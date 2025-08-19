Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Choo Young Woo 'phủ sóng' khắp mọi 'mặt trận'

Ly Ly
SVO - Vừa đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này dành cho các diễn viên phim truyền hình, Choo Young Woo lại tiếp tục dẫn đầu cuộc bình chọn của DC Trend, còn người hâm mộ thì đang phát sốt với chuyến lưu diễn Fan Meeting châu Á 2025 của nam diễn viên sẽ được tổ chức tại KBS Arena, Seoul, vào ngày 6/9.

Vượt qua 49 diễn viên đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phát sóng từ ngày 13/7 đến ngày 13/8, đặc biệt là Lee Jong Suk của Law and The City, Park Bo Gum trong Good Boy, Cho Yi Hyun của Head Over Heels, Moon Ga Young cũng của Law and The City trong Top 5, Chu Young Woo đã chứng minh sức hút không gì sánh bằng của mình khi giành vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thông qua phân tích dữ liệu về mức độ phủ sóng truyền thông, sự tham gia, tương tác và chỉ số cộng đồng. Diễn xuất đầy nhiệt huyết, ấm áp, giàu cảm xúc cùng ngoại hình quyến rũ của Chu Young Woo trong Head Over Heels (phát sóng từ 23/6 - 29/7) mang về cho anh lượng người xem ổn định và củng cố vị thế nam chính trong thể loại phim tình cảm trên Netflix.

bang-xep-hang.jpg
choo.jpg
choo-1.jpg
498013-525990-5726.jpg

Không dừng tại đó, Chu Young Woo còn giành vị trí đầu tiên trong cuộc bình chọn nam diễn viên được yêu thích nhất của DC Trend vào ngày 15/8 với tổng số 52.764 phiếu bầu, vượt qua cả Byun Woo Seok, Jung Joon Won, Rowoon và Dowoo. Đặc biệt, mức độ nổi tiếng của 'con cưng Netflix' còn ngày càng tăng cao và thu hút sự chú ý với chuyến lưu diễn "Fan Meeting châu Á 2025' của Chu Young Woo, sẽ được tổ chức tại KBS Arena, Seoul, vào ngày 6/9.

news-pv1202508080cf126731fcc4c22b0dcbb64083170f3-p1.jpg
abeqbx-3f.jpg
Người hâm mộ cũng đang nóng lòng đón chờ vai diễn của Chu Young Woo trong phim điện ảnh dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản 'Even if This Love Disappears from the World Tonight', đóng cùng Shin Shi Ah. Bộ phim là câu chuyện tình yêu trong sáng và cảm động giữa Kim Jae Won (Chu Young Woo), nam sinh điển trai mắc chứng suy tim di truyền, chỉ biết sống tẻ nhạt qua ngày và Han Seo Yun (Shin Shi Ah), cô gái mắc chứng mất trí nhớ thuận chiều (trí nhớ được khôi phục khi cô tỉnh dậy), luôn tỏa ra năng lượng tích cực ngay cả khi đang chiến đấu với căn bệnh nan y.
Ly Ly
