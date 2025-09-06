Rei và Liz của IVE khiến cư dân mạng Hàn Quốc 'sốc' với tỷ lệ cơ thể đáng kinh ngạc

SVO - Sự tương phản về tỷ lệ cơ thể đáng kinh ngạc của Rei và Liz nhóm IVE nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các cộng đồng mạng.
Không chỉ 'gây sốc' với đường cong cơ thể quyến rũ, vóc dáng cân đối làm nổi bật vòng hông và vòng eo, Rei của IVE còn thu hút sự chú ý vào hàng lông mi búp bê Kongsuni (búp bê cao cấp của Hàn Quốc). Trong khi đó, những người khác lại bày tỏ lo lắng trước sự sụt cân đáng kể của Liz, nhận thấy đôi chân và vòng eo của cô trông nhỏ hơn nhiều so với dự kiến và so sánh vóc dáng hiện tại với Wonyoung thời còn hoạt động trong IZ*ONE.