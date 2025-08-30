'Âu Lạc Grand Prize' - giải thưởng lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực AI

Tập đoàn FPT vừa công bố Giải thưởng 'Âu Lạc Grand Prize', với tổng giá trị 1 triệu đôla. Đây là giải thưởng có giá trị lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực AI, tôn vinh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI do người Việt phát triển, làm chủ, đồng thời khẳng định khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ về công nghệ.

Giải thưởng 'Âu Lạc Grand Prize' dự kiến được trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026. Những sản phẩm, giải pháp được trao giải là những sản phẩm AI tạo đột phá cho kinh tế – xã hội, tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng.

Giải thưởng do Liên minh AI Âu Lạc bảo trợ, với sự tham dự của hội đồng chuyên môn gồm các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ trong nước, quốc tế.

Bên cạnh giá trị tiền thưởng 1 triệu đôla, cá nhân, tổ chức đoạt giải còn được FPT và Liên minh AI Âu Lạc cố vấn, hỗ trợ kết nối mở rộng tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng 'Âu Lạc Grand Prize' là động lực thúc đẩy mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội cùng phát triển, ứng dụng AI mạnh mẽ. Giải thưởng ghi nhận những thành tựu tiên phong trong AI, cũng là lời hiệu triệu, khích lệ cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam cùng chung tay kiến tạo trí tuệ nhân tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì chủ quyền công nghệ Việt. Hy vọng rằng, giải thưởng sẽ trở thành biểu tượng của tinh thần sáng tạo và cống hiến, đưa AI Việt Nam vươn tầm thế giới”.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ tại ngày công bố Giải thưởng 'Âu Lạc Grand Prize' 29/8.