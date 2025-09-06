CORTIS: 'Một nỗ lực thú vị cho một K-pop mới'

Theo đó, hai ca khúc mới của CORTIS là What You Want và GO! (ca khúc chủ đề và intro trong album đầu tay COLOR OUTSIDE THE LINES) đều do các thành viên CORTIS sáng tác và viết lời, đang nhận được những đánh giá tích cực từ các nhà phê bình: Bài hát kế thừa xu hướng nghệ sĩ thống trị của K-pop đồng thời bổ sung thêm những biến tấu (nhà phê bình Jeong Byeong-wook); Bắt đầu từ hai bài hát này, chúng tôi dự đoán nhóm sẽ tiếp tục xây dựng một bản sắc đa dạng (nhà phê bình Hwang Seon-eop)...

CORTIS là nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên là Martin, James, Joo Hoon, Sung Hyun và Gun Ho. Họ là nhóm nhạc thứ ba được Big Hit Music cho ra mắt, sau BTS (2013) và Tomorrow x Together (2019). Bên cạnh nguồn gốc Big Hit Music, các thành viên của nhóm đều thu hút sự chú ý toàn cầu và người hâm mộ âm nhạc lẫn ngành công nghiệp âm nhạc K-pop nhờ khả năng tự sản xuất, sáng tác ngay từ trước khi ra mắt. Tất cả các thành viên không bị giới hạn ở một vị trí cụ thể nào mà còn trực tiếp sáng tạo vũ đạo và video.

Ban nhạc đã hoàn thành phần âm nhạc trong trại sáng tác kéo dài ba tháng ở Los Angeles, và một bộ phim tài liệu đã được phát hành ghi lại quá trình này. Bộ phim tài liệu giới thiệu các bản thu âm trực tiếp chưa qua chỉnh sửa, sự hợp tác với các nhạc sĩ quốc tế và ý kiến ​​của các thành viên về ca khúc chủ đề, ghi lại một cách chân thực quá trình tìm kiếm phong cách âm nhạc độc đáo của riêng họ. Video do CORTIS tự sản xuất đã trở thành nguyên mẫu cho video âm nhạc chính thức của What You Want. Họ không chỉ đơn thuần là đưa ra ý tưởng mà còn làm việc với các đạo diễn chuyên nghiệp để hoàn thành video, và được công nhận là "đồng đạo diễn".

Tạp chí âm nhạc Mỹ Rolling Stone thậm chí còn ca ngợi sự đa năng của họ, gọi họ là "màn ra mắt K-pop tuyệt vời nhất năm". Tên nhóm CORTIS bắt nguồn từ cụm từ "Color Outside the Lines". Nó thể hiện cam kết của họ trong việc tư duy vượt ra ngoài khuôn khổ. Triết lý này được thể hiện rõ nét trong ca khúc What You Want.

Kết hợp những đoạn riff guitar rock psychedelic với nhịp điệu boom bap, âm thanh mang tính thử nghiệm này truyền tải rõ ràng thông điệp của nhóm, với lời bài hát về việc theo đuổi điều mình muốn mà không do dự. Bài hát đã đạt được thành công toàn cầu ngay sau khi phát hành. Nó đã vượt qua 10 triệu lượt phát trực tuyến tích lũy trên YouTube Music và lọt vào "Top 100 hôm nay" của Apple Music Korea ở vị trí thứ 91, vươn lên vị trí thứ 15. Các nhà phê bình đang diễn giải bài hát này không chỉ là một bản hit đơn thuần, mà còn là một "tuyên ngôn" cho CORTIS.

CORTIS đứng đầu bảng xếp hạng fandom "Kpop Radar" trong 2 tuần liên tiếp với "What You Want". "Kpop Radar" sẽ xếp hạng các nghệ sĩ có mức tăng trưởng fandom lớn nhất trong tuần dựa trên tỷ lệ phần trăm tăng trưởng.

Ngay cả trên sân khấu, kỹ năng của họ vẫn thể hiện rõ ràng, trái ngược hẳn với vị thế tân binh. Họ đã thể hiện giọng hát ổn định và khả năng trình diễn trên 'M Countdown', 'Music Bank', 'Show! Music Core', 'Inkigayo' và các chương trình phát sóng trực tiếp trên nhiều kênh YouTube. Các video thử thách của họ với sự góp mặt của các nghệ sĩ kỳ cựu từ HYBE đã thu hút sự chú ý đáng kể trên các nền tảng video ngắn. Sự quan tâm dành cho album đầu tay Color Outside the Lines của CORTIS và bản thân nhóm nhạc đang ngày càng tăng.

Album của CORTIS, sẽ được phát hành lúc 6 giờ chiều (theo giờ Hàn Quốc) vào ngày 8/11, sẽ bao gồm 5 ca khúc: What You Want, Go!, FaSHioN, JoyRide và Lullaby. Ca khúc chủ đề What You Want đã đứng đầu bảng xếp hạng "Daily Viral Songs Global" của Spotify. CORTIS là nhóm nhạc tân binh duy nhất dẫn đầu bảng xếp hạng này trong năm nay. Nhóm cũng đã vượt qua 2 triệu người theo dõi trên TikTok, một kỷ lục đối với một nhóm nhạc nam hoặc nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ ra mắt trong năm nay.

CORTIS đang ngày càng nổi tiếng bằng cách chia sẻ cuộc sống thường ngày "không cần chỉnh sửa" thông qua nội dung của riêng mình. Nội dung gốc đầu tiên của họ, Pack Up Bro được đăng trên kênh YouTube chính thức của nhóm vào ngày 21/8 đã đạt 1,1 triệu lượt xem sau 2 tuần. Việc một nhóm nhạc tân binh đạt được trên 1 triệu lượt xem với video về cuộc sống thường ngày là điều rất hiếm gặp.

Các nhà phê bình rất lạc quan về tiềm năng của CORTIS.Vì là một nhóm nhạc toàn cầu, nên thông điệp của họ tự do hơn, phù hợp với thị trường toàn cầu. CORTIS đang tạo ra tất cả các yếu tố cấu thành nên một nhóm nhạc K-pop kế thừa, phát huy thậm chí tiến xa hơn 2 đàn anh 'lớn' khi thể hiện chủ đề độc đáo của nhóm theo cách ba chiều.