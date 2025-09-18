Nữ sinh trường Nhân Văn tham gia triển lãm thơ quốc tế tại ĐH Thông tin Kyungnam, Hàn Quốc

SVO - Nguyễn Hoàng Yến Nhi (2004) là sinh viên năm thứ tư, chuyên ngành Hàn Quốc học, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), mang trong mình sức trẻ nhiệt huyết cùng niềm đam mê mãnh liệt với ngôn ngữ. Sau bốn năm đại học, Nhi đã từng bước khẳng định mình bằng sự kiên trì và niềm tin vào bản thân, để rồi viết nên một hành trình rực rỡ, với nhiều thành tích đáng tự hào.

Ngôn ngữ mở lối, đam mê dẫn bước

Niềm đam mê ngôn ngữ của Yến Nhi nhen nhóm từ những năm THPT, khi sự tò mò và khao khát khám phá đã đưa Nhi đến với chuyên ngành Hàn Quốc học. “Khi mới vào khoa Hàn Quốc học, mình khá áp lực vì hầu hết bạn bè đã biết tiếng Hàn, trong khi mình chỉ vừa làm quen với bảng chữ cái và phát âm lần đầu”, Yến Nhi chia sẻ.

Yến Nhi đạt Top 10 chung kết của cuộc thi “Thông biên dịch tiếng Hàn” do Trung tâm học viện King Sejong tổ chức.

Không để những “chông gai” ban đầu làm nản lòng, Yến Nhi hiểu rằng chỉ cần bản thân đủ cố gắng, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp. Suốt bốn năm đại học, Nhi không chỉ chăm chỉ học tập mà còn chủ động nghiên cứu, mở rộng hiểu biết về văn hóa, xã hội Hàn Quốc. Từ một người chưa từng tiếp xúc với ký tự hay chữ viết nào của Hàn Quốc, Yến Nhi đã chinh phục chứng chỉ Topik 5 và SKA 6 vào năm 2024. Bên cạnh đó, Nhi cũng thử sức ở nhiều cuộc thi học thuật và lọt Top 10 Chung kết của cuộc thi “Thông biên dịch tiếng Hàn”, tổ chức tại Trung tâm học viện King Sejong, TP. HCM. Đồng thời, Nhi cùng nhóm cũng đạt loại Xuất sắc trong Nghiên cứu khoa học và có báo cáo tại Hội thảo quốc tế về vấn đề Giáo dục và Văn hóa Hàn Quốc đương đại. Việc tham gia hội thảo quốc tế này đánh dấu cột mốc trưởng thành trong tư duy và tinh thần học tập của Nhi.

Yến Nhi là một trong 12 bạn được chọn trở thành Đại sứ khoa Hàn Quốc học.

Bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục bản thân

Không dừng lại ở những cuộc thi học thuật, Yến Nhi mong muốn được “vẽ” nên thanh xuân của mình bằng những trải nghiệm và kết nối mới. Đó cũng chính là lý do Nhi quyết định đăng ký tham gia chương trình tìm kiếm Đại sứ sinh viên 'Galaxy Campus Friends' của Samsung và xuất sắc vượt qua hàng nghìn hồ sơ để trở thành một trong 150 gương mặt mùa 2, đồng thời góp mặt trong Top 12 gương mặt tiêu biểu của khoa Hàn Quốc học. “Đây cũng chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời mình trong suốt bốn năm đại học, khi mình không chỉ vượt qua giới hạn bản thân mà còn trở nên tự tin và kết nối được với nhiều người bạn mới”, Yến Nhi chia sẻ.

Yến Nhi trở thành một trong 150 gương mặt đại diện của Đại sứ sinh viên 'Galaxy Campus Friends' mùa 2.

Nhìn lại hành trình, Yến Nhi thừa nhận, cô từng nhiều lần chán nản, nhưng sự “kiên trì” chính là chìa khóa giúp Nhi quyết tâm theo đuổi đến cùng. Từ những nỗ lực cùng sự tự tin, năng nổ trong học tập và giao lưu, Yến Nhi đã được chọn để tham gia trải nghiệm sáng tác thơ kỹ thuật số tại Viện Nghiên cứu Dicapoem (Hàn Quốc). Tại đây, bài thơ đầu tay của Nhi đã được trưng bày trong Triển lãm thơ quốc tế tại ĐH Thông tin Kyungnam (Hàn Quốc). Tác phẩm không chỉ được giới thiệu bên cạnh các sáng tác của bạn bè quốc tế mà còn trở thành một dấu ấn nhỏ góp phần quảng bá hình ảnh sinh viên Việt Nam.

Yến Nhi (thứ năm, từ trái qua) cùng các bạn sinh viên tham gia chương trình giao lưu học thuật và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tại Busan, Hàn Quốc.

Yến Nhi cùng bài thơ đầu tay tại Triển lãm thơ quốc tế, ĐH Thông tin Kyungnam (Hàn Quốc).

Qua hành trình 4 năm đại học của mình, Yến Nhi muốn nhắn nhủ với những bạn tân sinh viên: “Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, sẽ có những lúc chán nản, vấp ngã, nhưng hãy luôn nhớ về lý do vì sao mình bắt đầu. Đó sẽ là động lực để bạn kiên trì bước tiếp, và cho dù có tiến chậm đến đâu, chỉ cần không bỏ cuộc thì nhất định bạn cũng sẽ chạm tới đích”, Yến Nhi nói.