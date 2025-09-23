Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn Mai Hương gây ấn tượng tại sự kiện quốc tế, chạm mặt 'dàn sao' đình đám

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Văn Mai Hương cùng 'dàn sao' quốc tế đình đám như Trương Tịnh Nghi, Seungmin, Bright 'đổ bộ' 'London fashion week'.

Văn Mai Hương chính thức xuất hiện tại show diễn được giới mộ điệu thời trang mong chờ tại London fashion week năm nay. Khác biệt hẳn với hình tượng trước đó, cô nhận được nhiều sự quan tâm khi diện trench coat kết hợp phụ kiện đầy phong cách và cá tính.

1000036634.jpg

Tại sự kiện, Văn Mai Hương gặp gỡ và giao lưu với các gương mặt đình đám đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực và đến từ các quốc gia khác nhau như: Rapper Central Cee (Anh), streamer - người mẫu Marlon (Thuỵ Điển), influencer Jihoon Kim (Hàn Quốc)…

1000036623.jpg

Nhân dịp này, nữ ca sĩ cũng hội ngộ nam diễn viên hàng đầu Thái Lan – Bright. Ngoài việc thưởng thức buổi trình diễn bộ sưu tập, cả hai còn dành nhiều thời gian hỏi thăm và chụp hình kỷ niệm cùng nhau. Trước đó, vào năm 2024, Văn Mai Hương và “nam thần boylove” từng gặp gỡ tại Hồng Kông.

1000036627.jpg

Ngay sau đó, giọng ca Đại minh tinh gặp gỡ trực tiếp nhà thiết kế Daniel Lee và nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự xuất hiện nổi bật, biến hóa liên tục trong chuỗi các hoạt động diễn ra tại London.

1000036628.jpg

Văn Mai Hương cũng có thêm thời gian trò chuyện trong bữa tiệc ấm cúng cùng với diễn viên Hoa ngữ Trương Tịnh Nghi, giọng ca chính nhóm nhạc K-pop Stray Kids Seungmin, cựu “thiên thần nội y” nước Anh Rosie Huntington-Whiteley, con gái của siêu mẫu Kate Moss là người mẫu Lila Grace…

1000036629.jpg

Từ đầu năm 2025 cho đến nay, Văn Mai Hương có hàng loạt các hoạt động ghi dấu ấn trong lòng khán giả hâm mộ. Bên cạnh việc "phủ sóng" liên tục các chương trình tầm cỡ và uy tín trong nước, cuối tháng 5/2025, cô vinh dự được là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất biểu diễn tại các sự kiện quan trọng của Diễn đàn kinh tế ASEAN - GCC - Trung Quốc.

1000036633.jpg

Song song đó, nữ ca sĩ còn liên tục phát hành các sản phẩm âm nhạc mang đa dạng phong cách. Trong đó, ca khúc Ướt lòng là dự án mở đường cho album vol.5 sắp tới của cô. Ngay khi trở về nước, Văn Mai Hương sẽ gấp rút hoàn thiện album phòng thu thứ 5 trong sự nghiệp và sẽ sớm trình làng trong thời gian tới.

Bình Nguyễn
#Văn Mai Hương #London Fashion Week #sự kiện quốc tế #dàn sao đình đám #Trương Tịnh Nghi #Seungmin #Bright #thời trang quốc tế #hoạt động nghệ thuật 2025 #album vol.5

