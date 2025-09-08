Sơn Tùng M-TP 'gây bão' trên mạng xã hội với câu rap: 'Flop quá thì cứ ghi tên anh vào'

SVO - Xuất hiện trình diễn trong một sự kiện âm nhạc mới đây, Sơn Tùng M-TP khiến cõi mạng 'dậy sóng' với đoạn 'rap intro' cực kỳ bắt tai và phần lời cũng đầy táo bạo.

Sau một loạt drama ồn ào trên mạng, dù không liên quan nhưng cái tên Sơn Tùng M-TP vẫn liên tục được nhắc đến. Những thông tin lan truyền trên mạng dù chưa được kiểm chứng nhưng vẫn lan truyền rộng rãi. Dù vậy, phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP chưa bao giờ phản hồi về những tranh luận đời tư.

Thay vào đó, nam ca sĩ tập trung cho việc làm nhạc và đi biểu diễn. Trong một chương trình mới đây, Sơn Tùng M-TP đã "chơi lớn" khi mở đầu phần biểu diễn của mình bằng một đoạn intro rap "cực cháy".

Trong đoạn intro này có nhiều câu rap tạo hàng loạt tranh luận trên mạng xã hội như: "Cô đơn, anh như vì sao không cần phô trương mà luôn trên đỉnh cao”, "hơn 10 năm rồi, sorry vì anh mãi là kho tàng, là nguồn gốc, là định nghĩa của fame", "hơn 10 năm rồi mà anh cứ ngồi mãi một chỗ, chẳng ai có thể đủ sức vượt lên".

Đặc biệt là câu rap kết intro đã làm "dậy sóng" cõi mạng: “Anh chưa từng bao giờ phải tỏ ra thật ngầu, nghe tên anh thôi là tự khắc phải gật đầu. Nói thế thôi chứ flop quá thì cứ ghi tên anh vào”.

Câu rap này "gây bão" vì trước đó, hàng loạt ồn ào trên mạng đều ít nhiều có nhắc đến hoặc ẩn ý liên quan đến Sơn Tùng M-TP.

Do đó, màn trình diễn của nam ca sĩ này được dân mạng xem như một lời "đáp trả" sâu cay sau những tranh luận đời tư mà chính Sơn Tùng bị "réo tên" vào. Tuy nhiên, đoạn 'intro rap' cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi cho rằng, nam ca sĩ đã quá tự tin, luôn thể hiện mình ở vị thế hàng đầu, thiếu sự khiêm nhường.

Cho đến nay, Sơn Tùng M-TP vẫn là giọng ca đông fan hàng đầu của showbiz Việt. Mỗi sự xuất hiện hay mỗi hành động của anh đều trở thành đề tài "hot" trên mạng, thậm chí tạo nên sự "viral". Nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn chọn xuất hiện "ít nhưng chất" và ra mắt sản phẩm âm nhạc một cách "nhỏ giọt".