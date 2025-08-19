Choo Young Woo 'phủ sóng' khắp mọi 'mặt trận'

SVO - Vừa đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này dành cho các diễn viên phim truyền hình, Choo Young Woo lại tiếp tục dẫn đầu cuộc bình chọn của DC Trend, còn người hâm mộ thì đang phát sốt với chuyến lưu diễn Fan Meeting châu Á 2025 của nam diễn viên sẽ được tổ chức tại KBS Arena, Seoul, vào ngày 6/9.

Vượt qua 49 diễn viên đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phát sóng từ ngày 13/7 đến ngày 13/8, đặc biệt là Lee Jong Suk của Law and The City, Park Bo Gum trong Good Boy, Cho Yi Hyun của Head Over Heels, Moon Ga Young cũng của Law and The City trong Top 5, Chu Young Woo đã chứng minh sức hút không gì sánh bằng của mình khi giành vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu thông qua phân tích dữ liệu về mức độ phủ sóng truyền thông, sự tham gia, tương tác và chỉ số cộng đồng. Diễn xuất đầy nhiệt huyết, ấm áp, giàu cảm xúc cùng ngoại hình quyến rũ của Chu Young Woo trong Head Over Heels (phát sóng từ 23/6 - 29/7) mang về cho anh lượng người xem ổn định và củng cố vị thế nam chính trong thể loại phim tình cảm trên Netflix.

Không dừng tại đó, Chu Young Woo còn giành vị trí đầu tiên trong cuộc bình chọn nam diễn viên được yêu thích nhất của DC Trend vào ngày 15/8 với tổng số 52.764 phiếu bầu, vượt qua cả Byun Woo Seok, Jung Joon Won, Rowoon và Dowoo. Đặc biệt, mức độ nổi tiếng của 'con cưng Netflix' còn ngày càng tăng cao và thu hút sự chú ý với chuyến lưu diễn "Fan Meeting châu Á 2025' của Chu Young Woo, sẽ được tổ chức tại KBS Arena, Seoul, vào ngày 6/9.