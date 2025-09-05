Dương Tử dịu dàng, đẹp tựa như nước trong chiếc váy dài màu xanh

SVO - Loạt ảnh mới nhất của Dương Tử khiến cộng đồng mạng 'đứng hình' trước visual thanh thoát của nữ diễn viên đang sở hữu bộ phim nằm trong top 5 phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất Hè năm 2025.

Loạt ảnh Dương Tử mặc váy dài màu xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch, thần thái an nhiên đang nhận được rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Trong khi đó, nối tiếp Quốc sắc phương hoa, phim Cẩm tú phương hoa của Dương Tử, Lý Hiện lên sóng vào tháng Sáu năm nay hiện đang ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất Hè năm 2025. Phim đạt 1,305 tỉ lượt xem, điểm Douban cán mốc 7,2. Theo thống kê từ nền tảng Mango TV, Cẩm tú phương hoa có 40 thương hiệu quảng cáo, trung bình mỗi tập có 2.226 giây quảng cáo, con số bất cứ bộ phim nào cũng phải ao ước.

Dương Tử hiện có 3 bộ phim truyền hình chờ phát sóng: Born to Be Alive với Hồ Ca, The Golden Hairpin với Bành Quán Anh, The Mo với Hàn Đông Quân.

"Born to Be Alive" là câu chuyện tập trung vào hành trình của Bạch Cúc (Dương Tử), một nữ cảnh sát thuộc đội tuần tra núi và những mối quan hệ mà cô đã tạo dựng trong quá trình chiến đấu bảo vệ quê hương, cao nguyên Tây Tạng xinh đẹp ở miền Tây Trung Quốc.

﻿ "The Golden Hairpin" là hành trình quyết tâm vạch mặt kẻ giết hại gia đình mình và minh oan cho bản thân của thiên tài điều tra Hoàng Tử Hạ (Dương Tử).