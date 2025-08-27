Xuất hiện trên màn ảnh rộng sau 8 năm, kiều nữ đắt giá nhất xứ sở hoa anh đào thập niên 1990 khiến J-biz xôn xao

Những năm gần đây, Fukatsu luôn cân nhắc liệu bộ phim có cải thiện diễn xuất khi cô chọn vai hay không, và đây là lý do khiến cô chọn The Oliver na Inu, (Gosh!!) Kono Yaro Movie (ra mắt vào ngày 26/9) cho màn trở lại của mình.

Eri Fukatsu từng được ví là một "người đẹp lạnh lùng" có thể đảm nhận bất kỳ vai diễn nào. Sinh ra ở tỉnh Oita, mẹ của Fukatsu đã sớm phát hiện ra tài năng của cô và cô đã giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Harajuku khi mới 13 tuổi. Năm 15 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai phụ trong phim Summer Vacation 1999. Lúc đó, theo lời giới truyền thông: "Cô ấy được chọn vào vai một cậu bé vì mái tóc ngắn, ánh mắt mạnh mẽ và lòng dũng cảm. Đạo diễn cũng khen ngợi Fukatsu, người vẫn còn nét tinh nghịch, vì có một 'khí chất' riêng".

Cùng năm 1988, cô trở nên nổi tiếng với một quảng cáo cho JR Central: "Với giai điệu bài hát Giáng sinh của Tatsuro Yamashita, Fukatsu xuất hiện với mái tóc đen ngắn và son môi đỏ rực. Cô ấy đã thu hút người xem". Năm 1997, Fukatsu tạo nên bước đột phá trong bộ phim truyền hình Bayside Shakedown, một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất Nhật Bản, vào vai đàn chị của thám tử Aoshima (Yuji Oda): "Cô ấy toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng có thể đảm nhận bất kỳ vai diễn nào. Hideki Noda rất ấn tượng với diễn xuất của cô và ủng hộ các buổi diễn ở nước ngoài. Koki Mitani cũng khen ngợi cô vì trực giác nhạy bén".

Tại sao Eri Fukatsu lại "biến mất" trong suốt 8 năm?

Fukatsu từng giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Yokohama lần thứ 18, cho bộ phim Haru và giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Thế giới Montreal năm 2010, cho vai diễn trong phim Villain, trong đó, cô vào vai một kẻ giết người và một người phụ nữ đang chạy trốn.

Năm 2006, mối quan hệ của Fukatsu với một stylist nổi tiếng hơn cô 4 tuổi đã được tiết lộ. Năm sau, họ bị chụp ảnh chung sống: "Fukatsu bị thu hút bởi sự điềm tĩnh của người luôn tập trung vào việc cô sẽ trông như thế nào trong trang phục của anh. Họ không quan tâm đến việc kết hôn nhưng luôn ủng hộ nhau cả trong công việc lẫn đời tư như một cặp bạn đời". Tuy nhiên, sự ra đi của mẹ cô, một nhà thư pháp, người thấu hiểu cuộc sống của cô đã có tác động lớn: "Cô ấy đã nghỉ làm để chăm sóc mẹ trong thời gian bà chiến đấu với bệnh ung thư".

Fukatsu chỉ thực sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 13 năm vào năm 2021, với vai chính trong bộ phim truyền hình "Come Come Everybody", miêu tả cuộc sống của ba thế hệ phụ nữ có mối liên hệ chặt chẽ với các bài học tiếng Anh trên đài phát thanh bắt đầu từ năm 1925.

The Oliver na Inu, (Gosh!!) Kono Yaro Movie là bộ phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Fukatsu sau 8 năm, kể từ bộ phim Survival Family năm 2017. Điều khiến Fukatsu lựa chọn phiên bản chiếu rạp của bộ phim truyền hình Oliver na Inu, (Gosh!!) Kono Yaro Season 2 này là bởi cốt truyện độc đáo, một tác phẩm đáng kinh ngạc và kỳ quái, thu hút nhiều sự chú ý khi xoay quanh Aoba Ippei, một cảnh sát thuộc bộ phận pháp y của Sở Cảnh sát Quận Hazama, và cộng sự của anh, chú chó nghiệp vụ Oliver, phải đối mặt với một loạt vụ án bí ẩn liên tiếp xảy ra. Đối với Aoba, Oliver lại hiện ra dưới hình dạng một ông chú mặc đồ hóa trang thành chó, thích rượu, thuốc lá và phụ nữ, nhưng ông cũng là một cộng sự tốt, dẫn dắt vụ án đến hồi kết bằng giác quan nhạy bén và những lời bình luận ẩn dụ mà đôi khi ông thể hiện. Hai người cùng một nữ điều phối viên tài năng khác vào cuộc điều tra vụ mất tích bí ẩn của một siêu tình nguyện viên.