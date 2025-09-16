Park Bom của 2NE1 quay trở lại trong nỗ lực hẹn hò với Lee Min Ho

SVO - Đối với Park Bom của 2NE1, có vẻ như mối quan hệ được cho là của cô với nam diễn viên Lee Min Ho chưa bao giờ đi đến hồi kết.

Park Bom đã thu hút sự chú ý với bài đăng trên instagram vào ngày ngày 14/9 (theo giờ Hàn Quốc) có dòng chú thích: "Trên phố #LeeMinHo". Sau khi bài đăng bị nhận nhiều ý kiến ​​tiêu cực, ngày hôm sau, Park Bom dường như đã khéo léo diễn đạt lại cụm từ này bằng từ "phố": "Park Bom ♥ Trên phố". Trong ảnh, Park Bom diện trang phục giản dị, không tay, tóc ngắn, nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh trên nền phố. Lý do Park Bom gắn thẻ Lee Min Ho vẫn chưa được tiết lộ.

Park Bom đã tuyên bố rằng cô đang hẹn hò với nam diễn viên Lee Min Ho và có lúc, cô thậm chí còn gọi anh là "chồng" của mình. Sau nhiều tháng liên tục đưa ra những tuyên bố như vậy, Lee Min Ho đã đưa ra một tuyên bố chính thức vào tháng 2/2025, làm rõ rằng anh "không có mối quan hệ cá nhân" nào với nữ thần tượng K-pop này.

Công ty quản lý của Park Bom, D-Nation Entertainment, gần đây đã chính thức thông báo về việc tạm dừng hoạt động của nữ thần tượng: "Đội ngũ y tế đã khuyên rằng cô ấy cần nghỉ ngơi và ổn định đầy đủ". Theo đó, thông tin cập nhật mới nhất này đã mang đến cả niềm vui lẫn sự lo lắng cho người hâm mộ.