Không còn là 'mỹ nhân phim kinh dị', Lý Hồng Ân ‘lột xác’ về diễn xuất khiến khán giả vừa ghét vừa thương

SVO - Nổi tiếng với dòng phim kinh dị, Lý Hồng Ân đã 'bỏ túi' thêm vai diễn mới trong gia tài phim ảnh của mình. Lối diễn xuất bằng ánh mắt giằng xé, nữ diễn viên khiến khán giả ấn tượng với vai phản diện đầy nội tâm.

Vốn được mệnh danh là "mỹ nhân phim kinh dị" thế hệ mới của màn ảnh Việt, Lý Hồng Ân dần khẳng định năng lực qua các tác phẩm ấn tượng như Thiên linh cái, Người lắng nghe, Kẻ ăn hồn.

Con đường diễn xuất của Lý Hồng Ân không hề bằng phẳng. Từng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình và đối mặt với nhiều chỉ trích khi mới vào nghề, cô đã chọn cách đối diện thẳng thắn.

Chính sự chiêm nghiệm và nỗ lực không ngừng đã được đền đáp bằng sự trưởng thành trong diễn xuất. Vai Ái Mỹ trong phim Duyên không chỉ là một vai diễn thành công, mà còn là minh chứng cho thấy, Lý Hồng Ân là một diễn viên thực lực, có tư duy làm nghề nghiêm túc.

Giữa dàn diễn viên tên tuổi như Đào Anh Tuấn, Thân Thúy Hà, Khánh Huyền, Nhan Phúc Vinh, diễn viên trẻ Lý Hồng Ân đã tạo được một màu sắc riêng. Vượt ra khỏi những vai diễn kinh dị đã làm nên tên tuổi, người đẹp có một màn trình diễn bùng nổ, khắc họa sâu sắc bi kịch của một nhân vật phản diện phức tạp, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Cô đã chứng tỏ mình không chỉ có thể gieo rắc nỗi sợ hãi trong các bộ phim kinh dị, mà còn có khả năng đi sâu vào những góc khuất tăm tối nhất của tâm lý con người. Cô khiến khán giả phải day dứt, suy ngẫm với vai diễn của mình.

Nắm bắt được tâm lý phức tạp của nhân vật, Lý Hồng Ân đã có một màn hóa thân đầy thuyết phục. Nửa đầu phim, cô thể hiện một Ái Mỹ trơ trẽn, mất hết liêm sỉ khi đeo bám, ép hôn, thậm chí cưỡng hôn Hoàng Nam. Những câu thoại "bá đạo" được nữ diễn viên tung ra với một sự tự nhiên, khiến người xem vừa tức giận vừa có phần "bất lực" trước sự ngang ngược của nhân vật.

Tuy nhiên, đỉnh cao diễn xuất của người đẹp gen Z nằm ở trường đoạn khi mọi âm mưu bị lật tẩy. Khoảnh khắc bị hủy hôn chính là lúc tâm lý nhân vật thực sự bùng nổ. Lý Hồng Ân không chỉ diễn tả sự thất bại bằng những tiếng gào thét đơn thuần. Cô đã đưa khán giả đi qua một chuỗi cảm xúc phức tạp.

Điểm sáng đắt giá nhất chính là diễn xuất bằng mắt của nữ diễn viên. Ánh mắt của Ái Mỹ trong phân cảnh này chuyển đổi một cách ngoạn mục, ngầm báo hiệu cho một kế hoạch trả thù tàn độc hơn. Chính cái nhìn đầy ám ảnh này đã khiến nhiều khán giả phải "nổi da gà" và liên tưởng ngay đến sở trường của cô ở dòng phim kinh dị, nơi một ánh mắt có thể thay cho lời thoại.