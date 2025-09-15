Kim Go Eun mang đến vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng cho sắc Thu 2025

SVO - Không hổ danh là 'nàng thơ của màn ảnh xứ Hàn', Kim Go Eun mỗi lần xuất hiện lại mang đến nét đẹp độc đáo cùng khí chất riêng biệt, và lần này là trong diện mạo bộ sưu tập hoa mới của Mardi Mercredi.

Kim Go Eun đã trình làng bộ sưu tập mới FLOWERMARDI JARDIN với tư cách là nguồn cảm hứng cho thương hiệu thời trang Mardi Mercredi.

Bộ sưu tập lấy tên từ "jardin" (khu vườn, trong tiếng Pháp) và khắc họa vẻ đẹp sống động cùng năng lượng tràn đầy của một khu vườn đang nở rộ. Với thiết kế rực rỡ và bảng màu tươi tắn, dòng sản phẩm kết hợp họa tiết hoa đặc trưng của thương hiệu với logo nổi bật, mang đến cảm giác tươi mới, năng động. Bộ sưu tập có ba phiên bản: áo thun tay ngắn, áo thun tay dài và áo nỉ.

Trong bộ ảnh mới ra mắt, Kim Go Eun diện những thiết kế cân bằng giữa sự thanh lịch và phong cách sang trọng với gam màu nhẹ nhàng, họa tiết hoa tươi sáng. Những món đồ đa năng này dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau, rất lý tưởng cho phong cách mùa Thu.