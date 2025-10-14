G-Dragon của BIGBANG gây phản ứng dữ dội trong bộ ảnh mới

SVO - G-Dragon của BIGBANG gần đây đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí W Korea, và thu hút mọi ánh nhìn với đường mí mắt kép của anh ấy.
Từ bộ đồ vải tuýt đến nghệ thuật làm móng CHANEL, vẻ ngoài táo bạo cũng như trẻ trung của G-Dragon đã nhận được phản ứng mạnh mẽ từ cư dân mạng, khen anh chàng là "CHANEL phiên bản người thật": Đúng như mong đợi từ GD; Mắt hai mí của anh ấy trông thật đẹp; Ôi, trông anh ấy giống hệt 10 năm trước; Trông anh ấy giống Chanel phiên bản người thật thật; GD đúng là GD, không lẫn được vào đâu; Mình thậm chí còn không phải fan GD, nhưng mình muốn có nó. Anh ấy ngầu quá...