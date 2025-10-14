G-Dragon của BIGBANG gây phản ứng dữ dội trong bộ ảnh mới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - G-Dragon của BIGBANG gần đây đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí W Korea, và thu hút mọi ánh nhìn với đường mí mắt kép của anh ấy.

Từ bộ đồ vải tuýt đến nghệ thuật làm móng CHANEL, vẻ ngoài táo bạo cũng như trẻ trung của G-Dragon đã nhận được phản ứng mạnh mẽ từ cư dân mạng, khen anh chàng là "CHANEL phiên bản người thật": Đúng như mong đợi từ GD; Mắt hai mí của anh ấy trông thật đẹp; Ôi, trông anh ấy giống hệt 10 năm trước; Trông anh ấy giống Chanel phiên bản người thật thật; GD đúng là GD, không lẫn được vào đâu; Mình thậm chí còn không phải fan GD, nhưng mình muốn có nó. Anh ấy ngầu quá...

G-Dragon và Taeyeon sẽ là nghệ sĩ chủ chốt của sự kiện "Lễ hội Âm nhạc Chia sẻ Bithumb - MADLY MEDLEY" tại Paradise City ở Incheon vào ngày 18 và 19/10, góp phần tạo nên sự phấn khích. Một dàn nghệ sĩ đa dạng đại diện cho nhiều thể loại cũng sẽ xuất hiện, mang đến những màn trình diễn đa dạng.
Ảnh chụp trên Instagram của Eva Chow cho thấy sự kết hợp bất ngờ giữa G-Dragon (37 tuổi) của Big Bang, Rosé (28 tuổi) của BLACKPINK, và nam diễn viên Lee Min Ho (38 tuổi) đang gây xôn xao dư luận.
Sản phẩm "818 BLOOM" của G-Dragon, được mở đặt hàng trước trực tuyến vào ngày 21 tháng 9 nhân dịp Ngày Hòa bình Thế giới, đã bán hết chỉ sau 19 phút trong đợt mở bán thứ hai, cho thấy phản ứng bùng nổ. Các sản phẩm đặc trưng của nghệ sĩ toàn cầu G-DRAGON sẽ được bày bán trực tiếp tại Trung tâm thương mại Seoul I-Park từ ngày 24 đến ngày 31/10. Sử dụng quyền sở hữu trí tuệ (IP) của PEACEMINUSONE và được sản xuất bởi nhà sản xuất khối OXFORD, "818 BLOOM" đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ và các nhà sưu tập trên toàn thế giới, với sự tham gia trực tiếp của G-Dragon vào quá trình phát triển thiết kế.Gần đây, những người có sức ảnh hưởng nổi tiếng trên khắp thế giới đã đăng tải các yêu cầu bán lại '818 BLOOM' trên mạng xã hội. Giá bán lại cao gấp ít nhất ba lần giá gốc, thu hút sự chú ý trên các cộng đồng trực tuyến trong nước và quốc tế. Đồng thời, '818 BLOOM', được lấy cảm hứng từ cá tính của G-Dragon, đi kèm với giấy chứng nhận xác thực có chữ ký và số sê ri của nghệ sĩ, càng làm tăng thêm độ hiếm và giá trị sưu tầm của sản phẩm.
