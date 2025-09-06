'Hoa hậu Việt Nam' Tiểu Vy khoe nhan sắc cuốn hút bên 'ngôi sao' Hàn Quốc Jung Hae In và 'Miss Universe' Catriona Gray

SVO - Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy có mặt tại Bangkok (Thái Lan) tham dự sự kiện thời trang hoành tráng quy tụ 'dàn sao' cấp quốc tế. 'Nàng Hậu' lựa chọn phong cách thời trang hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Trần Tiểu Vy có cơ hội gặp gỡ và giao lưu cùng loạt tên tuổi đình đám như Miss Universe 2018 Catriona Gray, MC nổi tiếng Indonesia Eliza Rahajeng, "ngôi sao" đình đám được đông đảo khán giả châu Á yêu mến Jung Hae In cùng nhiều nhân vật nổi bật khác trong giới giải trí và thời trang.

Khoảnh khắc Tiểu Vy hội ngộ cùng dàn nghệ sĩ quốc tế nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Cô nổi bật nhờ phong cách trẻ trung và đầy cuốn hút. Sự thân thiện, gần gũi và chuyên nghiệp của Hoa hậu Tiểu Vy giúp cô ghi điểm, để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ tại sự kiện, Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy bày tỏ sự háo hức khi có dịp gặp gỡ tài tử Hàn Quốc Jung Hae In. Người đẹp cho biết, cô ấn tượng với phong thái điềm đạm, thân thiện của nam diễn viên.

Bên cạnh đó, khoảnh khắc hội ngộ cùng Catriona Gray cũng để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Trên trang cá nhân, Tiểu Vy đã chia sẻ bức ảnh chung khung hình cùng đàn chị và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp rạng rỡ, phong thái tự tin của Miss Universe 2018 - người đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ trẻ trên toàn cầu.

Sau gần 7 năm sau đăng quang, Tiểu Vy ngày càng chứng minh sự trưởng thành về hình ảnh, phong cách và dấu ấn cá nhân. Không chỉ gắn liền với danh xưng Hoa hậu Việt Nam 2018 và thành tích top 30 Miss World 2018, cô còn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang trong và ngoài nước đồng hành.

Không chỉ vậy, Hoa hậu Tiểu Vy cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng, lan tỏa hình ảnh một Hoa hậu Việt Nam xinh đẹp và giàu lòng nhân ái.