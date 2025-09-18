V-pop có thêm nhóm nhạc nam mới mang tên Ngũ Hổ Tướng, quy tụ 5 giọng hát đình đám một thời

SVO - Các ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng kết hợp thành nhóm nhạc mang tên Ngũ Hổ Tướng. Nhóm nhạc tân binh này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của khán giả và đã cho ra mắt MV 'Anh em trước sau như một'.

Ca khúc Anh em trước sau như một là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh. Đây là ca khúc nhạc phim cùng tên, đồng thời cũng là bước mở đầu cho sự ra đời của nhóm nhạc nam mới Ngũ Hổ Tướng. Nhóm nhạc gồm 5 giọng ca đình đám của V-pop: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng.

Chỉ mới ra mắt nhưng nhóm nhạc này đã nhận được sự quan tâm lớn của khán giả, khi quy tụ những giọng ca từng gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Các ca sĩ cho biết, họ đến với nhau trong dự án này nhờ một điểm chung là tình bạn lâu năm và mong muốn cùng nhau mang đến một sản phẩm chất lượng dành cho khán giả. Đây không chỉ là sự kết hợp ngẫu nhiên, mà còn là cái duyên và sự quyết tâm đồng hành để khẳng định tinh thần “trước sau như một”.

Tên gọi Ngũ Hổ Tướng do Ưng Hoàng Phúc gợi ý, mang nhiều tầng ý nghĩa. Ưng Hoàng Phúc cho biết: "Con số 5 đại diện cho 5 cá tính riêng biệt nhưng khi gắn kết lại thì bổ trợ, nâng đỡ lẫn nhau. Đồng thời, tên nhóm cũng gợi liên tưởng đến ngũ hành vũ trụ, cùng tinh thần trung nghĩa, đoàn kết và chung lý tưởng".

Không phô trương, không ồn ào, dự án này là cách để họ cùng nhau ghi lại một chương đặc biệt: Chương của tình anh em, của những năm tháng sống hết mình với nghệ thuật và với khán giả. Năm chàng trai, năm cá tính, năm hành trình riêng biệt và một cuộc hội ngộ.

Xuất phát từ nhiều dòng nhạc khác nhau, Ngũ Hổ Tướng thừa nhận, ban đầu không tránh khỏi khó khăn trong việc hòa quyện giọng hát, phân chia vai trò trên poster, sân khấu hay trong tuyến nhân vật của dự án. Tuy nhiên, bằng sự tôn trọng và lắng nghe, các ca sĩ đã tìm được tiếng nói chung, biến sự khác biệt thành sức mạnh để vừa giữ cá tính riêng, vừa hòa hợp trong tập thể.

MV Anh em trước sau như một gửi gắm thông điệp tích cực về tinh thần gắn kết, thủy chung và nghĩa tình trong tình bạn, tình đồng đội. Trong MV, các giọng ca này lăn xả hết mình cho vai diễn, mang đến những pha hành động hấp dẫn. Đây cũng là những hình ảnh sẽ mở màn cho bộ phim cùng tên sắp ra mắt.

Qua ca khúc này, nhóm muốn nhắn nhủ rằng, khi có sự sẻ chia và đồng hành, bất kỳ khó khăn nào cũng có thể vượt qua và thành công sẽ trọn vẹn hơn khi có anh em bên cạnh. Với Ngũ Hổ Tướng, đây không chỉ là một dự án đặc biệt, mà còn là bước mở đầu cho hành trình dài mà các nghệ sĩ mong muốn theo đuổi.

Ngoài ra, Ưng Hoàng Phúc cũng chia sẻ, Ngũ Hổ Tướng sẽ hoạt động lâu dài, có định hướng riêng và sẽ không ảnh hưởng đến công việc cá nhân của các thành viên. Nhóm hy vọng, khán giả sẽ đón nhận âm nhạc cũng như tinh thần mà họ mang đến cùng với sự đầu tư chỉn chu và bài bản.