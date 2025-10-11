Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên các trường đại học tại TP. HCM chung tay hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão

SVO - Trước những mất mát, thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 - Bualoi gây ra tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, các trường đại học trên địa bàn TP. HCM đã đồng loạt phát động phong trào quyên góp, tổ chức các chương trình gây quỹ, gửi trọn tấm lòng sẻ chia tới đồng bào vùng tâm bão.

Những ngày qua, tinh thần “lá lành đùm lá rách” một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên TP. HCM. Từ những phong bì nhỏ, những phần tiền lương, hay từng món quà thiết thực, tất cả đều hướng về đồng bào miền Trung - miền Bắc đang oằn mình khắc phục hậu quả sau bão.

Tối ngày 6/10, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM, chương trình “Đêm nhạc đặc biệt: Chung tay vì đồng bào - Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi” đã diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động. Sự kiện thu hút hàng trăm sinh viên, giảng viên và người dân thành phố tham dự. Không chỉ là một chương trình âm nhạc, đây còn là đêmkết nối tấm lòng – nơi những người trẻ cùng cất lên lời ca, gửi gắm yêu thương, và quyên góp để hỗ trợ khôi phục cuộc sống cho bà con vùng bão lũ.

z7103656162081-54a6fa2e836aeb1f1f59ad449b247b37.jpg
Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TP. HCM đồng hành cùng đêm nhạc đặc biệt: “Chung tay vì đồng bào”

Hưởng ứng lời kêu gọi, Đoàn - Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) phát động chương trình “Chung tay hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi”.

Từ ngày 6 đến 10/10/2025, sinh viên, giảng viên có thể đóng góp trực tiếp qua các tuyến chi đoàn hoặc chuyển khoản qua tài khoản quyên góp của Đoàn trường.

Mỗi khoản đóng góp, dù nhỏ bé, đều mang ý nghĩa lớn lao, là nguồn động viên tinh thần giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Tại trường ĐH Hùng Vương TP. HCM (DHV), ngay sau khi phát động chiến dịch “Hành trình yêu thương - Chung tay hỗ trợ người dân Bắc Ninh và Thái Nguyên”, nhà trường đã nhận được 18,5 triệu đồng quyên góp chỉ sau vài giờ đầu tiên.

CLB Thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn Kinh Bắc (SKB) đang gấp rút chuẩn bị 3.000 phần quà cứu trợ để kịp chuyển ra vùng lũ.

z7103656111283-34ee84d3a49f1eda7ca80315793dd0be.jpg
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM, toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một đã chung tay đóng góp.

Dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng những tấm lòng từ TP. HCM vẫn đang ngày ngày hướng về miền Trung, miền Bắc nơi người dân đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ.

Những phong trào quyên góp, đêm nhạc thiện nguyện hay các phần quà nhỏ bé chính là minh chứng cho tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam – sống đẹp, sống có ích, sống vì cộng đồng".

Vỉnh Dỳ
