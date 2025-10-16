Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Diệu Nhi hóa 'nữ thần hoa' trước thềm 20/10, lan tỏa thông điệp tích cực dành cho phái đẹp

THUẬN TÙNG
SVO - Diệu Nhi gây chú ý khi tung bộ ảnh mới nhân dịp ngày 20/10 sắp tới, lan tỏa thông điệp tích cực dành cho phái đẹp. Nữ nghệ sĩ cho thấy nỗ lực biến hóa, mang đến những hình ảnh mới mẻ trong mắt khán giả.

Bộ ảnh được chia sẻ trước thềm 20/10, được ví như một vườn hoa đầy đủ hương sắc. Có thể thấy, dù bận rộn với công việc, Diệu Nhi vẫn dành thời gian chăm chút cho vẻ ngoài. Nhờ vậy, cô được khen ngợi ngày càng rạng rỡ hơn so với trước đây.

messenger-creation-a9a2967f-2a68-4fbb-a4bd-319df3218b06.jpg

Diệu Nhi học cách yêu bản thân mình qua từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Đây cũng là cách để nữ diễn viên truyền tải năng lượng tích cực đến với mọi người.

messenger-creation-a95a3b6e-d540-4a2c-b173-8945bb262af0.jpg

“Cuộc sống hiện đại dù nhiều bận rộn và áp lực nhưng phụ nữ vẫn có thể tỏa sáng, dù ở bất kỳ vai trò nào. Điều quan trọng là bạn phải biết yêu thương chính mình”, cô chia sẻ.

messenger-creation-e0206d72-b549-4bda-8ec9-1d74675da2f3.jpg

Thời gian qua, Diệu Nhi cho thấy hiệu suất hoạt động cao khi tham gia nhiều dự án. Cô trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn hợp tác, nhờ sự chuyên nghiệp, chỉn chu.

messenger-creation-9f9e87f4-6252-4924-8ebd-bf58aadb81a2.jpg

Bên cạnh đó, mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, nữ diễn viên đều thể hiện sự thân thiện, cởi mở với khán giả. Nhờ vậy, cô luôn nhận được tình yêu thương, ủng hộ của mọi người cho từng dự án.

messenger-creation-98824c82-2bf3-4040-8910-c9e6657ade48.jpg

Gần đây nhất, phần thể hiện của Diệu Nhi tại Sao nhập ngũ cũng khiến người hâm mộ thích thú. Vẫn tính cách vui nhộn, hài hước khi có dịp gặp gỡ những đồng nghiệp thân thiết, tuy nhiên, Diệu Nhi còn cho thấy khía cạnh khác của mình: Luôn nỗ lực vượt qua các thử thách được giao.

messenger-creation-888ade81-b33f-47f8-bd9f-4609fd71ff72.jpg

Với cô, đó cũng là cách để bản thân tự vượt qua những giới hạn và làm nên những điều ý nghĩa cho hành trình thanh xuân của mình.

messenger-creation-63d7640a-3464-4e79-b251-55f4da2de333.jpg

Là một trong những nhân tố được khán giả kỳ vọng mang lại tiếng cười ở Sao nhập ngũ, Diệu Nhi cho biết, cô không tự gây áp lực mà để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Đó là lý do những "mảng miếng", hay đôi lúc là khoảnh khắc “vô tri” của cô cũng có thể lên xu hướng trên các nền tảng.

THUẬN TÙNG
