Á Châu. Các diễn giả đã thẳng thắn đối thoại, giải đáp những băn khoăn lớn nhất của sinh viên về "cơn bão AI", đồng thời đưa ra những "kim chỉ nam" để người trẻ không chỉ tồn tại mà còn bứt phá trong tương lai.

Bốn "câu thần chú" để sinh viên không bị AI bỏ lại phía sau

Đây là thông điệp cốt lõi và được ông Từ Tiến Phát nhấn mạnh xuyên suốt buổi nói chuyện. Ông khẳng định: "AI không cướp việc của người lao động nhưng những người lao động có năng lực về AI sẽ thay thế những người không biết sử dụng hoặc không biết ứng dụng AI vào công việc của mình. Khi nói AI có ảnh hưởng gì, có thay đổi gì hay không thì đầu tiên là có. Chắc chắn phải có”.

Các diễn giả chia sẻ tại chương trình.

Để cụ thể hóa chiến lược thích ứng, ông đã đúc kết thành bốn "slogan" ngắn gọn và thực tế cho các bạn sinh viên. Theo ông, trước hết, sinh viên phải "Cứng core, chắc nền". Nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc vẫn là yếu tố bất khả thay thế, bởi những ngành đòi hỏi tư duy phản biện, cảm xúc và sáng tạo như Luật chính là lợi thế mà AI khó chạm tới. Đi cùng với nền tảng vững đó là "Skill xịn, AI khó đụng". Sinh viên cần rèn luyện song song cả kỹ năng cứng bao gồm cả phân tích dữ liệu, viết prompt cho AI và kỹ năng mềm như tư duy chủ động, sáng tạo để tạo ra giá trị khác biệt.

Ông Từ Tiến Phát chia sẻ tại chương trình.

Khi đã có nền tảng và kỹ năng, vấn đề tiếp theo là tư duy sử dụng công cụ. Ông Phát khuyên sinh viên hãy "Dùng AI như một trợ lý ảo", một công cụ hỗ trợ đắc lực để nâng cao hiệu suất, tổng hợp thông tin, chứ không phải để gian lận. Để ra lệnh cho AI hiệu quả, người dùng phải có kiến thức nền vững chắc để đặt câu hỏi đúng và kiểm chứng kết quả.

Khi kiến thức chuyên môn và bằng cấp không còn là tất cả

Theo các diễn giả, AI đang tạo ra một cuộc cách mạng trong cả giáo dục và tuyển dụng. PGS. TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) chia sẻ, vai trò của giảng viên đang chuyển từ người truyền đạt kiến thức sang người kiến tạo môi trường, truyền cảm hứng và cố vấn. Người học cũng phải chủ động hơn trong việc khám phá tri thức, xem AI như một người bạn "đồng kiến tạo".

Từ góc độ nhà tuyển dụng, ông Từ Tiến Phát cho biết, doanh nghiệp ngày nay không chỉ nhìn vào điểm số. "Sự tinh tế (EQ), khả năng quan sát, sự chủ động và dấn thân mới là những yếu tố giúp một cá nhân thành công sớm trong một tổ chức”, ông nhấn mạnh.

PGS. TS Hoàng Công Gia Khánh chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung cho quan điểm này, bà Chu Hồng Hạnh - Giám đốc Sáng tạo ACB đã chỉ ra bốn yếu tố quan trọng giúp một ứng viên trở nên nổi bật: tư duy hệ thống, có góc nhìn đa chiều, chuyên môn sâu, tư duy phản biện, và tư duy học hỏi không ngừng.

Cũng theo bà Hạnh, thực tế tại ACB, AI đang được ứng dụng mạnh mẽ để tự động hóa các quy trình lặp lại, điển hình là 60% hồ sơ tín dụng hiện đã được duyệt tự động. AI cũng là trợ lý đắc lực cho nhân viên, giúp tổng hợp thông tin, đề xuất sản phẩm và kịch bản tiếp cận khách hàng, qua đó tăng năng suất lao động lên nhiều lần. Tuy nhiên, ông Phát khẳng định những quyết định có rủi ro cao, đòi hỏi sự tư vấn sâu và kinh nghiệm dày dặn chắc chắn vẫn phải thuộc về con người.