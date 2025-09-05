Ngôi nhà mới được tiết lộ của 'nam thần lãng tử live-action Nhật Bản' khiến cư dân mạng 'choáng'

SVO - Ngôi nhà mới được tiết lộ của Takeru Sato hiện đang là chủ đề 'nóng', với 4 cây đàn piano và một hành lang đủ rộng để mọi người sinh hoạt.

Đoạn video được cập nhật gần đây trên Instagram về ngôi nhà mới của nam diễn viên Takeru Sato hiện đang gây xôn xao dư luận về độ rộng của nó cùng 4 cây đàn piano, từ đại dương cầm đến 'đồ chơi nhỏ': "Tôi cần một phòng khách rộng rãi để chứa tất cả những thứ này". Takeru Sato ngồi trên một trong nhiều chiếc ghế sofa lớn ở góc gần các phím đàn, cười lớn: "Vì đó là nơi duy nhất tôi có thể đặt một chiếc ghế".

Sato hiện đang vào vai nhạc sĩ thiên tài đơn độc Naoki Fujitani trong loạt phim Glass Heart của Netflix. Bản thân Sato cũng mong muốn tác phẩm gốc này được chuyển thể thành phim, và anh đã tự mình lên kế hoạch lẫn đồng điều hành sản xuất: "Để thực hiện Glass Heart, tôi phải luyện tập piano. Tôi thức dậy và ngủ ở đây. Bò đến bàn phím gần ghế sofa và chơi. Đó là cách tôi luyện tập". Những chia sẻ của Sato tiết lộ một phần lối sống khắc kỷ của anh, trở về ghế sofa mỗi khi buồn ngủ.

Anh cũng tiết lộ rằng, một trong những cây đàn piano được trưng bày trong nhà là cây đại dương cầm được sử dụng trong phim mà anh mua. Khi được hỏi, liệu anh có thể tự dọn dẹp nhà cửa không, anh trả lời "Không..." và tiết lộ rằng, ngay cả khi mới chuyển đến Tokyo và sống trong một căn hộ một phòng, anh cũng không dọn, dù cho không còn chỗ để đi lại. Sato cũng cho biết, phòng ăn là nơi các thành viên của ban nhạc rock "TENBLANK", từ bộ phim Glass Heart thường cùng nhau tụ tập nấu nướng.

Trong tất cả các vai diễn mà nam diễn viên Sato Takeru đã đảm nhận từ trước, anh ấy gần gũi nhất với Ritsu trong Hanbun, Aoi (Đài truyền hình NHK General, 2018). Anh ấy nhẹ nhàng và khó nắm bắt. Giống như bong bóng xà phòng, anh ấy toát lên vẻ mỏng manh, dường như có thể vỡ tan và tan biến ngay khi chạm vào.

Đối với nhân vật Naoki Fujitani, người được mệnh danh là "Amadeus của nhạc Rock" từ năm 14 tuổi, âm nhạc là ý nghĩa cuộc sống của anh. Dường như anh ấy đang mạo hiểm mạng sống của mình để lại di sản của cuộc đời. Khi sáng tác một bài hát, đôi khi anh ấy đắm chìm vào nó đến mức "mất đi cảm giác nóng lạnh". Khi khán giả thấy anh ấy mỉm cười mơ màng và nói: "Tôi đã nghĩ đây sẽ là tác phẩm cuối cùng của mình trước khi chết", họ không khỏi cảm thấy muốn ủng hộ anh ấy.

Sato Takeru có thể vào bất kỳ vai nào, nhưng với kiểu dạng nhân vật như thế này, anh ấy thực sự là lựa chọn không thể thay thế. Nhân vật Fujitani liên tục phá vỡ những kỷ lục mới kể từ tập đầu tiên. Nếu TENBLANK thực sự tồn tại, anh ấy chắc chắn sẽ là thành viên được yêu thích nhất.

Buổi fan meeting solo đầu tiên của Takeru Sato tại Hàn Quốc, TENBLANK from 'Glass Heart' FAN MEETING - ASIA TOUR in SEOUL sẽ được tổ chức tại KBS Arena ở Gangseo-gu, Seoul, vào ngày 8/11. Vé sẽ được mở bán lúc 8h tối, ngày 8/9, thông qua Ticket Link, và người hâm mộ ở nước ngoài có thể mua vé thông qua trang web toàn cầu của Ticket Link.

Buổi fan meeting này là một phần trong chuyến lưu diễn châu Á solo của Sato Takeru, với tư cách là thành viên của "TENBLANK", ban nhạc anh thủ vai trong bộ phim truyền hình Nhật Bản Glass Heart của Netflix. Vào ngày diễn ra buổi biểu diễn, họ sẽ hóa thân thành các thành viên của TENBLANK và biểu diễn trực tiếp. Ngoài ra, còn có một phân đoạn để họ có thể giao lưu trực tiếp với người hâm mộ, đảm bảo tạo nên những kỷ niệm khó quên. Trong khi đó, Sato Takeru cũng đã xác nhận sẽ tham dự "Lễ trao giải Nghệ sĩ châu Á kỷ niệm 10 năm" (10th Anniversary Asia Artist Awards-AAA 2025), được tổ chức tại sân vận động Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan (TQ), vào ngày 6/12.