Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Ca sĩ Lê Minh Ngọc đánh dấu hành trình mới bằng dự án đặc biệt khiến Tùng Dương phải thán phục

Xuân Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Quán quân Sao Mai 2022' tiếp tục chinh phục khán giả từ những điều đơn giản nhưng đầy tinh tế trong những sản phẩm ra mắt.

Cùng với những 'bom tấn' về đề tài chiến tranh gây 'sốt' thời gian gần đây, Lá thư gửi tương lai của ca sĩ Lê Minh Ngọc được đánh giá là tác phẩm mang nhiều sức nặng không chỉ với giới mộ điệu mà còn cả những khán giả trẻ. Phim ca nhạc đặc biệt này được 'bà đỡ mát tay' Lam Hạ đạo diễn, lấy cảm hứng từ những trang sử bi tráng của dân tộc, phim là sự sáng tạo đầy tâm huyết của cả ê kíp nhằm tri ân các thế hệ cha anh. Chỉ trong 45 phút, nhưng bằng chuyện kể, bằng âm nhạc, bộ phim đã đưa khán giả đi suốt 80 năm chiều dài lịch sử dân tộc qua số phận gia đình ông Tâm - một trí thức gia nhập Việt Minh năm 1945, người đã hy sinh tại cửa ngõ Sài Gòn Xuân Lộc, khiến khán giả thổn thức khi lên sóng truyền hình quốc gia.

"Ông nội tôi từng công tác tại Quân khu 4, bố là công an tỉnh Hà Tĩnh, anh trai là bộ đội biên phòng, ba đời đều gắn bó với lực lượng vũ trang. Tôi theo nghệ thuật nhưng vẫn trong môi trường quân đội, hiện đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, với hàm Trung úy. Chính vì thế, tôi rất mong muốn được mang đến một sản phẩm để tri ân thế hệ đi trước, những người lính đã và đang ngày đêm canh giữ hoà bình cho đất nước", Lê Minh Ngọc chia sẻ.

0a5a6627.jpg
Với cách kể mạch lạc, giàu tính nhân văn, bộ phim để lại dư âm sâu lắng rằng “hãy sống xứng đáng với quá khứ đã gửi gắm cho tương lai”.

Tham gia dự án với 2 vai trò - diễn viên chính và ca sĩ, Lê Minh Ngọc khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi sự biến hoá đa dạng của cô trên từng thước phim. Ca sĩ Tùng Dương cũng phải thốt lên rằng, 'em đóng hay hơn tôi, khi hoá thân thành chiến sĩ mũm mĩm trong Viết tiếp câu chuyện hoà bình'. NSND Quang Thọ khẳng định rằng, Lê Minh Ngọc rất can đảm khi dám thể hiện trong dự án lớn và dài hơi như Lá thứ gửi tương lai, không chỉ giọng hát có tiến bộ vượt bậc mà diễn xuất cũng khiến người xem phải rưng rưng.

Lê Minh Ngọc cũng tiết lộ rằng, phim ca nhạc này chính là sự rẽ hướng đặc biệt của cô trong sự nghiệp, khi chuyển từ dòng nhạc dân gian sang thính phòng. Giọng hát thính phòng của cô được NSND Hồng Hạnh đánh giá vừa vang sáng, chuẩn mực, vừa giữ được sự mềm mại, tình cảm vốn là “chất riêng”. Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho biết: “Ngọc hát thính phòng rất tự nhiên, cuốn hút. Đây có thể là con đường mới mẻ, đầy tiềm năng cho cô”.

tung-duong.jpg
Ca sĩ Tùng Dương cũng cảm phục Lê Minh Ngọc vì diễn hay hơn cả mình.

Hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Lê Minh Ngọc vừa là nghệ sĩ, vừa là chiến sĩ. Môi trường quân đội đã rèn luyện bản lĩnh, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu dòng nhạc thính phòng trong cô. Từ nền tảng dân gian, Ngọc đã tìm thấy sự “trọn vẹn trong tim” khi hát thính phòng - nơi cô kết hợp được sự hào hùng, hoành tráng với nét mềm mại, tình cảm.

Sắp tới, nữ ca sĩ cho biết sẽ phát hành series hát về Hà Nội nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), với mong muốn tri ân mảnh đất đã chắp cánh cho sự nghiệp và lan tỏa tình yêu Hà Nội đến công chúng. Lê Minh Ngọc chia sẻ: "Tôi biết sẽ có áp lực khi hát những ca khúc vốn đã nổi tiếng, nhưng tôi sợ giá trị ấy sẽ biến mất nếu không có thế hệ kế thừa. Tôi và các bạn trẻ muốn tiếp nối, giữ gìn những giá trị đó".

Xuân Tiến
#Lê Minh Ngọc #ca sĩ chuyển hướng #phim ca nhạc lịch sử #dự án Lá thư gửi tương lai #âm nhạc tri ân chiến tranh #nghệ thuật quân đội #giọng hát thính phòng #Tùng Dương #sáng tạo âm nhạc Việt Nam #tri ân các thế hệ đi trước

Xem thêm

Cùng chuyên mục