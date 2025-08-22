Chuyện gì đang xảy ra với Negav?

Negav đi vào 'vết xe đổ' của chính mình

Tưởng chừng những ồn ào quá khứ của Negav đã khép lại, mở ra một hành trình mới tươi sáng hơn cho nam rapper nhưng mọi thứ lại có vẻ tồi tệ hơn, khi mới đây, anh liên tiếp nhận những chỉ trích từ khán giả. Đầu tiên là việc Negav có những phát ngôn được cho là giỡn quá mức hay nặng nề hơn là xúc phạm tiền bối Miu Lê trong một chương trình do Trấn Thành sản xuất. Cụ thể, khi Miu Lê nói "Negav để phí thức ăn quá! Sao vừa nãy không cho chị?", thì nam rapper buột miệng: "Chị như con chim cánh cụt nói 'Cho tôi rác! Cho tôi rác!'". Câu nói này khiến Miu Lê chấn chỉnh Negav ngay trên sóng và yêu cầu Trấn Thành không cắt để 'xã hội phán xét'. Ngay lập tức, khán giả dấy lên những ý kiến phản ứng gay gắt và cho rằng, Negav vẫn chứng nào tật nấy, khi đùa vô duyên mà cứ nghĩ mình hài hước.

Miu Lê có vẻ không vui trước những câu đùa kém duyên của Negav.

Hay, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trên sân khấu tổng duyệt của concert Anh trai 'say hi', khi các anh trai xếp tạo hình kết một tiết mục, Negav gây sốc khi có một hành động tục tĩu. Xem xong những hình ảnh phản cảm đó, nhiều người lắc đầu ngao ngán khi cho rằng 'bản tính khó rời'.

Đỉnh điểm mới đây, Negav bị phản đối khi được mời tham gia một sự kiện của nhãn hàng D. Nhiều người cho rằng, mang phụ nữ ra đùa cợt một cách khiếm nhã lại được xuất hiện trong chương trình của một nhãn hàng nổi tiếng là 'bạn của phụ nữ' thì thật không chấp nhận được. Sự việc nghiêm trọng đến mức, nhãn hàng D. phải lên tiếng xin lỗi và xử phạt những nhân viên đã mời Negav tham gia sự kiện.

Sau ồn ào này, một sự kiện khác được cho cũng âm thầm gạch tên Negav ra khỏi dàn line-up, dù đã công bố và thay thế bằng một cái tên khác. Đây được coi là một 'dấu hiệu đen' cực kỳ nguy hiểm cho một nghệ sĩ, khi để lại dấu ấn tiêu cực trong lòng khán giả và nhãn hàng. Sau những drama trên, liệu có đơn vị nào dám hợp tác cùng anh nữa không, khi sự xuất hiện của Negav luôn rình rập 'rủi ro' kéo theo làn sóng thị phi, tranh cãi không đáng có?

Negav liên tục dính thị phi đến nỗi bị thay thế trong một chương trình âm nhạc của tỉnh Gia Lai.

Lối thoát nào cho Negav?

Nếu như tháng 10/2024, khi những lùm xùm 'nổ' ra khiến Negav gặp nhiều phản ứng dữ dội từ khán giả. Nam rapper đã chọn cách im lặng, không xuất hiện trong concert của Anh trai 'say hi', hạn chế tài khoản mạng xã hội và sau đó trở lại cùng những chia sẻ có vẻ như 'biết lỗi và sửa sai'. Người hâm mộ bao dung cho những 'lỗi lầm trong quá khứ và lỗi miệng trên sân khấu trong một phút nhất thời', khán giả khác thì cũng rộng lòng vì 'không ai đánh kẻ chạy lại'. Negav dần được chấp nhận trở lại, 'phủ sóng' rộng khắp trên 'mọi mặt trận'.

Có lẽ, sự dễ dãi của công chúng đã khiến cho một người trẻ như Negav chưa ý thức được rằng, nổi tiếng sẽ gắn liền với trách nhiệm. Một lần nữa, nam rapper lại để bản thân bị rơi vào tâm điểm ồn ào chỉ sau vài tháng 'tái xuất'. Liệu, chiêu bài cũ là im lặng rồi sau đó quay trở lại có còn hiệu quả? Chắc chắn là KHÔNG! Bởi, nhiều người đã dần mất niềm tin vào anh chàng.

Nhận thấy được điều đó, có vẻ như, lần này Negav sẽ không im lặng nữa. Mới đây, bất ngờ, cư dân mạng nhận được một thông báo từ một đơn vị nhận là công ty luật, hỗ trợ pháp lý cho Negav. Theo đó, đơn vị này cho biết được Negav (tên thật: Đặng Thành An) ủy quyền xử lý một số cá nhân, tổ chức đăng tải hoặc đăng lại những thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, có dấu hiệu xuyên tạc, vu khống, tự ý kết luận Negav vi phạm pháp luật. Công ty luật này cho rằng, các hành vi trên đã tổn hại trực tiếp, nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nam rapper và các tổ chức, cá nhân liên quan khác nên đề nghị lập tức chấm dứt hành vi đồng thời tháo gỡ, xóa tất cả nội dung này.

Đơn vị này tuyên bố: "Chúng tôi đang lập vi bằng, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi đăng tải thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư nêu trên để làm việc với các cơ quan chức năng nhằm xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Negav".

Đáng chú ý, đơn vị này còn thông báo đã làm việc với Cục A05 và cho biết: "Cục A05 đã kết luận và hướng dẫn ông An (rapper Negav): '…tiếp tục hoạt động nghệ thuật, giúp ích cho xã hội. Đồng thời, A05 đã thu thập, xử lý một số tài khoản đăng tải bài viết về ông An có nội dung chưa phù hợp, hoặc cố tình lợi dụng sự việc trên để trục lợi theo quy định'".

Nhiều người sau khi đọc được thông báo trên thì cho rằng, lần này, phía Negav sẽ có một phen 'lội ngược dòng' ngoạn mục. Nhất là khi, Negav được thông báo sẽ quay trở lại làm thí sinh trong mùa 2 của Anh trai 'say hi'. Nếu không xử lý nhanh những ồn ào thì rất có thể, đó sẽ là trở ngại lớn nhất đến anh chàng tại chương trình, thậm chí kéo theo đơn vị sản xuất gặp rắc rối khi chương trình đã ghi hình rồi. Tuy nhiên, đến tối 21/8, fanpage của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên tiếng về sự việc này. Fanpage của Cục viết: "Liên quan đến một văn bản lan truyền trên không gian mạng đề cập đến ông Đặng Thành An (Negav), Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang mời làm việc với Công ty Luật TNHH PN Legal và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ những nội dung đề cập trong văn bản".

Điều này khiến cho không ít người hoài nghi về tính xác thực trong thông báo của đơn vị tự nhận là công ty luật được uỷ quyền của Negav kia. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng, không những không 'gỡ rối' được cho Negav, câu chuyện 'dùng luật xử lý ý kiến cộng đồng mạng' kia có thể sẽ vô tình là 'con dao', cắt đứt 'sợi dây hy vọng' cuối cùng của Negav trong lòng khán giả.