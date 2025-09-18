Ca sĩ Lê Minh Ngọc đánh dấu hành trình mới bằng dự án đặc biệt khiến Tùng Dương phải thán phục

Cùng với những 'bom tấn' về đề tài chiến tranh gây 'sốt' thời gian gần đây, Lá thư gửi tương lai của ca sĩ Lê Minh Ngọc được đánh giá là tác phẩm mang nhiều sức nặng không chỉ với giới mộ điệu mà còn cả những khán giả trẻ. Phim ca nhạc đặc biệt này được 'bà đỡ mát tay' Lam Hạ đạo diễn, lấy cảm hứng từ những trang sử bi tráng của dân tộc, phim là sự sáng tạo đầy tâm huyết của cả ê kíp nhằm tri ân các thế hệ cha anh. Chỉ trong 45 phút, nhưng bằng chuyện kể, bằng âm nhạc, bộ phim đã đưa khán giả đi suốt 80 năm chiều dài lịch sử dân tộc qua số phận gia đình ông Tâm - một trí thức gia nhập Việt Minh năm 1945, người đã hy sinh tại cửa ngõ Sài Gòn Xuân Lộc, khiến khán giả thổn thức khi lên sóng truyền hình quốc gia.

"Ông nội tôi từng công tác tại Quân khu 4, bố là công an tỉnh Hà Tĩnh, anh trai là bộ đội biên phòng, ba đời đều gắn bó với lực lượng vũ trang. Tôi theo nghệ thuật nhưng vẫn trong môi trường quân đội, hiện đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, với hàm Trung úy. Chính vì thế, tôi rất mong muốn được mang đến một sản phẩm để tri ân thế hệ đi trước, những người lính đã và đang ngày đêm canh giữ hoà bình cho đất nước", Lê Minh Ngọc chia sẻ.

Với cách kể mạch lạc, giàu tính nhân văn, bộ phim để lại dư âm sâu lắng rằng “hãy sống xứng đáng với quá khứ đã gửi gắm cho tương lai”.

Tham gia dự án với 2 vai trò - diễn viên chính và ca sĩ, Lê Minh Ngọc khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi sự biến hoá đa dạng của cô trên từng thước phim. Ca sĩ Tùng Dương cũng phải thốt lên rằng, 'em đóng hay hơn tôi, khi hoá thân thành chiến sĩ mũm mĩm trong Viết tiếp câu chuyện hoà bình'. NSND Quang Thọ khẳng định rằng, Lê Minh Ngọc rất can đảm khi dám thể hiện trong dự án lớn và dài hơi như Lá thứ gửi tương lai, không chỉ giọng hát có tiến bộ vượt bậc mà diễn xuất cũng khiến người xem phải rưng rưng.

Lê Minh Ngọc cũng tiết lộ rằng, phim ca nhạc này chính là sự rẽ hướng đặc biệt của cô trong sự nghiệp, khi chuyển từ dòng nhạc dân gian sang thính phòng. Giọng hát thính phòng của cô được NSND Hồng Hạnh đánh giá vừa vang sáng, chuẩn mực, vừa giữ được sự mềm mại, tình cảm vốn là “chất riêng”. Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho biết: “Ngọc hát thính phòng rất tự nhiên, cuốn hút. Đây có thể là con đường mới mẻ, đầy tiềm năng cho cô”.

Ca sĩ Tùng Dương cũng cảm phục Lê Minh Ngọc vì diễn hay hơn cả mình.

Hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Lê Minh Ngọc vừa là nghệ sĩ, vừa là chiến sĩ. Môi trường quân đội đã rèn luyện bản lĩnh, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu dòng nhạc thính phòng trong cô. Từ nền tảng dân gian, Ngọc đã tìm thấy sự “trọn vẹn trong tim” khi hát thính phòng - nơi cô kết hợp được sự hào hùng, hoành tráng với nét mềm mại, tình cảm.

Sắp tới, nữ ca sĩ cho biết sẽ phát hành series hát về Hà Nội nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), với mong muốn tri ân mảnh đất đã chắp cánh cho sự nghiệp và lan tỏa tình yêu Hà Nội đến công chúng. Lê Minh Ngọc chia sẻ: "Tôi biết sẽ có áp lực khi hát những ca khúc vốn đã nổi tiếng, nhưng tôi sợ giá trị ấy sẽ biến mất nếu không có thế hệ kế thừa. Tôi và các bạn trẻ muốn tiếp nối, giữ gìn những giá trị đó".