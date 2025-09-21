Lương Thùy Linh ghi dấu ấn và toả sáng tại 'London fashion week 2025'

Bên cạnh các 'ngôi sao' quốc tế, sự xuất hiện bất ngờ của Hoa hậu Lương Thùy Linh tại sự kiện năm nay đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Với thần thái cuốn hút, phong cách sang trọng và chiều cao nổi bật 1m80, 'nàng Hậu' khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của mình trong làng thời trang quốc tế.

Xuất hiện trong bộ trang phục mang hơi hướng hiện đại pha lẫn nét cổ điển, Lương Thùy Linh toát lên vẻ đẹp thanh lịch nhưng không kém phần quyền lực. Sự tinh tế trong cách lựa chọn phụ kiện, mái tóc được tạo kiểu đơn giản mà thời thượng càng làm nổi bật khí chất “high fashion” của cô. Không chỉ là một gương mặt đại diện nhan sắc Việt, cô còn là biểu tượng cho thế hệ trẻ bản lĩnh, tự tin bước ra thế giới.

Trước đó, Lương Thùy Linh từng nhiều lần ghi dấu ấn tại các sự kiện lớn trong nước và quốc tế. Sau 6 năm đăng quang, Lương Thùy Linh không chỉ dừng lại ở vai trò của một Hoa hậu, mà còn khẳng định mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang theo sự chỉn chu, chuyên nghiệp, nhưng vẫn giữ được nét gần gũi, khiêm tốn và trân trọng cơ hội. Chia sẻ về lần góp mặt tại London fashion week 2025, "nàng Hậu" cho biết: “Đây là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Tôi cảm thấy may mắn và vinh dự khi được đồng hành cùng sự kiện thời trang danh giá này. Tôi hy vọng hình ảnh của mình có thể góp phần lan tỏa sự tự tin và tinh thần hội nhập của phụ nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế".

Sự xuất hiện của Lương Thùy Linh tại sự kiện thời trang này không chỉ đơn thuần là một dấu ấn cá nhân, mà còn là minh chứng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Cô đã từng bước khẳng định chỗ đứng của mình, vừa giữ vững bản sắc Việt Nam, vừa hòa nhập trọn vẹn vào dòng chảy thời trang toàn cầu.

Hình ảnh Lương Thùy Linh khoe thần thái sang chảnh giữa kinh đô thời trang London đã trở thành điểm nhấn đáng nhớ của tuần lễ thời trang năm nay. Không chỉ ghi dấu với truyền thông quốc tế, cô còn mang lại niềm tự hào cho công chúng quê nhà, khẳng định nhan sắc và tài năng Việt Nam hoàn toàn có thể tỏa sáng trên bản đồ thế giới.