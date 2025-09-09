Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Không chỉ 'đọ sắc' cùng 'Miss World 2025', Đoàn Thiên Ân 'bùng nổ visual' khi hội ngộ 'Hoa hậu Việt Nam' Kỳ Duyên

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong một sự kiện quốc tế mới đây, Đoàn Thiên Ân đã có cuộc hội ngộ bất ngờ bên cạnh 'Miss World 2025' Opal Suchata và 'Hoa hậu Việt Nam' Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Thiên Ân lựa chọn hình ảnh nhẹ nhàng, trong trẻo với chiếc đầm trắng tinh khôi tôn vóc dáng thanh thoát. "Nàng Hậu" nhận nhiều lời khen khi giữ vóc dáng chuẩn sau nhiều năm đăng quang.

img-6819.jpg

Đặc biệt là màn hội ngộ làm công chúng bất ngờ của Đoàn Thiên Ân cùng Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cả hai "mỹ nhân" xuất hiện với diện mạo đầy cuốn hút. Đoàn Thiên Ân lựa chọn chiếc đầm đen ôm dáng, thiết kế sang trọng pha chút bí ẩn, cùng lối trang điểm sắc sảo, mái tóc búi gọn gàng nhưng vẫn giữ nét tinh tế.

545392143-1380512866776840-1554718108320456222-n.jpg

Còn Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất hiện quyến rũ với thiết kế táo bạo. Màn xuất hiện của các "nàng Hậu" được netizen hết mực "đẩy thuyền" vì cả hai vốn có tình bạn nổi tiếng trong showbiz Việt.

z6992512867011-60e5ff842c6d9b03347c3fa93eb36c80.jpg

Đặc biệt, Đoàn Thiên Ân còn có dịp đọ sắc cùng Miss World 2025 Opal Suchata. Cả hai tỏa sáng rực rỡ khi đứng chung khung hình, trở thành tâm điểm của các ống kính quốc tế.

1-miss-world-2025.jpg

"Đây là dịp để Ân gặp gỡ, giao lưu cùng nhiều gương mặt truyền cảm hứng. Mỗi sự kiện quốc tế mà Ân tham gia đều là một trải nghiệm quý giá, giúp Ân học hỏi thêm nhiều điều và trân trọng hơn hành trình mà mình đang đi", Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ.

img-6813.jpg

Sự xuất hiện liên tiếp của "nàng Hậu" tại các sự kiện lớn đã cho thấy sự tin tưởng từ các thương hiệu quốc tế đối với hình ảnh và giá trị mà cô mang lại. Kể từ khi đăng quang đến nay, Thiên Ân luôn giữ vững phong độ với hình ảnh chỉn chu, phong cách đa dạng nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân.

img-6818.jpg

Việc liên tiếp xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, Đoàn Thiên Ân đã chứng minh sức hút bền vững cũng như tầm ảnh hưởng của cô trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang.

Bình Nguyễn
#Đoàn Thiên Ân #Hoa hậu Đoàn Thiên Ân #Nguyễn Cao Kỳ Duyên #Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên #Hoa hậu Việt Nam #Miss World Opal Suchata #nàng Hậu

Xem thêm

Cùng chuyên mục