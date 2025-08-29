Hoa hậu Lương Thuỳ Linh diện trang phục Tày 'thả dáng' ở Hồ Gươm mừng Đại lễ 2/9

SVO - Trong không khí cả nước hân hoan hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng tại Hà Nội, khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống dân tộc Tày, với thông điệp ý nghĩa.

Lương Thùy Linh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc – Cao Bằng. Nơi được xem là cội nguồn cách mạng, nơi hội tụ của nhiều dân tộc anh em cùng chung sống hòa thuận.

Lương Thùy Linh mang trong mình niềm tự hào rất lớn về quê hương. Dù không phải người dân tộc Tày, nhưng mỗi khi khoác lên chiếc áo dài truyền thống ấy, cô chia sẻ rằng, mình cảm nhận được rõ ràng nhịp đập thiêng liêng của quê hương trong từng đường kim, mũi chỉ.

Điều đặc biệt, bộ trang phục Tày mà Lương Thùy Linh lựa chọn không chỉ mang tính chất biểu tượng trong lần xuất hiện lần này, mà còn gợi nhắc về kỷ niệm khi cô từng diện nó trong phần thi “Người đẹp Tài năng” tại Miss world Vietnam 2019.

Hình ảnh một cô gái Việt Nam duyên dáng ngày ấy đã để lại dấu ấn đẹp đẽ trong lòng người hâm mộ. Trong không khí kỷ niệm ngày Tết Độc lập 2/9, bộ trang phục lại được Linh trân trọng khoác lên, như một cách thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Lương Thùy Linh cho biết: “Tôi không phải người Tày, nhưng khi khoác lên chiếc áo dài truyền thống ấy, tôi thấy nhịp đập thiêng liêng của quê hương vang lên trong từng sợi vải. Đối với tôi, mỗi dân tộc là một sắc màu và 54 sắc màu ấy ghép lại thành một dải lụa bền chặt mang tên Việt Nam. Ngày hôm nay, giữa niềm vui lớn của toàn dân tộc, tôi muốn nói lời biết ơn – với quê hương, với dân tộc và với Tổ quốc thân thương đã chở che cho tất cả chúng ta. Bởi vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc".

Thông điệp giản dị nhưng đầy tự hào ấy đã chạm tới trái tim của nhiều người trẻ. Qua hình ảnh lần này, Lương Thùy Linh không chỉ gợi nhắc đến nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Tày nói riêng, mà còn khéo léo tôn vinh giá trị của tất cả các dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S. Lương Thuỳ Linh là một trong những gương mặt nghệ sỹ tiêu biểu được góp mặt trong Lễ diễu binh diễn ra tại Hà Nội sắp tới.

Sau 6 năm đăng quang, Lương Thuỳ Linh không chỉ là nhan sắc, mà còn khẳng định mình ở nhiều hoạt động cộng đồng, giáo dục và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. "Nàng Hậu" vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho quê hương Cao Bằng.

Cô thường xuyên trở về, tham gia các chương trình quảng bá văn hóa – du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh thác Bản Giốc, Pác Bó cùng nét đẹp vùng biên cương đến bạn bè trong và ngoài nước.