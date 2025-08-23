Ngu Thư Hân tận hưởng shopping bất chấp việc trở thành tâm điểm 'bóc phốt', fan thì thay thần tượng xin lỗi

SVO - Luôn xây dựng hình tượng nhí nhảnh, dễ thương và có EQ cao, Ngu Thư Hân đang dính phải nhiều chỉ trích, chê bai về cách hành xử từ Triệu Lộ Tư cho đến Trương Hạo Nguyệt trong quá khứ, nhưng điều đó không hề làm mỹ nhân sinh năm 1995 này nao núng, ngược lại cô lại lên 'hot search' với những bức ảnh 'street style' của mình.

Sau nhiều lần bị ám chỉ về việc lợi dụng danh tiếng, làm hại đồng nghiệp từ phía Triệu Lộ Tư thì mới đây Ngu Thư Hân lại dính vào mâu thuẫn với nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt trong một chương trình truyền hình cách đây 9 năm về một vai diễn. Theo đó, năm xưa khi cả hai cùng tham gia chương trình Lớp Một - Mùa Đại học, Ngu Thư Hân từng có lời lẽ công kích Trương Hạo Nguyệt. Trong chương trình, Ngu Thư Ân đã mô tả vẻ ngoài của Trương Hạo Nguyệt "trông như yêu nhền nhện từ động bàn tơ bước ra" và tuyên bố: "Tôi có thể đánh bại cô ấy bằng mọi giá", bắt nguồn từ xung đột về phần nhập vai "Vũ công Thượng Hải". Giờ đây, khi chuyện cũ bị khơi lại, người hâm mộ của Ngu Thư Hân đã lên Weibo xin lỗi thay cô, nói rằng Ngu Thư Hân khi đó còn trẻ và thiếu hiểu biết nên mới gây ra "chuyện nhỏ" này. Kết quả là, Trương Hạo Nguyệt càng thêm tức giận: "Các người không có quyền định nghĩa những gì tôi trải qua là "chuyện nhỏ".

Trước những tranh luận dữ dội trên mạng xã hội thì dường như 'chính chủ drama' lại tỏ ra không hề nao núng, thể hiện sức hút ngọt ngào và 'cay nồng' cùng phong cách 'street style' khi đi dạo shopping ở Thượng Hải, nhanh chóng dẫn đầu xu hướng tìm kiếm.

Sau khi những bức ảnh đường phố được công bố, chỉ số Baidu của Ngu Thư Hân đã tăng vọt 1500%, và hashtag #虞书欣状态# (tạm dịch là trạng thái của Ngu Thư Hân) trên Weibo đã vượt mốc 1 tỷ lượt xem. Ngay cả cư dân mạng nước ngoài cũng lên X (Twitter) để tán dương phong cách đường phố của cô. Ngoài ra, theo thông tin nội bộ, bộ phim truyền hình mới Nhất niệm Giang Nam của Ngu Thư Hân sẽ khởi quay vào tháng Chín, trong đó cô sẽ vào vai một nữ hiệp chính nghĩa.