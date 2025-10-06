Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

ĐH Kinh tế TP. HCM hỗ trợ cho sinh viên khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Hà Chi

SVO - ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH) vừa thông báo, nhà trường triển khai chương trình hỗ trợ người học ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi) năm 2025, với tổng kinh phí hỗ trợ cho sinh viên gần 7 tỷ đồng.

Theo đó, gần 3.000 sinh viên các khóa 48, 49, 50 và 51 hệ đại học chính quy có hộ khẩu thường trú tại 19 tỉnh, thành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 10 sẽ được giảm 10% học phí học kỳ cuối năm 2025. Số tiền giảm sẽ được khấu trừ vào học phí học kỳ đầu 2026. Với sinh viên khóa 48 đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản.

Danh sách địa phương bị ảnh hưởng bão số 10 được áp dụng gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Đà Nẵng.

556088345-1221717269982127-7828602263574286341-n.jpg
Sinh viên ĐH Kinh tế TP. HCM tại Lễ khai giảng 2025 - 2026.

Ngoài ra, ĐH Kinh tế TP. HCM sẽ dành 100 suất học bổng cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó 70 suất (hơn 14 triệu đồng/suất) cho sinh viên hệ đại học chính quy và 30 suất (12 triệu đồng/suất) cho sinh viên liên thông, văn bằng 1, vừa làm vừa học. Tổng giá trị học bổng hơn 1,35 tỷ đồng.

Những sinh viên thuộc diện trên cần cần nộp hồ sơ online tại website của trường từ ngày 6/10 đến 23/10 và nộp hồ sơ bản giấy từ ngày 27 đến 31/10, tại Ban Chăm sóc người học (cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, TP. HCM).

Hà Chi
