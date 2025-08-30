Tình hình sức khỏe Minh Tú sau khi rời 'Sao nhập ngũ': 'Lo lắng cho chặng đường hồi phục phía trước'

SVO - Siêu mẫu Minh Tú bị đứt dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương sau chấn thương tại 'Sao nhập ngũ'. Chấn thương này khiến cô phải dừng tham gia chương trình để tập trung điều trị.

Vừa qua, Minh Tú đã cập nhật trên trang cá nhân hình ảnh chấn thương chân và tình hình sức khoẻ hiện tại. Cô cho biết, kết quả chẩn đoán sau chấn thương là đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương. Vì vậy, cô phải tạm dừng mọi kế hoạch để tập trung phục hồi sức khỏe sau chấn thương.

Trước đó, Minh Tú cùng dàn nghệ sĩ đã trở lại tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2025. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cô không may gặp chấn thương nghiêm trọng nên cô buộc phải rời khỏi chương trình ở tập 4 để nhập viện điều trị. Trước khi ra về, Minh Tú không giấu được xúc động và sự tiếc nuối khi phải chia tay đồng đội và chương trình.

Ngay khi biết tin vợ gặp tai nạn, ông xã Minh Tú đích thân ra sân bay đón cô và đưa thẳng đến bệnh viện để cấp cứu. Chồng cô không giấu được sự lo lắng, anh luôn ở bên cạnh Minh Tú để động viên, trao đổi với bác sĩ về việc phẫu thuật và lên phác đồ điều trị phục hồi sau chấn thương. Chồng Minh Tú cũng sắp xếp công việc, dành thời gian để đưa cô đi làm vật lý trị liệu cũng như hỗ trợ trong các sinh hoạt hằng ngày.

Minh Tú xúc động chia sẻ: “Đọc từng dòng kết quả, tim mình nặng trĩu. Tiếc nuối vì những điều, những kế hoạch sắp tới còn dang dở, lo lắng cho chặng đường hồi phục phía trước. Mình phải đối diện với ca phẫu thuật tái tạo dây chằng, gọt sụn chêm. Một bước ngoặt không hề dễ dàng".

"Nhưng mình tin rằng, mọi khó khăn đều mang đến một ý nghĩa. Và hành trình này sẽ dạy mình học cách mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn hơn và biết trân trọng sức khỏe, trân trọng từng khoảnh khắc và những bước đi tưởng chừng bình thường nhưng thật quý giá", nữ siêu mẫu bày tỏ.

Minh Tú hiện đang được theo dõi sát sao bởi đội ngũ y bác sĩ. Tình hình đã ổn định và cô đang trong giai đoạn phục hồi chức năng. Cô bày tỏ lòng biết ơn đối với sự yêu thương, động viên từ mọi người. Tuy gặp phải sự cố ngoài ý muốn nhưng cô vẫn lạc quan và tự động viên bản thân vượt qua giai đoạn khó khăn này.