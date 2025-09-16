Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Park Bom của 2NE1 quay trở lại trong nỗ lực hẹn hò với Lee Min Ho

Thu Hiền
SVO - Đối với Park Bom của 2NE1, có vẻ như mối quan hệ được cho là của cô với nam diễn viên Lee Min Ho chưa bao giờ đi đến hồi kết.

Park Bom đã thu hút sự chú ý với bài đăng trên instagram vào ngày ngày 14/9 (theo giờ Hàn Quốc) có dòng chú thích: "Trên phố #LeeMinHo". Sau khi bài đăng bị nhận nhiều ý kiến ​​tiêu cực, ngày hôm sau, Park Bom dường như đã khéo léo diễn đạt lại cụm từ này bằng từ "phố": "Park Bom ♥ Trên phố". Trong ảnh, Park Bom diện trang phục giản dị, không tay, tóc ngắn, nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh trên nền phố. Lý do Park Bom gắn thẻ Lee Min Ho vẫn chưa được tiết lộ.

bom.jpg

Park Bom đã tuyên bố rằng cô đang hẹn hò với nam diễn viên Lee Min Ho và có lúc, cô thậm chí còn gọi anh là "chồng" của mình. Sau nhiều tháng liên tục đưa ra những tuyên bố như vậy, Lee Min Ho đã đưa ra một tuyên bố chính thức vào tháng 2/2025, làm rõ rằng anh "không có mối quan hệ cá nhân" nào với nữ thần tượng K-pop này.

56599-29652-2827.jpg
Công ty quản lý của Park Bom, D-Nation Entertainment, gần đây đã chính thức thông báo về việc tạm dừng hoạt động của nữ thần tượng: "Đội ngũ y tế đã khuyên rằng cô ấy cần nghỉ ngơi và ổn định đầy đủ". Theo đó, thông tin cập nhật mới nhất này đã mang đến cả niềm vui lẫn sự lo lắng cho người hâm mộ.
lwvwlb-3f.jpg
Lee Min Ho đang chuẩn bị cho vai diễn nhà báo trong phim điện ảnh tâm lý tội phạm căng thẳng "Assassins". Mặc dù chưa có lịch phát sóng chính thức, nhưng bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm, khi xoay quanh bí ẩn "vụ bắn tỉa ngày 15/8", trong đó Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị Mun Se Gwang, một người Hàn Quốc định cư tại Nhật Bản bắn chết khi Tổng thống Park Chung Hui đang đọc diễn văn chúc mừng tại lễ kỷ niệm 29 năm Ngày Giải phóng, được tổ chức tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc ở Jangchung-dong, Jung-gu, Seoul, vào ngày 15/8/1974. Bộ phim sẽ giải quyết bí ẩn của ngày hôm đó dựa trên lời khai và hồ sơ ghi chép rằng, Mun Se Gwang đã bắn bốn phát súng, nhưng người ta nghe thấy nhiều tiếng súng hơn tại hiện trường.
Thu Hiền
#Park Bom 2NE1 #hẹn hò Lee Min Ho #tin đồn sao Hàn #nghệ sĩ K-Pop #bài đăng Instagram Park Bom #sự nghiệp Park Bom #Lee Min Ho mới phim #phim điện ảnh Lee Min Ho #tin tức giải trí Hàn Quốc #mối quan hệ sao Hàn

