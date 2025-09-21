Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Lương Thùy Linh ghi dấu ấn và toả sáng tại 'London fashion week 2025'

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Bất ngờ xuất hiện tại 'London fashion week', Hoa hậu Lương Thùy Linh khẳng định phong cách thời trang đẳng cấp tại một trong những sự kiện hàng đầu quốc tế.

Bên cạnh các 'ngôi sao' quốc tế, sự xuất hiện bất ngờ của Hoa hậu Lương Thùy Linh tại sự kiện năm nay đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Với thần thái cuốn hút, phong cách sang trọng và chiều cao nổi bật 1m80, 'nàng Hậu' khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của mình trong làng thời trang quốc tế.

1000036513.png

Xuất hiện trong bộ trang phục mang hơi hướng hiện đại pha lẫn nét cổ điển, Lương Thùy Linh toát lên vẻ đẹp thanh lịch nhưng không kém phần quyền lực. Sự tinh tế trong cách lựa chọn phụ kiện, mái tóc được tạo kiểu đơn giản mà thời thượng càng làm nổi bật khí chất “high fashion” của cô. Không chỉ là một gương mặt đại diện nhan sắc Việt, cô còn là biểu tượng cho thế hệ trẻ bản lĩnh, tự tin bước ra thế giới.

1000036518.jpg

Trước đó, Lương Thùy Linh từng nhiều lần ghi dấu ấn tại các sự kiện lớn trong nước và quốc tế. Sau 6 năm đăng quang, Lương Thùy Linh không chỉ dừng lại ở vai trò của một Hoa hậu, mà còn khẳng định mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

1000036514.png

Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang theo sự chỉn chu, chuyên nghiệp, nhưng vẫn giữ được nét gần gũi, khiêm tốn và trân trọng cơ hội. Chia sẻ về lần góp mặt tại London fashion week 2025, "nàng Hậu" cho biết: “Đây là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Tôi cảm thấy may mắn và vinh dự khi được đồng hành cùng sự kiện thời trang danh giá này. Tôi hy vọng hình ảnh của mình có thể góp phần lan tỏa sự tự tin và tinh thần hội nhập của phụ nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế".

1000036515.jpg

Sự xuất hiện của Lương Thùy Linh tại sự kiện thời trang này không chỉ đơn thuần là một dấu ấn cá nhân, mà còn là minh chứng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Cô đã từng bước khẳng định chỗ đứng của mình, vừa giữ vững bản sắc Việt Nam, vừa hòa nhập trọn vẹn vào dòng chảy thời trang toàn cầu.

1000036520.jpg

Hình ảnh Lương Thùy Linh khoe thần thái sang chảnh giữa kinh đô thời trang London đã trở thành điểm nhấn đáng nhớ của tuần lễ thời trang năm nay. Không chỉ ghi dấu với truyền thông quốc tế, cô còn mang lại niềm tự hào cho công chúng quê nhà, khẳng định nhan sắc và tài năng Việt Nam hoàn toàn có thể tỏa sáng trên bản đồ thế giới.

THUẬN TÙNG
#Lương Thùy Linh #London Fashion Week 2025 #Hoa hậu Việt Nam quốc tế #thời trang quốc tế #dấu ấn Lương Thùy Linh #thời trang đẳng cấp #phong cách hiện đại cổ điển #biểu tượng phụ nữ tự tin #thời trang toàn cầu #tự tin hội nhập

Xem thêm

Cùng chuyên mục