‘Học trong dân, làm vì dân’: Tuần lễ sinh viên đồng hành cùng chính quyền TP. HCM

SVO - Sáng 4/10, tại phường Sài Gòn - một trong những địa bàn trung tâm của TP. HCM, tuần lễ 'Sinh viên TP. HCM tham gia xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp' chính thức được khởi động.

Chương trình hướng đến việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của sinh viên, đồng hành cùng chính quyền trong cải cách hành chính, phục vụ người dân.

Tại lễ phát động, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM cho biết, tuần lễ “Sinh viên TP. HCM tham gia xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp” là cơ hội để sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ứng dụng chuyên môn và công nghệ số vào thực tiễn; đồng thời góp phần cùng chính quyền nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, hiện thực hóa mục tiêu Chính phủ số – Kinh tế số – Xã hội số.

Với tinh thần “Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh học trong dân, làm vì dân”, tuần lễ cao điểm diễn ra từ ngày 5 đến 11/10/2025 và sẽ được nối dài bằng các hoạt động xuyên suốt năm học 2025 – 2026.

Anh Lê Quang Thạch Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố, đại diện các đội hình “Sinh viên TP. HCM tham gia xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp” phát biểu nhận nhiệm vụ tại chương trình. (Ảnh: Ngọc Thương)

Đồng thời, anh Nguyễn Đăng Khoa nhấn mạnh, để các hoạt động đạt hiệu quả, sinh viên tham gia cần phát huy tinh thần trách nhiệm và giữ tác phong công vụ chuẩn mực; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên và chính quyền địa phương theo đúng định hướng, nghị quyết của Đảng. Các tổ chức hoạt động khoa học cần rõ người, rõ việc, có sản phẩm ghi nhận, nhân rộng mô hình hiệu quả để tạo sức lan tỏa bền vững.

Với sức trẻ, tri thức và khát vọng cống hiến, sinh viên không thể đứng ngoài cuộc, mà sẵn sàng tham gia vào công cuộc “phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”. Anh Lê Quang Thạch Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Cán bộ TP. HCM khẳng định, đây chính là động lực để tuổi trẻ Thành phố góp phần xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng vững mạnh, hiện đại.

Đại biểu tham gia thực hiện Nghi thức phát động Tuần lễ “Sinh viên TP. HCM tham gia xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp”, năm học 2025 - 2026. (Ảnh: Ngọc Thương)

Các bạn sinh viên sẽ đồng hành cùng địa phương trong nhiều phần việc cụ thể như hỗ trợ tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, tuyên truyền chính sách pháp luật và lắng nghe nguyện vọng của người dân.

Thạch Anh cho biết thêm, đây không chỉ là cơ hội áp dụng kiến thức vào thực tiễn mà còn để mỗi bạn trẻ “học trong dân, làm vì dân”, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM tham quan công trình và thăm các sinh viên thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Trung tâm Hành chính công phường Sài Gòn. (Ảnh: Huỳnh Anh)

Qua đó, chương trình hướng đến việc đồng hành cùng chính quyền địa phương hai cấp trong nhiều hoạt động thiết thực. Đồng thời, nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng sống đẹp - sống có ích, trang bị kỹ năng mềm và kinh nghiệm thực tiễn cho đoàn viên, sinh viên.

Sinh viên hỗ trợ về dịch vụ hành chính công tại Trung tâm hành chính công Phường Sài Gòn. (Ảnh: Huỳnh Anh)

Hoạt động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 tại chương trình.

Ngay sau lễ phát động, chương trình tiếp tục với tọa đàm chủ đề “Phát huy vai trò của sinh viên Thành phố trong việc tham gia xây dựng chính quyền địa phương hai cấp”. Đây là cơ hội cho sinh viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và vận dụng chuyên môn, ngành học của mình để đề xuất những ý tưởng, giải pháp thiết thực hỗ trợ hoạt động của chính quyền cơ sở.