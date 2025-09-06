Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Huỳnh Thị Thanh Thủy tỏa sáng khi diện trang phục truyền thống và trải nghiệm văn hóa Myanmar

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Đương kim 'Miss International' Thanh Thuỷ vừa có chuyến công du chính thức tại Myanmar, nằm trong chuỗi sự kiện quảng bá hình ảnh cuộc thi và tăng cường kết nối văn hoá giữa các quốc gia. Chuyến đi đã thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông cũng như công chúng Myanmar.

Trong khuôn khổ chuyến đi, Hoa hậu Thanh Thủy đã tham gia lễ công bố Miss International Myanmar 2025, trực tiếp trao sash và vương miện cho tân đại diện Nana. Xuất hiện rạng rỡ với phong cách trang điểm mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, cô nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý và nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông cũng như khán giả.

hoa-hau-thanh-thuy.jpg

Tại sự kiện, "nàng Hậu" đã có những chia sẻ: “Từ Việt Nam, tôi cảm thấy rất vinh dự khi lần đầu tiên có mặt tại Myanmar với tư cách là Miss International 2024. Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi kết nối và giao lưu văn hóa, giúp thế giới hiểu rằng sứ mệnh của một Hoa hậu Quốc tế không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, mà còn là sự kết nối và hòa hợp văn hóa giữa các dân tộc”.

hoa-hau-thanh-thuy-tan-miss-international-myyanmar-nana.png

Hoa hậu Việt Nam Thanh Thuỷ cũng không quên gửi lời chúc tốt đẹp đến Miss International Myanmar 2025 – Nana. Cô bày tỏ hy vọng đại diện Myanmar sẽ có một hành trình đáng nhớ tại Nhật Bản, đồng thời nhắn nhủ: “Hãy luôn là chính mình, thể hiện tình yêu đất nước và suy nghĩ về cách bạn có thể truyền cảm hứng đến mọi người thông qua hành trình của mình tại Miss International”.

hoa-hau-thanh-thuy-trang-phuc-truyen-thong-myanmar.jpg

Bên cạnh các hoạt động chính thức, Hoa hậu Thanh Thủy còn dành thời gian tham quan các công trình văn hóa đặc sắc của Myanmar. Đặc biệt, cô đã diện trang phục truyền thống Myanmar trong chuyến thăm Shwedagon Pagoda - ngôi chùa cổ kính bậc nhất, với tháp dát kim cương, nơi hội tụ những giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc của đất nước này.

img-2426.jpg

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Huỳnh Thị Thanh Thuỷ luôn thể hiện hình ảnh một người đẹp không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực đến mọi nơi cô đặt chân đến. Cô đã ghi dấu ấn tại nhiều quốc gia trên thế giới và sẽ tiếp tục mang thông điệp của Miss International đến nhiều quốc gia khác.

THUẬN TÙNG
#Hoa hậu Thanh Thủy #Miss International #Miss International Thanh Thủy #Huỳnh Thị Thanh Thủy #Hoa hậu Việt Nam #Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy

