Á hậu Mai Ngô bật khóc bộc bạch: 'Tôi từng lớn lên không có cha, thiếu tình cảm của một gia đình trọn vẹn'

SVO - Tham gia chương trình 'Mái ấm gia đình Việt', Á hậu Mai Ngô bật khóc nức nở vì đồng cảm với nỗi đau mất cha từ sớm của các em nhỏ mồ côi trong chương trình.

Á hậu Mai Ngô bật khóc nức nở vì đồng cảm với nỗi đau của các em nhỏ trong chương trình. "Nàng Hậu" cho biết: “Hoàn cảnh các bé đều có điểm chung với tôi khi tôi cũng mất cha từ sớm. Khi mẹ vừa mang thai tôi, cha mẹ cãi nhau rồi cha bỏ đi. Sau khi cha trở về được một thời gian thì cha tôi mất. Tôi hiểu được cảm giác của các bé khi lớn lên thiếu thốn tình cha, thiếu tình cảm của một gia đình trọn vẹn. Tôi biết, mọi thứ rất khó khăn và rồi mỗi đêm, mình phải luôn tự trấn an bản thân để vượt qua những khó khăn đó”.

515436173-1440713503803100-5228938701246721028-n.jpg

Á hậu Mai Ngô cho biết,cô không muốn kể lể quá nhiều về quá khứ. Nhưng khi tham gia Mái ấm gia đình Việt, "nàng Hậu" muốn khẳng định rằng, ai cũng có hoàn cảnh riêng, có xuất phát điểm nhất định nhưng chỉ cần hiểu được hoàn cảnh của chính mình. Và cô hy vọng, mọi người không bao giờ từ bỏ, luôn nhìn về phía trước bằng một ánh mắt nghị lực, không ngừng cố gắng thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

tan05009-3.png

“Tôi là một người có ước mơ rất lớn. Gia đình không có truyền thống nghệ thuật nên ước mơ về nghệ thuật rất xa vời với tôi và cũng sẽ rất nặng gánh đối với mẹ. Tôi hiểu điều đó, nên từ nhỏ, tôi đã ý thức được rằng, khi mình dám ước mơ bước lên sân khấu thì sẽ phải tự nỗ lực, tự mình lo liệu chứ không để mẹ phải vất vả. Tôi không đòi hỏi ở mẹ bất cứ điều gì, cũng không dám đua đòi”, Mai Ngô bộc bạch.

tan04942.jpg

Hình ảnh những người mẹ luôn hy sinh vì con trong chương trình cũng khiến Mai Ngô nghẹn ngào, bởi cô nhìn thấy hình ảnh mẹ mình ở đó. Mai Ngô nói: “Những người phụ nữ mạnh mẽ sẽ không bao giờ khóc trước mặt con và mẹ tôi cũng vậy. Với tôi, mẹ là người rất nghị lực khi đối diện với nhiều nỗi khổ trong cuộc sống".

qq.png

Người đẹp bộc bạch: "Tôi luôn nghĩ, mẹ không đáng để phải đối diện với nhiều nỗi đau như thế. Và với tôi, hy sinh lớn nhất mà mẹ đã làm cho các con là không bước thêm bước nữa để có thể chăm sóc chị em tôi tốt nhất, mẹ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chị em tôi”.

Văn Sơn
