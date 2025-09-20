Đằng sau những bức ảnh tuyệt đẹp của 'Barbie đời thực' Trình Tiêu

SVO - 'Không chỉ khuôn mặt, mà vóc dáng cũng giống hệt búp bê Barbie, thật khó cưỡng', bộ ảnh mới đăng trên nền tảng xã hội của Trình Tiêu khiến người xem không khỏi thốt lên.

Trình Tiêu trong ảnh trông như một búp bê BJD (búp bê được mô phỏng theo hình ảnh của cơ thể con người tinh tế từ mọi góc độ). Với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và mái tóc dài tuyệt đẹp, cô ấy chính là hình mẫu của Barbie. Cách trang điểm của cô ấy cũng thực sự ấn tượng, vừa giữ được nét thanh lịch tinh tế của búp bê Barbie, vừa kết hợp nét đẹp phương Đông, tạo nên một vẻ ngoài thực sự dễ chịu. Hơn nữa, thân hình của Trình Tiêu quả thực hoàn hảo, gầy vừa đủ, tỷ lệ cân đối tuyệt mỹ. Trong ngành giải trí đầy rẫy mỹ nhân, ít ai sở hữu được vẻ đẹp tựa búp bê và phong thái Á Đông riêng biệt và tinh tế như Trình Tiêu.

Tuy nhiên, một khía cạnh được cư dân mạng đem ra 'mổ xẻ' là liệu người nổi tiếng có đăng ảnh chỉ để "chia sẻ cuộc sống" không? Không đơn giản như vậy. Đằng sau mỗi bức ảnh có vẻ ngẫu nhiên, rất có thể là cả một ê kíp đang tỉ mỉ trau chuốt. Từ trang phục đến kiểu tóc, từ góc chụp đến bộ lọc, và thậm chí cả thời điểm đăng bài, mọi thứ đều được lên kế hoạch kĩ lưỡng.

Trình Tiêu trong show "Daughters and Mothers Season 2".