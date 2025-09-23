Từ vỏ quất bỏ đi đến giải pháp xanh cho môi trường

SVO - Sau mỗi dịp Tết, nhận thấy tình trạng lượng lớn quất cảnh (tắc cảnh) bị vứt bỏ, gây lãng phí, cũng như tác động xấu đến môi trường, nhóm sinh viên trường ĐH FPT Cần Thơ đã nảy ra một ý tưởng: Tái chế vỏ quất bỏ đi. Ý tưởng này không chỉ giải quyết bài toán rác thải nông nghiệp mà còn tạo ra một giải pháp thay thế hiệu quả cho nhựa dùng một lần.

Dự án có tên là ‘POSE’, là đồ án tốt nghiệp của 5 sinh viên ngành Digital Marketing và một sinh viên Graphic Design: Trần Thị Bích Trâm (2003), Dương Nguyễn Tuyết Trinh, (2003) Dương Thị Thảo Như (2003), Nguyễn Thị Hồng Yến (2003), Nguyễn Mai Vinh (2003) và Võ Phước Huy (2003). Dự án đã thành công khi tận dụng vỏ quất làm nguyên liệu sản xuất muỗng, đế lót ly phân hủy sinh học.

Bích Trâm (đại diện nhóm) chia sẻ: “Ý tưởng này đến từ trăn trở về rác thải nhựa, kết hợp với sự đồng cảm dành cho người nông dân. Vỏ quất có hàm lượng cellulose cao và tinh dầu kháng khuẩn, rất phù hợp để làm vật liệu sinh học. Chúng mình muốn biến một thứ tưởng chừng bỏ đi thành sản phẩm có ích cho xã hội”.

Sản phẩm muỗng tái chế từ vỏ quất bỏ đi.

Để biến ý tưởng thành hiện thực, nhóm đã trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm. Với vai trò là người phụ trách nghiên cứu công thức, Tuyết Trinh cho biết: “Đây là phần khó nhất, vì nhóm không chuyên về lĩnh vực nhựa sinh học. Chúng mình phải liên tục điều chỉnh công thức để đảm bảo độ bền, khả năng chịu nhiệt và tính an toàn của sản phẩm”.

Hành trình vượt khó của những “nhà khởi nghiệp xanh”

Là sinh viên, nhóm gặp phải không ít những thách thức khi thực hiện dự án. Khó khăn lớn nhất là tìm nơi gia công sản phẩm. Các doanh nghiệp sản xuất nhựa công nghiệp không đồng ý cho nhóm thuê máy, buộc các bạn phải tự chế tạo khuôn ép thủ công. Mai Vinh kể lại: “Chúng mình đã liên hệ với rất nhiều nơi nhưng không thành công. Cuối cùng, cả nhóm phải ra tiệm sắt để chế khung sườn, thêm con đội, đấu dây điện để tạo ra một máy ép thủ công”.

Sáu thành viên của dự án.

Bên cạnh đó, việc kiểm định sản phẩm cũng là một bài toán hóc búa. Các phòng thí nghiệm tại Cần Thơ không đủ điều kiện để kiểm tra nhựa sinh học, khiến nhóm phải di chuyển lên TP. HCM. May mắn thay, chỉ một ngày trước khi báo cáo đồ án, sản phẩm đã được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Với sự phân công vai trò rõ ràng giữa các thành viên, từ nghiên cứu sản phẩm, quản lý dự án, thiết kế thương hiệu đến marketing và đối ngoại, nhóm POSE đã giành được những thành quả nhất định.

Nhóm dự án mang sản phẩm đi giới thiệu tại cuộc thi về khởi nghiệp.

Dù chỉ là một đồ án tốt nghiệp, dự án ‘POSE’ đã chứng minh tiềm năng lớn khi giải quyết đồng thời các vấn đề về môi trường, kinh tế và xã hội. Với kế hoạch phát triển sau khi ra trường, nhóm hi vọng sẽ đưa sản phẩm vỏ quất trở thành một giải pháp bền vững, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh của Việt Nam.