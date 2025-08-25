Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Cặp đôi chênh lệch 12 tuổi nổi tiếng K-Drama bị bắt gặp hẹn hò ở Hawaii, liệu sắp có đám cưới?

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Kim Ji Suk (44 tuổi) và Lee Joo Myung (32 tuổi), cặp đôi diễn viên đang công khai hẹn hò, đã bị bắt gặp ở Hawaii, làm dấy lên tin đồn về việc họ sắp kết hôn.

Vào ngày 23/8, một cư dân mạng đã đăng tải những bức ảnh lên mạng xã hội, khẳng định họ nhìn thấy Kim Ji Suk cùng bạn gái kém 12 tuổi trên đường phố Hawaii. Trong ảnh, Kim mặc áo ba lỗ và đội mũ lưỡi trai đen, trong khi Lee Joo Myung mặc áo crop top tay ngắn và đội mũ lưỡi trai tông đỏ. Cả hai trông rất thoải mái khi đi dạo quanh nơi giống như một trung tâm thương mại. Đáng chú ý, họ nắm tay nhau rất tình cảm, dường như không hề quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh.

cap-doi.jpg
Người đăng ảnh cho biết, họ cứ liên tục chạm mặt cặp đôi: "Tôi gặp Kim Ji Suk ở khắp mọi nơi. Không thể giấu được vẻ đẹp trai của anh ấy. Vóc dáng của bạn gái anh ấy thật đáng kinh ngạc, cao ráo và xinh đẹp. Tôi đã chạm mặt họ ba lần trong một ngày. Đáng lẽ, tôi nên chào hỏi hoặc xin chụp ảnh".

Chuyến đi này cho thấy mối quan hệ nghiêm túc của cả hai, chứ không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch yêu đương bình thường. Cặp đôi chính thức xác nhận mối quan hệ vào tháng Tám năm ngoái, đã thu hút sự chú ý như một cặp đôi vượt qua khoảng cách 12 tuổi. Mối quan hệ của họ càng trở nên bền chặt hơn, kể từ khi Lee Joo Myung chuyển sang công ty quản lý Alien Company của Kim Ji Suk. Công ty quản lý cho biết: "Rất khó để xác nhận những lần xuất hiện ở Hawaii, vì chúng mang tính riêng tư", nhưng việc họ liên tục xuất hiện bên nhau kể từ khi bắt đầu mối quan hệ đã làm tăng thêm độ tin cậy cho cặp đôi. Mặc dù chưa từng hợp tác chung trong một dự án nào, nhưng họ được cho là đã trở nên thân thiết nhờ cùng chung nghề nghiệp. Hơn nữa, những bình luận của cha Kim Ji Suk về mối quan hệ của con trai ông lại một lần nữa được đưa ra ánh sáng trong chương trình giải trí Dongchimi của MBN, phát sóng vào tháng Sáu. Khi đó, ông nói: "Con trai tôi đã giới thiệu bạn gái của nó cho tôi. Tôi cảm thấy yên tâm và hy vọng nó sẽ sớm kết hôn". Tuy nhiên, ông nói thêm: "Vì bạn gái của nó mới bắt đầu sự nghiệp diễn viên, nên con trai tôi không muốn vội vàng kết hôn". Điều này ngụ ý rằng, Lee Joo Myung đã được giới thiệu với gia đình, dẫn đến việc hiểu rằng mối quan hệ này là để đi đến hôn nhân.

cap-doi-1.jpg

Việc xuất hiện ở Hawaii và những bình luận của cha Kim Ji Suk đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng, với những bình luận như: Cuối cùng, Kim Ji Suk cũng sắp kết hôn rồi sao?; Trông họ thật đẹp đôi; Hình như sắp có thông báo về đám cưới rồi... Cả hai, những người đã thể hiện sự trưởng thành hơn, kể từ khi công khai mối quan hệ, càng gây thêm tò mò, liệu cuối cùng họ có kết hôn hay không?

cap-doi-3.jpg
Kim Ji Suk ra mắt với tư cách ca sĩ vào năm 2001 và sau đó chuyển sang diễn xuất, thể hiện tài năng diễn xuất đa dạng qua nhiều bộ phim truyền hình như: "The Vineyard Man", "Oh Hae-young Again", "When the Camellia Blooms" và "Rookie Season 2". Ngoài ra, Kim Ji Suk sẽ góp mặt trong "Okay, Let's Get a Divorce" phát song vào tháng 4/2026 cùng với Lee Min Jung. Anh cũng nổi tiếng với vai diễn trong chương trình tạp kỹ "Problematic Men". Lee Joo Myung, một người mẫu chuyển sang làm diễn viên, đã thu hút sự chú ý với vai diễn lớp trưởng trong bộ phim truyền hình "Twenty-Five, Twenty-One". Cô tiếp tục được biết đến với các vai diễn trong phim điện ảnh "Pilot" và bộ phim truyền hình mới của JTBC "My Youth", phát sóng vào 5/9/2025.
Thu Hiền
#Kim Ji Suk #Lee Joo Myung #hẹn hò sao Hàn #đám cưới sao Kdrama #cặp đôi chênh lệch tuổi #du lịch Hawaii #mối quan hệ nghiêm túc #diễn viên Hàn Quốc #tin đồn kết hôn #chuyện tình sao nổi tiếng

Xem thêm

Cùng chuyên mục