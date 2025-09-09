Ahn Hyo Seop: Phong cách gợi cảm, quyến rũ nhưng vẫn kín đáo mang khí chất của 'nam thần hiện đại'

SVO - Ahn Hyo Seop, 'nam thần toàn cầu' với ngoại hình nổi bật đã làm bừng sáng buổi ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu nước hoa Killian Paris.
Với bộ phim 'bom tấn' hành động giả tưởng Hàn Quốc
Toàn trí độc giả (Omniscient Reader: The Prophet) và K-Pop Demon Hunters, Ahn Hyo Seop ngày càng nổi tiếng trên toàn cầu. Đặc biệt, ngoại hình nổi bật của anh càng làm tăng thêm sức hút và bừng sáng mỗi nơi xuất hiện. VIDEO
Ahn Hyo Seop đã tham dự sự kiện ra mắt 'Angel's Share on the Rocks' được tổ chức tại cửa hàng Kilian Paris ở Hannam Dong, Seoul và gặp gỡ nhà sáng lập thương hiệu, Kilian Hennessy. Ahn Hyo Seop trước đó đã xuất hiện trong bộ ảnh cho tạp chí Vogue Hàn Quốc số tháng 9/2025, thể hiện hoàn hảo sự sang trọng giản dị của mùi hương mới lẫn tinh thần của thương hiệu.
Trong buổi chụp hình, Ahn Hyo Seop đã chia sẻ những câu chuyện hậu trường trong quá trình quay bộ phim hoạt hình ăn khách của Netflix 'K-Pop Demon Hunters'. Anh vào vai Jin Woo, trưởng nhóm nhạc thần tượng K-pop Lion Boyz và thể hiện cả lời thoại tiếng Anh lẫn giọng hát. Trước đó, Ahn Hyo Seop cũng khiến người hâm mộ mê mẩn với cảnh quay đọc kịch bản của vai Jinu được đăng trên Istagram (27/8). 'K-Pop Demon Hunters' gần đây đã đánh dấu một cột mốc mới khi trở thành bộ phim tiếng Anh được xem nhiều nhất từ trước đến nay trên Netflix, vượt qua 236 triệu lượt xem trên toàn cầu.
Hiện tại, Ahn Hyo Seop đang bận rộn quay bộ phim hài lãng mạn mới của đài SBS, '
Sold Out Once Again', đóng cùng Chae Won Bin, dự định ra mắt vào năm 2026, và đang xem xét lời mời tham gia 'The Final Table' (tên tạm thời). Bộ phim theo chân các đầu bếp Hàn Quốc tài năng từ khắp nơi trên thế giới khi họ tụ họp để tranh tài trong chương trình 'The Table: K-Chef 2026', một cuộc thi sinh tồn đầy cam go để tìm ra đầu bếp Hàn Quốc xuất sắc nhất. Theo nguồn tin, Ahn Hyo Seop đã được mời vào vai Kang Han, một đầu bếp người Hàn Quốc bí ẩn, còn được gọi là Chris K. Sau khi rời Hàn Quốc khi còn là học sinh tiểu học, Kang Han đã sống ở nước ngoài suốt 25 năm qua, và phần lớn cuộc đời anh vẫn còn là một bí ẩn.