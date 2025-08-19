Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Netizen 'đổ tim' với cách rapper Binz ngọt ngào góp giọng hỗ trợ Châu Bùi tại 'Em xinh say hi'

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Khi 'Em xinh say hi' đang dần khép lại, hành trình của Châu Bùi cũng mở ra một bước ngoặt mới, bước ra khỏi hình ảnh một 'fashion icon' quen thuộc để khẳng định mình trong vai trò nghệ sĩ trình diễn.

Khép lại hành trình tại Em xinh say hi, Châu Bùi mang đến một màn kết trọn vẹn với solo stage Đan bàn tay. Đây không chỉ là một tiết mục thi đấu mà còn là tuyên ngôn nghệ thuật về sự gắn kết yêu thương, không chỉ của đôi lứa, mà còn giữa bạn bè, chị em.

q.jpg

Điểm nhấn đặc biệt trong phần trình diễn là sự góp giọng của rapper Binz. Người bạn trai ngoài đời của Châu Bùi đã mang đến một bất ngờ thú vị và khiến cảm xúc của tiết mục thêm phần thăng hoa. Sự ngọt ngào này của Binz và Châu Bùi đã được khán giả ủng hộ hết mình.

q1.jpg

Trên sân khấu chung kết, Châu Bùi xuất hiện mộc mạc và thăng hoa trong cảm xúc, hóa thân thành một cô gái đang yêu, với niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc. Concept sân khấu được xây dựng như một khu rừng thần tiên, không chỉ lãng mạn mà còn là ẩn dụ cho hành trình tình yêu. Trong đó, Châu là cô gái lạc bước, khám phá và cảm nhận những hương vị tình yêu diệu kỳ bên cạnh các nàng tiên.

img-0631.jpg

Mỗi điệu múa ballet tinh tế là một lần cô chạm vào cung bậc cảm xúc khác nhau. Những nàng tiên xuất hiện trên sân khấu tượng trưng cho sự đồng hành và nâng đỡ. Đó như là thông điệp trong Đan bàn tay: Tình yêu không chỉ là bùng nổ ban đầu, mà còn là sự gắn kết bền chặt, dìu nhau đi qua cả thăng hoa lẫn trầm lắng.

img-0612.jpg

Với màn trình diễn này, Châu Bùi đã thật sự chinh phục khán giả, biến giây phút trình diễn thành một kỷ niệm khó quên. Đồng thời, hành trình này đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của cô, nơi âm nhạc trở thành phần không thể thiếu trong bản sắc đa chiều của cô.

img-0575.jpg

Khép lại hành trình tại Em xinh say hi, Châu Bùi không còn chỉ là một "fashion icon" quen thuộc trên bản đồ thời trang quốc tế, mà đã định hình mình như một nghệ sĩ đa năng. Từ rap, ballad, vũ đạo, sáng tác, cho đến khả năng tự xây dựng concept sân khấu, cô liên tục thử thách và vượt qua chính mình.

2.jpg

Từ những hoài nghi khi mới tham gia chương trình đến nay, Châu Bùi đã chứng minh bản lĩnh và sự bền bỉ của một nghệ sĩ trẻ: Dám đứng dưới ánh đèn, dám để cảm xúc thật của mình vang lên.

534232012-1304073247750877-4618174215634854660-n.jpg

Từ dấu mốc này, khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một Châu Bùi trên những sân khấu âm nhạc lớn hơn, nơi cô tiếp tục kể câu chuyện của mình bằng nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau và chạm đến nhiều trái tim hơn.

Văn Sơn
#Em xinh say hi #Châu Bùi #Châu Bùi em xinh say hi #Binz #Rapper Binz #Binz và Châu Bùi

Xem thêm

Cùng chuyên mục