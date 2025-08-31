Châu Dã một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý nhờ gu thời trang độc đáo

SVO - Châu Dã, tiểu Hoa đán sinh năm 1998 của màn ảnh Hoa ngữ trong những năm gần đây không chỉ thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc và diễn xuất ngày càng trưởng thành, đặc biệt là 'Cẩm nguyệt như ca' đang phát sóng, mà còn cho thấy sự tinh tế và phong cách thời trang độc đáo ở tuổi 27 của mình.

Trong lần xuất hiện gần đây, chiếc áo ống màu đỏ với thiết kế theo phong cách Corset cổ điển tạo nên một diện mạo độc đáo, vừa thể hiện cá tính, vừa tôn lên vóc dáng của Châu Dã đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Chiếc áo ống kiểu corset này vốn dĩ đã rất thời trang, tôn lên đường cong quyến rũ của người mặc. Nhưng khi diện chiếc áo ống màu đỏ bó sát này, phần thân trên của Châu Dã thanh mảnh đến bất ngờ. Hiệu ứng này hoàn toàn phù hợp với khí chất thanh thoát, nhẹ nhàng của cô, trông như một nàng tiên bước ra từ tranh vẽ, vừa quyến rũ, vừa dịu dàng.

Châu Dã sở hữu vóc dáng thon thả và làn da trắng mịn, chiếc áo ống màu đỏ này dường như được may đo riêng cho cô, kết hợp hoàn hảo giữa khí chất lạnh lùng và gu thời trang tinh tế, toát lên sức hút độc đáo. Để tăng thêm điểm nhấn cho tổng thể, cô khéo léo phối nhiều lớp vòng cổ với nhiều kiểu dáng khác nhau, một số được khảm kim cương lấp lánh, số khác lại được đính những mặt dây chuyền nhỏ xinh xắn điểm xuyết thêm vài chi tiết tinh tế cho chiếc áo ống đơn giản, khiến nó trở nên sành điệu hơn.

Về phụ kiện, cô cũng chọn khuyên tai đỏ cùng tông, khiến tổng thể màu sắc hài hòa và thống nhất. Phần chân váy đen tuy đơn giản nhưng vẫn thời thượng, tạo nên sự tương phản sắc nét với màu đỏ của phần thân trên, tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ cho tổng thể. Điều này không chỉ đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ về diện mạo của cô mà còn thể hiện sự tinh tế và gu thời trang độc đáo ở tuổi 27.

