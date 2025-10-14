G-Dragon của BIGBANG gây phản ứng dữ dội trong bộ ảnh mới

Từ bộ đồ vải tuýt đến nghệ thuật làm móng CHANEL, vẻ ngoài táo bạo cũng như trẻ trung của G-Dragon đã nhận được phản ứng mạnh mẽ từ cư dân mạng, khen anh chàng là "CHANEL phiên bản người thật": Đúng như mong đợi từ GD; Mắt hai mí của anh ấy trông thật đẹp; Ôi, trông anh ấy giống hệt 10 năm trước; Trông anh ấy giống Chanel phiên bản người thật thật; GD đúng là GD, không lẫn được vào đâu; Mình thậm chí còn không phải fan GD, nhưng mình muốn có nó. Anh ấy ngầu quá...

G-Dragon và Taeyeon sẽ là nghệ sĩ chủ chốt của sự kiện "Lễ hội Âm nhạc Chia sẻ Bithumb - MADLY MEDLEY" tại Paradise City ở Incheon vào ngày 18 và 19/10, góp phần tạo nên sự phấn khích. Một dàn nghệ sĩ đa dạng đại diện cho nhiều thể loại cũng sẽ xuất hiện, mang đến những màn trình diễn đa dạng.

Ảnh chụp trên Instagram của Eva Chow cho thấy sự kết hợp bất ngờ giữa G-Dragon (37 tuổi) của Big Bang, Rosé (28 tuổi) của BLACKPINK, và nam diễn viên Lee Min Ho (38 tuổi) đang gây xôn xao dư luận.