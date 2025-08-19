Netizen 'đổ tim' với cách rapper Binz ngọt ngào góp giọng hỗ trợ Châu Bùi tại 'Em xinh say hi'

SVO - Khi 'Em xinh say hi' đang dần khép lại, hành trình của Châu Bùi cũng mở ra một bước ngoặt mới, bước ra khỏi hình ảnh một 'fashion icon' quen thuộc để khẳng định mình trong vai trò nghệ sĩ trình diễn.

Khép lại hành trình tại Em xinh say hi, Châu Bùi mang đến một màn kết trọn vẹn với solo stage Đan bàn tay. Đây không chỉ là một tiết mục thi đấu mà còn là tuyên ngôn nghệ thuật về sự gắn kết yêu thương, không chỉ của đôi lứa, mà còn giữa bạn bè, chị em.

Điểm nhấn đặc biệt trong phần trình diễn là sự góp giọng của rapper Binz. Người bạn trai ngoài đời của Châu Bùi đã mang đến một bất ngờ thú vị và khiến cảm xúc của tiết mục thêm phần thăng hoa. Sự ngọt ngào này của Binz và Châu Bùi đã được khán giả ủng hộ hết mình.

Trên sân khấu chung kết, Châu Bùi xuất hiện mộc mạc và thăng hoa trong cảm xúc, hóa thân thành một cô gái đang yêu, với niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc. Concept sân khấu được xây dựng như một khu rừng thần tiên, không chỉ lãng mạn mà còn là ẩn dụ cho hành trình tình yêu. Trong đó, Châu là cô gái lạc bước, khám phá và cảm nhận những hương vị tình yêu diệu kỳ bên cạnh các nàng tiên.

Mỗi điệu múa ballet tinh tế là một lần cô chạm vào cung bậc cảm xúc khác nhau. Những nàng tiên xuất hiện trên sân khấu tượng trưng cho sự đồng hành và nâng đỡ. Đó như là thông điệp trong Đan bàn tay: Tình yêu không chỉ là bùng nổ ban đầu, mà còn là sự gắn kết bền chặt, dìu nhau đi qua cả thăng hoa lẫn trầm lắng.

Với màn trình diễn này, Châu Bùi đã thật sự chinh phục khán giả, biến giây phút trình diễn thành một kỷ niệm khó quên. Đồng thời, hành trình này đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của cô, nơi âm nhạc trở thành phần không thể thiếu trong bản sắc đa chiều của cô.

Khép lại hành trình tại Em xinh say hi, Châu Bùi không còn chỉ là một "fashion icon" quen thuộc trên bản đồ thời trang quốc tế, mà đã định hình mình như một nghệ sĩ đa năng. Từ rap, ballad, vũ đạo, sáng tác, cho đến khả năng tự xây dựng concept sân khấu, cô liên tục thử thách và vượt qua chính mình.

Từ những hoài nghi khi mới tham gia chương trình đến nay, Châu Bùi đã chứng minh bản lĩnh và sự bền bỉ của một nghệ sĩ trẻ: Dám đứng dưới ánh đèn, dám để cảm xúc thật của mình vang lên.

Từ dấu mốc này, khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một Châu Bùi trên những sân khấu âm nhạc lớn hơn, nơi cô tiếp tục kể câu chuyện của mình bằng nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau và chạm đến nhiều trái tim hơn.