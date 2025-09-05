Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Dương Tử dịu dàng, đẹp tựa như nước trong chiếc váy dài màu xanh

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Loạt ảnh mới nhất của Dương Tử khiến cộng đồng mạng 'đứng hình' trước visual thanh thoát của nữ diễn viên đang sở hữu bộ phim nằm trong top 5 phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất Hè năm 2025.

Loạt ảnh Dương Tử mặc váy dài màu xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch, thần thái an nhiên đang nhận được rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Trong khi đó, nối tiếp Quốc sắc phương hoa, phim Cẩm tú phương hoa của Dương Tử, Lý Hiện lên sóng vào tháng Sáu năm nay hiện đang ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất Hè năm 2025. Phim đạt 1,305 tỉ lượt xem, điểm Douban cán mốc 7,2. Theo thống kê từ nền tảng Mango TV, Cẩm tú phương hoa có 40 thương hiệu quảng cáo, trung bình mỗi tập có 2.226 giây quảng cáo, con số bất cứ bộ phim nào cũng phải ao ước.

img-8675.jpg
img-8676.jpg
img-8677.jpg
img-8678.jpg
img-8680.jpg
img-8681.jpg
img-8682.jpg
img-8683.jpg

Dương Tử hiện có 3 bộ phim truyền hình chờ phát sóng: Born to Be Alive với Hồ Ca, The Golden Hairpin với Bành Quán Anh, The Mo với Hàn Đông Quân.

dkm54n-3f.jpg
"Born to Be Alive" là câu chuyện tập trung vào hành trình của Bạch Cúc (Dương Tử), một nữ cảnh sát thuộc đội tuần tra núi và những mối quan hệ mà cô đã tạo dựng trong quá trình chiến đấu bảo vệ quê hương, cao nguyên Tây Tạng xinh đẹp ở miền Tây Trung Quốc.
2knxp-3f.jpg﻿
"The Golden Hairpin" là hành trình quyết tâm vạch mặt kẻ giết hại gia đình mình và minh oan cho bản thân của thiên tài điều tra Hoàng Tử Hạ (Dương Tử).
5v7dya-3f.jpg
"The Mo" là câu chuyện về Lý Trân (Dương Tử), nữ nhân kế thừa của một gia tộc làm mực có lịch sử hàng thế kỷ ở Huệ Châu.
Linh Vân
#Dương Tử #ảnh mới Dương Tử #phim Hoa ngữ 2025 #Cẩm tú phương hoa #phim truyền hình Dương Tử #phim top 5 Hè 2025 #váy xanh Dương Tử #visual nữ diễn viên #phim sắp phát sóng Dương Tử #diễn viên Dương Tử

Xem thêm

Cùng chuyên mục