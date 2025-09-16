'Hot girl sở hữu body vạn người mê' Lê Bống gây tò mò cho khán giả khi trở lại show truyền hình mới

SVO - Chương trình 'Cầu thủ nhí 2025' chính thức trở lại, tiếp tục tạo nên sân chơi hấp dẫn cho các tài năng bóng đá trẻ trên khắp cả nước. Đồng hành cùng các em nhỏ trong mùa giải năm nay, diễn viên Lê Bống tiếp tục đảm nhận vai trò bảo mẫu, người bạn thân thiết, luôn lắng nghe và chia sẻ cùng dàn cầu thủ nhí.

Sau thành công của mùa giải 2024, việc tiếp tục đồng hành cùng Cầu thủ nhí năm nay là một trải nghiệm đặc biệt với Lê Bống. Cô cho biết, cô luôn coi chương trình như một gia đình thứ hai. Đây là nơi cô vừa có sự gắn bó, vừa là niềm tự hào khi chứng kiến các em trưởng thành từng ngày.

Nói về niềm vui khi trở lại với vai trò này, Lê Bống chia sẻ: “Năm nay, tôi một lần nữa được vinh dự đồng hành cùng chương trình với vai trò bảo mẫu. Tôi xem các em như những người em của mình. Đến với chương trình, các em ban đầu sẽ có những bỡ ngỡ, lo lắng. Nhưng sau đó, khi được tập luyện, ăn ở cùng nhau, tất cả đều gắn kết như một gia đình".

Đảm nhận vai trò người chị đồng hành, Lê Bống hiểu rõ những thử thách tâm lý mà các em nhỏ phải trải qua khi rời xa gia đình. Cô chia sẻ: “Rời vòng tay gia đình để bước vào môi trường tập thể là điều không dễ dàng. Tôi luôn cố gắng để các em cảm thấy yên tâm, thoải mái như đang ở nhà, để có thể toàn tâm toàn ý với đam mê bóng đá".

Không chỉ quan tâm đời sống tinh thần, Lê Bống còn là cầu nối giúp các cầu thủ nhí giải quyết mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt chung. Cô cho biết, việc sống tập thể khó tránh khỏi bất đồng và những lúc như vậy, vai trò của bảo mẫu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bằng sự lắng nghe và thấu hiểu, cô hướng dẫn các em cách tìm tiếng nói chung, từ đó rèn luyện tinh thần đồng đội.

Bên cạnh sự gắn kết và sẻ chia, Lê Bống đặt kỳ vọng các cầu thủ nhí sẽ học được tính kỷ luật, là yếu tố quan trọng trong cả bóng đá lẫn cuộc sống. “Điều tôi mong nhất là các em học được sự kỷ luật trong từng thói quen sinh hoạt. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để khi bước ra giao lưu quốc tế, các em tạo được ấn tượng tốt với ban huấn luyện và bạn bè nước ngoài”, Lê Bống giãi bày.

Với sự trở lại của Cầu thủ nhí 2025, khán giả không chỉ chờ đợi những trận cầu kịch tính mà còn kỳ vọng chứng kiến sự trưởng thành của thế hệ bóng đá nhí Việt Nam. Sự đồng hành của Lê Bống hứa hẹn góp phần tạo nên một mùa giải nhiều cảm xúc.