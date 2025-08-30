Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn ‘vocalist khủng’ cùng NSND Thu Huyền lan tỏa tinh thần yêu nước, hướng đến Đại lễ Quốc khánh 2/9

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Là sáng tác của nhạc sĩ Tuấn cry, 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam' ra mắt phiên bản MV hoàn toàn mới, với sự thể hiện của các ca sĩ Quốc Thiên, Quân A.P, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc và phần góp giọng đặc biệt của NSND Thu Huyền.

Trong phiên bản lyrics video này, hình ảnh từng ca sĩ xuất hiện xen kẽ giữa những câu hát, tạo nên sự kết nối chặt chẽ giữa phần ca từ và cảm xúc âm nhạc. MV lyrics Kiếp sau vẫn là người Việt Nam ra mắt như một món quà tinh thần tiếp nối thành công của phiên bản audio và các bản live stage trước đó.

poster-ksvlnvn.png

Đồng thời, dự án mang đến thêm một trải nghiệm mới mẻ, góp phần lan toả mạnh mẽ thông điệp: Dù ở bất cứ đâu, người Việt vẫn luôn tự hào với nguồn cội và tinh thần đoàn kết. Sau hơn 3 tuần ra mắt, ca khúc đã đạt hạng 1 ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Đây là thành tích cực kỳ ấn tượng với một sản phẩm mang đậm tinh thần dân tộc, hướng đến Đại lễ Quốc khánh 2/9.

Đặc biệt, audio ca khúc nhanh chóng đạt hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 5 ngày. Ca khúc cũng xuất hiện trên nhiều sân khấu tầm cỡ quốc gia. Trong đó phải kể đến màn thể hiện của ca sĩ Thanh Duy và NSND Thu Huyền tại concert Tổ quốc trong tim. Sự kết hợp này gây “chấn động” cõi mạng và ngay sau đó đã lên top 1 tìm kiếm trên mạng xã hội.

3b89fd6e-a589-4f8e-ae58-04ac5cef330f.jpg

Ngoài ra, bài hát còn có những phiên bản cover khác như ca sĩ Thanh Ngọc, nhóm Tình nguyện viên nghệ sĩ và mới đây nhất là phần biểu diễn của Quân A.P với màn solo ấn tượng.

c3ca3502-0f06-4aac-8a32-6a100e3340ed.jpg

Trong những ngày qua, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam đã có sự lan toả tích cực, trong đó phải kể đến hoạt động sáng tạo Vũ điệu tự hào, nơi nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và khán giả cùng nhau thể hiện tinh thần yêu nước theo cách vô cùng trẻ trung và hiện đại.

ed4e1b27-0801-4112-9353-e1556907e08c.jpg

Kiếp sau vẫn là người Việt Nam là một ca khúc của nhạc sĩ Tuấn Cry, được anh lên ý tưởng cùng team trên tinh thần hướng về quê hương đất nước, khơi gợi tình đoàn kết của người dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

4848e7c1-43d1-4b6b-89db-e9e96186a8e6.jpg

Ca khúc này nằm trong dự án Viet Nam Love quy tụ nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng như ra mắt bài hát, bộ sưu tập áo thun cổ động lòng tự hào dân tộc, lễ trồng cây kiến tạo cảnh quan “Thành phố nở hoa” và cuối cùng là triển lãm - gala tổng kết vào tháng 4/2026.

THUẬN TÙNG
