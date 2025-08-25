Tạo ấn tượng mạnh với phim điện ảnh 'Mưa đỏ', Đỗ Nhật Hoàng lại được đàn chị khen ngợi hết lời khi diễn chung

SVO - Khi 'Mưa đỏ' đang 'làm mưa làm gió' ngoài rạp, Đỗ Nhật Hoàng trở thành nam diễn viên được khán giả quan tâm bởi diễn xuất ấn tượng. Ngoài ra, anh có vai diễn thú vị trong 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi', được Lê Phương ngợi khen hết lời.

Đỗ Nhật Hoàng hiện đang gây chú ý với siêu phẩm điện ảnh Mưa đỏ. Trên màn ảnh nhỏ với phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, anh còn thành công hóa thân thành nhân vật Đông, ngây ngô với lối diễn tự nhiên bên cạnh Lê Phương và Thúy Ngân. Anh thoải mái bộc lộc cảm xúc, tự do tưởng tượng, sáng tạo và không theo khuôn mẫu cụ thể.

Trong phim, Đỗ Nhật Hoàng thủ vai Đông, một thanh niên khờ khạo. Để đóng vai này, anh đã dành thời gian xem nhiều phim cùng đề tài, đồng thời quan sát thực tế để tìm ra bản chất của nhân vật.

Diễn viên phim Mưa đỏ cho biết: “Tôi lấy cảm hứng từ tất cả những bộ phim có đề tài về nhân vật chậm phát triển trí tuệ, cũng như từ một số quan sát và tìm hiểu của riêng mình. Nhờ đặc điểm đó, tôi đã tạo nên nhân vật Đông, một phiên bản có gì đó rất riêng”.

Với hình ảnh này, nam diễn viên đã thuyết phục được diễn viên kỳ cựu Lê Phương. Cô nhận xét, đàn em nói chuyện hoạt ngôn, biết ứng biến trong tình huống, biết lắng nghe, hợp tác, vui tính, "quăng miếng". “Tôi không có ý kiến về diễn xuất của Đỗ Nhật Hoàng. Bạn rất cầu tiến, thể hiện rất tốt, đây sẽ là vai diễn điểm sáng trong sự nghiệp của bạn”, Lê Phương nói.

Ngoài ra, Đỗ Nhật Hoàng còn có nhiều cảnh tương tác với Thúy Ngân. Anh nhận xét, cô ngoài đời lẫn trên màn ảnh đều toát lên nguồn năng lượng và ý chí kiên cường, phản chiếu hình ảnh nhân vật cảnh sát Angel.

“Chị có tinh thần mạnh mẽ, nội lực lớn, rất hợp với nhân vật. Ai "vía yếu" gặp chị là dễ bị "át vía", tôi cũng vậy. Trong cảnh quay đầu tiên với chị, tôi có cảm giác đôi mắt của chị đang xoáy thẳng vào linh hồn khiến tôi đứng đơ. Thật ra, cảnh quay đó cần cảm giác này, nên rất hợp”, Đỗ Nhật Hoàng kể lại.

Dù được làm việc với cả hai đàn chị dày dạn kinh nghiệm, nhưng người khiến Đỗ Nhật Hoàng ngưỡng mộ nhất là Lê Phương. Anh kể: “Trong giờ nghỉ trưa, khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng la rất lớn. Tiếng la chứa đựng hết tất cả mọi cảm xúc và nỗi đau mà một con người có thể chịu đựng. Dù tôi không xem trực tiếp, chỉ qua âm thanh, tôi cũng cảm nhận được chị đã phải lấy tâm lý kinh khủng như thế nào để diễn như thế”.