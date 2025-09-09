Không chỉ 'đọ sắc' cùng 'Miss World 2025', Đoàn Thiên Ân 'bùng nổ visual' khi hội ngộ 'Hoa hậu Việt Nam' Kỳ Duyên

SVO - Trong một sự kiện quốc tế mới đây, Đoàn Thiên Ân đã có cuộc hội ngộ bất ngờ bên cạnh 'Miss World 2025' Opal Suchata và 'Hoa hậu Việt Nam' Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Thiên Ân lựa chọn hình ảnh nhẹ nhàng, trong trẻo với chiếc đầm trắng tinh khôi tôn vóc dáng thanh thoát. "Nàng Hậu" nhận nhiều lời khen khi giữ vóc dáng chuẩn sau nhiều năm đăng quang.

Đặc biệt là màn hội ngộ làm công chúng bất ngờ của Đoàn Thiên Ân cùng Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cả hai "mỹ nhân" xuất hiện với diện mạo đầy cuốn hút. Đoàn Thiên Ân lựa chọn chiếc đầm đen ôm dáng, thiết kế sang trọng pha chút bí ẩn, cùng lối trang điểm sắc sảo, mái tóc búi gọn gàng nhưng vẫn giữ nét tinh tế.

Còn Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất hiện quyến rũ với thiết kế táo bạo. Màn xuất hiện của các "nàng Hậu" được netizen hết mực "đẩy thuyền" vì cả hai vốn có tình bạn nổi tiếng trong showbiz Việt.

Đặc biệt, Đoàn Thiên Ân còn có dịp đọ sắc cùng Miss World 2025 Opal Suchata. Cả hai tỏa sáng rực rỡ khi đứng chung khung hình, trở thành tâm điểm của các ống kính quốc tế.

"Đây là dịp để Ân gặp gỡ, giao lưu cùng nhiều gương mặt truyền cảm hứng. Mỗi sự kiện quốc tế mà Ân tham gia đều là một trải nghiệm quý giá, giúp Ân học hỏi thêm nhiều điều và trân trọng hơn hành trình mà mình đang đi", Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ.

Sự xuất hiện liên tiếp của "nàng Hậu" tại các sự kiện lớn đã cho thấy sự tin tưởng từ các thương hiệu quốc tế đối với hình ảnh và giá trị mà cô mang lại. Kể từ khi đăng quang đến nay, Thiên Ân luôn giữ vững phong độ với hình ảnh chỉn chu, phong cách đa dạng nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân.

Việc liên tiếp xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, Đoàn Thiên Ân đã chứng minh sức hút bền vững cũng như tầm ảnh hưởng của cô trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang.