Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Kim Go Eun mang đến vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng cho sắc Thu 2025

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Không hổ danh là 'nàng thơ của màn ảnh xứ Hàn', Kim Go Eun mỗi lần xuất hiện lại mang đến nét đẹp độc đáo cùng khí chất riêng biệt, và lần này là trong diện mạo bộ sưu tập hoa mới của Mardi Mercredi.

Kim Go Eun đã trình làng bộ sưu tập mới FLOWERMARDI JARDIN với tư cách là nguồn cảm hứng cho thương hiệu thời trang Mardi Mercredi.

download-1.jpg
download.jpg
isp20250915000247800x0.jpg

Bộ sưu tập lấy tên từ "jardin" (khu vườn, trong tiếng Pháp) và khắc họa vẻ đẹp sống động cùng năng lượng tràn đầy của một khu vườn đang nở rộ. Với thiết kế rực rỡ và bảng màu tươi tắn, dòng sản phẩm kết hợp họa tiết hoa đặc trưng của thương hiệu với logo nổi bật, mang đến cảm giác tươi mới, năng động. Bộ sưu tập có ba phiên bản: áo thun tay ngắn, áo thun tay dài và áo nỉ.

Trong bộ ảnh mới ra mắt, Kim Go Eun diện những thiết kế cân bằng giữa sự thanh lịch và phong cách sang trọng với gam màu nhẹ nhàng, họa tiết hoa tươi sáng. Những món đồ đa năng này dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau, rất lý tưởng cho phong cách mùa Thu.

5vqnqv-3f.jpg
Kim Go Eun và Park Ji Hyun hiện đang nhận được nhiều sự chú ý khi thể hiện sự kết hợp ăn ý, độc đáo trong bộ phim "You and Everything Else" vừa được phát sóng trên Netflix vào 12/9. Phim khắc họa câu chuyện tình yêu đầy phức tạp của Eun Joong và Sang Yeon, những người vừa yêu vừa hận nhau trong từng khoảnh khắc. Từ lần gặp gỡ đầu tiên ngây thơ ở tuổi thiếu niên cho đến tuổi tứ tuần, hai diễn viên đã gắn kết với nhau qua câu chuyện dài 30 năm đầy cảm xúc và thể hiện tình cảm dành cho nhau cả trong lẫn ngoài phim trường.
Thu Hiền
#Kim Go Eun #thời trang Thu 2025 #bộ sưu tập FLOWERMARDI JARDIN #thương hiệu Mardi Mercredi #thời trang hoa #phong cách thanh lịch #xu hướng thời trang Thu #diện mạo mùa Thu #sắc đẹp của Kim Go Eun #phim You and Everything Else

Xem thêm

Cùng chuyên mục