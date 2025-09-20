Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dự án 'Trợ lý pháp lý số' giành Quán quân cuộc thi 'Fintech ATTACKER 2025'

SVO - Với việc phát triển dự án 'Nền tảng AI Tư vấn hỏi – đáp văn bản pháp luật Ngân hàng Nhà nước', nhóm sinh viên của trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) đã xuất sắc vượt qua hơn 2.000 thí sinh đến từ hơn 54 trường đại học trên cả nước để trở thành quán quân cuộc thi học thuật công nghệ tài chính 'ATTACKER 2025'.

Cuộc thi diễn ra tại TP. HCM và nằm trong khuôn khổ sự kiện Ho Chi Minh City Fintech Road 2025, do trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) phối hợp tổ chức.

'ATTACKER 2025' được tổ chức, với chủ đề “Are you an innovator? We’re your investors”, tập trung vào tam giác giá trị: khởi nghiệp – công nghệ – kinh tế. Cuộc thi hướng đến việc tạo ra một diễn đàn học thuật – sáng tạo, nơi sinh viên có thể trình bày ý tưởng, mô hình kinh doanh và giải pháp số trong lĩnh vực tài chính.

Hội đồng giám khảo là các chuyên gia đầu ngành, đại diện cơ quan quản lý và doanh nghiệp, cùng nhiều nhà khoa học từ ĐHQG TP. HCM, ĐHQG Hà Nội và các trường đại học lớn trên cả nước.

Vượt qua hàng trăm đội thi, qua ba vòng, kéo dài từ tháng 5/2025 đến tháng 9/2025, nhóm URAx, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) đã xuất sắc giành ngôi Quán quân, với dự án "URA-xLaw – nền tảng AI tư vấn hỏi – đáp văn bản pháp luật cho Ngân hàng Nhà nước".

z7026007761406-0e1f1aa4e1489f3fe191a88fc08d5eb1.jpg
Nhóm URAx, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) giành Quán quân cuộc thi ‘Fintech ATTACKER 2025’.

URA-xLaw được thiết kế như một trợ lý pháp lý số, có khả năng xử lý, phân tích và cập nhật các văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng một cách nhanh chóng, minh bạch và chính xác. Giải pháp này giúp ban lãnh đạo và bộ phận pháp chế tại các ngân hàng tiết kiệm thời gian tra cứu, đồng thời hạn chế rủi ro pháp lý khi ra quyết định.

Chia sẻ về dự án, Thiên Long (đại diện nhóm URAx) cho biết: “Ngay từ đầu, nhóm xác định mục tiêu cốt lõi của URA-xLaw là xây dựng một trợ lý pháp lý AI chuyên biệt cho ngành Tài chính – Ngân hàng, biến “rừng văn bản” phức tạp của Ngân hàng Nhà nước thành câu trả lời nhanh – chính xác – minh bạch – có trích dẫn. Khó khăn lớn nhất là xử lý dữ liệu pháp luật vốn rất dài, chồng chéo và thay đổi liên tục. Nhưng khi vượt qua được, nó trở thành lợi thế cạnh tranh, vì hiện nay chưa có nền tảng nào ở Việt Nam làm được ở mức này.

Nói về động lực theo đuổi dự án, Long chia sẻ: “Động lực lớn nhất của chúng mình xuất phát từ cả nhu cầu thực tiễn và nền tảng nghiên cứu. URA là nhóm nghiên cứu do PGS. TS. Quản Thành Thơ dẫn dắt, với nhiều thành tựu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt. Từ nền tảng khoa học đó, chúng mình mong muốn đưa tri thức ra khỏi phòng thí nghiệm để giải quyết các vấn đề thực tế”.

Nhóm cũng kỳ vọng, trong tương lai, nếu có cơ hội, sẽ mở rộng dự án sang các lĩnh vực pháp lý khác có tính tuân thủ cao, như chứng khoán, bảo hiểm, doanh nghiệp – thương mại hay hợp đồng – đấu thầu, hướng tới trở thành nền tảng LegalTech tổng thể cho Việt Nam.

