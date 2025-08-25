Cặp đôi chênh lệch 12 tuổi nổi tiếng K-Drama bị bắt gặp hẹn hò ở Hawaii, liệu sắp có đám cưới?

Vào ngày 23/8, một cư dân mạng đã đăng tải những bức ảnh lên mạng xã hội, khẳng định họ nhìn thấy Kim Ji Suk cùng bạn gái kém 12 tuổi trên đường phố Hawaii. Trong ảnh, Kim mặc áo ba lỗ và đội mũ lưỡi trai đen, trong khi Lee Joo Myung mặc áo crop top tay ngắn và đội mũ lưỡi trai tông đỏ. Cả hai trông rất thoải mái khi đi dạo quanh nơi giống như một trung tâm thương mại. Đáng chú ý, họ nắm tay nhau rất tình cảm, dường như không hề quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh.

Người đăng ảnh cho biết, họ cứ liên tục chạm mặt cặp đôi: "Tôi gặp Kim Ji Suk ở khắp mọi nơi. Không thể giấu được vẻ đẹp trai của anh ấy. Vóc dáng của bạn gái anh ấy thật đáng kinh ngạc, cao ráo và xinh đẹp. Tôi đã chạm mặt họ ba lần trong một ngày. Đáng lẽ, tôi nên chào hỏi hoặc xin chụp ảnh".

Chuyến đi này cho thấy mối quan hệ nghiêm túc của cả hai, chứ không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch yêu đương bình thường. Cặp đôi chính thức xác nhận mối quan hệ vào tháng Tám năm ngoái, đã thu hút sự chú ý như một cặp đôi vượt qua khoảng cách 12 tuổi. Mối quan hệ của họ càng trở nên bền chặt hơn, kể từ khi Lee Joo Myung chuyển sang công ty quản lý Alien Company của Kim Ji Suk. Công ty quản lý cho biết: "Rất khó để xác nhận những lần xuất hiện ở Hawaii, vì chúng mang tính riêng tư", nhưng việc họ liên tục xuất hiện bên nhau kể từ khi bắt đầu mối quan hệ đã làm tăng thêm độ tin cậy cho cặp đôi. Mặc dù chưa từng hợp tác chung trong một dự án nào, nhưng họ được cho là đã trở nên thân thiết nhờ cùng chung nghề nghiệp. Hơn nữa, những bình luận của cha Kim Ji Suk về mối quan hệ của con trai ông lại một lần nữa được đưa ra ánh sáng trong chương trình giải trí Dongchimi của MBN, phát sóng vào tháng Sáu. Khi đó, ông nói: "Con trai tôi đã giới thiệu bạn gái của nó cho tôi. Tôi cảm thấy yên tâm và hy vọng nó sẽ sớm kết hôn". Tuy nhiên, ông nói thêm: "Vì bạn gái của nó mới bắt đầu sự nghiệp diễn viên, nên con trai tôi không muốn vội vàng kết hôn". Điều này ngụ ý rằng, Lee Joo Myung đã được giới thiệu với gia đình, dẫn đến việc hiểu rằng mối quan hệ này là để đi đến hôn nhân.

Việc xuất hiện ở Hawaii và những bình luận của cha Kim Ji Suk đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng, với những bình luận như: Cuối cùng, Kim Ji Suk cũng sắp kết hôn rồi sao?; Trông họ thật đẹp đôi; Hình như sắp có thông báo về đám cưới rồi... Cả hai, những người đã thể hiện sự trưởng thành hơn, kể từ khi công khai mối quan hệ, càng gây thêm tò mò, liệu cuối cùng họ có kết hôn hay không?