Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Hoa hậu Việt Nam' Tiểu Vy khoe nhan sắc cuốn hút bên 'ngôi sao' Hàn Quốc Jung Hae In và 'Miss Universe' Catriona Gray

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy có mặt tại Bangkok (Thái Lan) tham dự sự kiện thời trang hoành tráng quy tụ 'dàn sao' cấp quốc tế. 'Nàng Hậu' lựa chọn phong cách thời trang hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Trần Tiểu Vy có cơ hội gặp gỡ và giao lưu cùng loạt tên tuổi đình đám như Miss Universe 2018 Catriona Gray, MC nổi tiếng Indonesia Eliza Rahajeng, "ngôi sao" đình đám được đông đảo khán giả châu Á yêu mến Jung Hae In cùng nhiều nhân vật nổi bật khác trong giới giải trí và thời trang.

l1031439.jpg

Khoảnh khắc Tiểu Vy hội ngộ cùng dàn nghệ sĩ quốc tế nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Cô nổi bật nhờ phong cách trẻ trung và đầy cuốn hút. Sự thân thiện, gần gũi và chuyên nghiệp của Hoa hậu Tiểu Vy giúp cô ghi điểm, để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

tieu-vy-cung-jung-haein.jpg

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ tại sự kiện, Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy bày tỏ sự háo hức khi có dịp gặp gỡ tài tử Hàn Quốc Jung Hae In. Người đẹp cho biết, cô ấn tượng với phong thái điềm đạm, thân thiện của nam diễn viên.

l1031812.jpg

Bên cạnh đó, khoảnh khắc hội ngộ cùng Catriona Gray cũng để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Trên trang cá nhân, Tiểu Vy đã chia sẻ bức ảnh chung khung hình cùng đàn chị và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp rạng rỡ, phong thái tự tin của Miss Universe 2018 - người đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ trẻ trên toàn cầu.

img-3474.jpg

Sau gần 7 năm sau đăng quang, Tiểu Vy ngày càng chứng minh sự trưởng thành về hình ảnh, phong cách và dấu ấn cá nhân. Không chỉ gắn liền với danh xưng Hoa hậu Việt Nam 2018 và thành tích top 30 Miss World 2018, cô còn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang trong và ngoài nước đồng hành.

tieu-vy-cung-cac-kols-thai-lan.jpg

Không chỉ vậy, Hoa hậu Tiểu Vy cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng, lan tỏa hình ảnh một Hoa hậu Việt Nam xinh đẹp và giàu lòng nhân ái.

Bình Nguyễn
#Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy #Hoa hậu Việt Nam #Trần Tiểu Vy #Jung Hae In #Catriona Gray #Miss Universe

Xem thêm

Cùng chuyên mục