Rei và Liz của IVE khiến cư dân mạng Hàn Quốc 'sốc' với tỷ lệ cơ thể đáng kinh ngạc

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sự tương phản về tỷ lệ cơ thể đáng kinh ngạc của Rei và Liz nhóm IVE nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các cộng đồng mạng.

Không chỉ 'gây sốc' với đường cong cơ thể quyến rũ, vóc dáng cân đối làm nổi bật vòng hông và vòng eo, Rei của IVE còn thu hút sự chú ý vào hàng lông mi búp bê Kongsuni (búp bê cao cấp của Hàn Quốc). Trong khi đó, những người khác lại bày tỏ lo lắng trước sự sụt cân đáng kể của Liz, nhận thấy đôi chân và vòng eo của cô trông nhỏ hơn nhiều so với dự kiến và so sánh vóc dáng hiện tại với Wonyoung thời còn hoạt động trong IZ*ONE.

aa1yjh3e.jpg
Rei của IVE thu hút sự chú ý vào hàng lông mi búp bê Kongsuni (búp bê cao cấp của Hàn Quốc).
rei-liz-jungwoo-shownu-512x640.jpg
Trong bức ảnh được chụp sau khi bốn thần tượng cùng xuất hiện trên chương trình YouTube nổi tiếng "NOPOGY" của KBS, Rei nổi bật với vóc dáng cong vút và chiếc quần ôm sát, trong khi Liz khiến nhiều người bất ngờ với vóc dáng thon gọn, ngay cả những chiếc quần bó sát cũng trở nên rộng thùng thình. Việc xuất hiện cạnh các nam thần tượng cao lớn như Shownu của MONSTA X và Jungwoo của NCT càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể của các cô gái, khiến cuộc tranh luận lan truyền nhanh hơn.
ive.jpg
IVE đã giành chiến thắng trên chương trình "Music Bank" của đài KBS2, vào ngày 5/9, với "XOXZ", ca khúc chủ đề nằm trong mini-album thứ tư "IVE SECRET". Đây là chiến thắng đầu tiên của IVE với "XOXZ", đồng thời là chiến thắng thứ 70 của nhóm trên các chương trình âm nhạc, kể từ khi ra mắt.
Thu Hiền
#tỷ lệ cơ thể IVE #Rei và Liz #sắc vóc thần tượng Hàn Quốc #đường cong quyến rũ #vóc dáng cân đối #tranh luận vóc dáng Kpop #tăng cân giảm cân idol #xuất hiện trên YouTube KBS #chiến thắng Music Bank IVE #so sánh vóc dáng IZ*ONE và IVE

