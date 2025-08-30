Thủ khoa đầu ra của trường ĐH Luật TP. HCM và hành trình giành học bổng tiến sĩ

SVO - Với GPA 3.9/4.0 cùng loạt học bổng và giải thưởng học thuật, Cao Đức Anh (22 tuổi) xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Luật chương trình Chất lượng cao (CLC) của trường ĐH Luật TP. HCM, năm 2025.

Thành quả của quá trình không ngừng nỗ lực

Trong số những sinh viên tốt nghiệp năm 2025 tại trường ĐH Luật TP. HCM vừa qua, Cao Đức Anh (lớp CLC ngành Luật, tăng cường tiếng Anh) được vinh danh là thủ khoa toàn khóa, với thành tích học tập xuất sắc.

Cao Đức Anh – thủ khoa đầu ra ngành Luật CLC của trường ĐH Luật TP. HCM. (Ảnh: NVCC)

Thành tích này là sự bất ngờ đối với Đức Anh, bởi suốt quá trình học tập tại trường, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể chạm đến danh hiệu này. Mục tiêu ban đầu của Đức Anh chỉ đơn giản là học tập và rèn luyện để “săn” học bổng khuyến khích học tập của trường ĐH Luật TP. HCM và nhiều tổ chức khác. Chính vì thế, ngay từ năm thứ nhất, anh đã dồn "hết công suất" vào việc học. Kết quả, bên cạnh nhận được những suất học bổng, anh còn trở thành sinh viên trao đổi tại ĐH Công nghệ Tallinn (Estonia) và giành điểm tuyệt đối 5/5 ở tất cả học phần.

Chia sẻ về cơ duyên đến với ngành Luật, Đức Anh cho biết, ban đầu, anh phân vân giữa ngành Sư phạm và Luật. Tuy nhiên, những hình ảnh về luật sư, thẩm phán, công tố viên trên phim ảnh đã tạo cho anh ấn tượng mạnh. “Từ đó, mình bị cuốn hút bởi sự chỉn chu, nghiêm túc của họ khi dùng lập luận, lý lẽ để bảo vệ lẽ phải”, Đức Anh bày tỏ. Chính điều này đã thôi thúc nam sinh chọn ngành Luật tại trường ĐH Luật TP. HCM.

Với Đức Anh, “chìa khóa” thành công nằm ở sự kỷ luật và chủ động. Anh luôn coi trọng “sự tham gia” trong quá trình học tập: Tập trung lắng nghe, ghi chú và mạnh dạn đưa ra quan điểm cá nhân. Ngoài ra, Đức Anh còn xây dựng lộ trình ôn thi hợp lý, đặc biệt áp dụng phương pháp giả định mình là thẩm phán hoặc trọng tài để phân xử vụ việc. “Nếu cách giải quyết của mình trùng với quy định pháp luật, nghĩa là tư duy đã đúng hướng. Ngược lại, mình sẽ chủ động tìm hiểu thêm hoặc hỏi giảng viên để hiểu rõ hơn”, nam sinh chia sẻ.

Định hướng tương lai và đam mê tạo sức bền

Đức Anh cho biết, trong suốt quá trình học tập tại trường ĐH Luật TP. HCM, anh không chỉ tập trung vào chuyên môn mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Yêu thích vai trò MC và thường xuyên góp mặt trong các chương trình, sự kiện do Đoàn trường tổ chức, Đức Anh cũng đam mê các cuộc thi học thuật và nghiên cứu khoa học: “Việc tham gia các cuộc thi giúp mình rèn luyện nhiều kỹ năng, đặc biệt là khả năng tự tin trình bày trước đám đông”.

Đức Anh (giữa) đoạt giải Hòa giải viên xuất sắc, 'Vietnam Mediation Moot 2023'. (Ảnh: NVCC)

Nói về kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình học tập tại trường ĐH Luật TP. HCM, Đức Anh chia sẻ, điều khiến nam sinh ấn tượng nhất chính là một hội thảo quốc tế được tổ chức ngay tại trường. Theo anh, đây không chỉ là cơ hội tiếp cận kiến thức pháp lý từ góc nhìn toàn cầu mà còn giúp bản thân được giao lưu, học hỏi từ các chuyên gia và sinh viên quốc tế.

“Bài nghiên cứu của mình cùng 2 bạn đến từ Ukraine và Azerbaijan tại trường ĐH Công nghệ Tallinn (Estonia) được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh tại trường ĐH Luật TP. HCM”, Đức Anh tự hào.

Đức Anh (thứ hai, từ trái qua) trong kì học trao đổi tại Estonia. (Ảnh: NVCC)

Xuất phát từ một lời hứa giản dị với gia đình, Đức Anh biến áp lực thành động lực, quyết tâm giành học bổng khuyến khích học tập để tự lo học phí. Vì thế, từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường, Đức Anh đã xác định mục tiêu phải học tập và rèn luyện thật tốt. Với sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, nam sinh liên tục đạt kết quả xuất sắc trong suốt 4 năm đại học. Thành tích nổi bật nhất là việc giành học bổng 150% ở cả 8 kỳ học tại trường ĐH Luật TP. HCM, cùng nhiều học bổng danh giá khác là minh chứng rõ nét cho ý chí và sự quyết tâm của chàng thủ khoa này.

Đức Anh nhận học bổng toàn phần chương trình đào tạo tiến sĩ của trường ĐH Luật TP. HCM trị giá 252 triệu. (Ảnh: NVCC)

Đức Anh cho biết, định hướng lâu dài của anh là phấn đấu trở thành một giảng viên đại học.