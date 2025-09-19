Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lan tỏa tinh thần biết ơn, Hồ Ngọc Hà tạo ấn tượng mạnh khi hát về quê hương, đất nước

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã liên tiếp xuất hiện và trình diễn tại các sự kiện ý nghĩa và lan tỏa tình thần biết ơn đến sự hy sinh của ông cha cho nền độc lập hiện tại của Tổ quốc.

Trong chương trình Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa, do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã mang đến một màn trình diễn xúc động, với ca khúc Màu hoa đỏ của cố nhạc sĩ Thuận Yến.

d082f4a0-b793-44a2-8640-9dbe864dc79a.jpg

Xuất hiện trong tà áo dài đỏ, Hồ Ngọc Hà thể hiện ca khúc quen thuộc này với cảm xúc sâu lắng, trang nghiêm nhưng không bi lụy. Giữa cơn mưa nặng hạt phủ kín sân khấu, nữ ca sĩ vẫn hát trọn vẹn với tất cả sự trân trọng, để rồi chính cô cũng không giấu được nỗi nghẹn ngào. Hình ảnh Hồ Ngọc Hà hát trong mưa, nước mắt như hòa cùng nước mưa, đã trở thành một khoảnh khắc đặc biệt, gây xúc động mạnh mẽ cho khán giả.

c45851d4-08d9-4182-b426-305a59e84c57.jpg

Màu hoa đỏ vốn đã gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn tạo được dấu ấn riêng. Nữ ca sĩ giữ trọn tinh thần ca khúc nổi tiếng, đồng thời mang đến sự mới mẻ phù hợp với hơi thở thời đại và cách hát vẫn đậm chất Hồ Ngọc Hà. Trên mạng xã hội, màn trình diễn này nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi. Cách cô hát đã chạm đến trái tim người nghe và lan tỏa lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ.

eafe8e51-43ab-4a14-9a70-f84c6bbdc61b.jpg

Chương trình Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa được tổ chức nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại Quảng Trị, đặc biệt tái hiện câu chuyện 16 anh hùng liệt sĩ hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Sự kiện có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Tấn Minh, Anh Thơ, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Hòa Minzy…

6a173fb5-5a9b-44bb-a191-62bf463a8e76.jpg

Trước đó, trong concert Tôi yêu Tổ quốc tôi, tại Hà Nội, nữ ca sĩ lần đầu tiên giới thiệu ca khúc mới Rực rỡ Việt Nam tôi. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa dành riêng cho chương trình. Với áo dài trắng truyền thống, cùng sự hỗ trợ của hàng chục vũ công và ca sĩ nhí, Hồ Ngọc Hà đã mang đến phần trình diễn hoành tráng, giàu cảm xúc, khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

ec563608-acf2-441f-bf2b-0c22e6004172.jpg

Rực rỡ Việt Nam tôi được đánh giá là điểm nhấn mới trong dòng chảy âm nhạc. Bài hát vừa giữ được chiều sâu ý nghĩa, vừa mang hơi thở trẻ trung, gần gũi với thế hệ trẻ. Việc Hồ Ngọc Hà được lựa chọn là ca sĩ đầu tiên thể hiện ca khúc tại một chương trình quốc gia cũng một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của cô sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Bình Nguyễn
#Hồ Ngọc Hà #ca khúc Màu hoa đỏ #tinh thần biết ơn #hy sinh anh hùng liệt sĩ #chương trình Lời tri ân #quốc ca Việt Nam #quảng Trị #tự hào dân tộc #biểu diễn trong mưa #Rực rỡ Việt Nam tôi

