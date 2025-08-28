Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Màn chào sân màn ảnh rộng của Jun SEVENTEEN bước đầu tạo được dấu ấn

Thu Hiền
SVO - Trước khi ra mắt với SEVENTEEN vào 2015, Jun từng được biết đến trong nhiều bộ phim truyền hình nhưng đặc biệt vai diễn trong 'The Pye-Dog' năm 2007 đã giúp nam nghệ sĩ giành được hai giải thưởng quan trọng của điện ảnh Hồng Kông. Chính vì thế, màn chào sân màn ảnh rộng với tư cách là nam thần tượng, thành viên nhóm nhạc SEVENTEEN được kỳ vọng rất cao.

Jun của SEVENTEEN trong bộ phim chào sân màn ảnh rộng với tư cách là nam thần tượng K-pop toàn cầu,The Shadow’s Edge (Tạm dịch là Bổ phong truy ảnh) sẽ tham dự Liên hoan phim Busan. Bộ phim hành động ly kỳ này đã chính thức được mời tham dự hạng mục "Open Cinema" của BIFF, trước khi khai mạc vào ngày 4/10 và kéo dài đến ngày 13/10. Phim dự kiến ​​ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 20/9, nhưng khán giả Hàn Quốc sẽ được xem trước tại Liên hoan phim, nơi Jun dự kiến ​​sẽ xuất hiện trực tiếp trong một buổi chiếu đặc biệt và giao lưu với khán giả.

lwwl67-3f.jpg

Khu vực "Rạp chiếu phim Mở" (Open Cinema), nổi tiếng với những bộ phim kết hợp chất lượng điện ảnh mạnh mẽ, có sức hút rộng rãi với khán giả. Buổi chiếu sẽ diễn ra ngoài trời, tại Trung tâm Chiếu phim Busan, mang đến một cuộc gặp gỡ ý nghĩa giữa bộ phim và những khán giả Hàn Quốc đầu tiên.

The Shadow’s Edge kể về một tổ chức tội phạm đã đột nhập vào mạng lưới giám sát công nghệ cao và biển thủ hàng tỷ won, cùng những pha hành động nghẹt thở của một đội giám sát tinh nhuệ truy lùng chúng. Jun (Moon Jun Hwi) vào vai Hồ Phong, một người con nuôi khác của "chúa trộm thanh lịch" Phó Long Sinh (Lương Gia Huy), thử thách bản thân trong một vai phản diện, tạo nên sự mong đợi đáng kể trong lòng người hâm mộ. Bộ phim đã chứng minh được sức hút nghệ thuật và sự phổ biến của mình bằng việc đạt tỷ suất người xem cao và dẫn đầu phòng vé khi ra mắt tại Trung Quốc (16/8), thu hút sự chú ý đáng kể từ khán giả tiềm năng của Hàn Quốc.

oq6xpn-3f.jpg
Thu Hiền
