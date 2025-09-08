Khởi động 'Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025': Lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc là điểm cộng tuyệt đối

SVO - Ban tổ chức khẳng định, cuộc thi sẽ không chỉ tìm ra tân Hoa hậu, mà còn lựa chọn những 'đại sứ văn hóa - du lịch' hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, có khả năng truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng.

Mới đây, chương trình tìm kiếm Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã chính thức được khởi động tại Sơn La. Đây là lần đầu tiên, cuộc thi nhan sắc được tổ chức, mang sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Cuộc thi cũng là hành trình lan tỏa niềm tự hào văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ.

Cuộc thi được kỳ vọng trở thành cầu nối gìn giữ, quảng bá di sản văn hóa, thúc đẩy phát triển bền vững du lịch xanh và du lịch cộng đồng. Không chỉ tìm ra ngôi vị Hoa hậu, cuộc thi còn lựa chọn những "đại sứ văn hóa - du lịch" hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, có khả năng truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng.

NSND Lan Hương trở thành thành viên BGK của "Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025".

Cuộc thi được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện truyền cảm hứng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đưa hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, hiếu khách và giàu bản sắc đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 không chỉ tôn vinh diện mạo và tri thức, mà còn đề cao lý tưởng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Mỗi thí sinh là một đại sứ văn hóa, khơi dậy cảm hứng khám phá vẻ đẹp đất nước, con người và di sản Việt Nam. Đó chính là điểm khác biệt của cuộc thi này.

Ông Trần Xuân Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La chụp ảnh lưu niệm cùng BGK và các thí sinh.



Điểm nhấn là hành trình tìm kiếm gương mặt đăng quang được tổ chức theo hình thức truyền hình thực tế. Sau vòng sơ khảo, BTC sẽ chọn 30 thí sinh tham gia bốn tập truyền hình thực tế, ghi hình tại Mộc Châu. Đặc biệt, mỗi thí sinh sẽ đảm nhận một dự án từ thiện và chịu trách nhiệm trình bày ý nghĩa của dự án, trực tiếp triển khai. Qua đó, các thí sinh không chỉ bộc lộ khả năng, cá tính của bản thân mà còn thấu hiểu, tôn vinh giá trị văn hóa và vẻ đẹp con người của các dân tộc Việt Nam. Mỗi tập phát sóng sẽ là một thước phim sống động, quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước vẻ đẹp đa dạng, giàu bản sắc của 54 dân tộc Việt Nam.

Tham dự cuộc thi là các nữ công dân Việt Nam từ 18 - 27 tuổi. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/9/2025. Chung kết cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11/2025.