Jo Jung Suk lại liên tiếp phủ sóng khi vừa mới lên chức cha

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này dành cho các diễn viên điện ảnh. Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích chỉ số tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác và nhận thức cộng đồng của 50 ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 19/7 đến ngày 19/8.
Jo Jung Suk đang viết lại kỷ lục phòng vé với bộ phim My Daughter Is a Zombie (do NEW cung cấp/phân phối, Studio N sản xuất và Pilgamseong đạo diễn), khởi chiếu vào ngày 30 tháng trước. Ngay sau khi ra mắt, phim đã phá vỡ kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất trong năm và là phim hài Hàn Quốc có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại. Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, phim đang dần vượt mốc 5 triệu lượt xem, lập kỷ lục mới cho phim có doanh thu cao nhất trong năm. Hơn nữa, sức hút của phim đang ngày càng tăng cao khi được mời tham dự hạng mục Panorama của Liên hoan phim kỳ ảo quốc tế Sitges lần thứ 58.
Những lựa chọn sáng suốt của Jo Jung Suk
Hơn hết thảy, chính cái tên Jo Jung Suk đã thúc đẩy khán giả đến rạp. Từ Architecture 101, đến My Love, My Bride, My Brother, Exit, Pilot và giờ đây là My Daughter is a Zombie, mỗi bộ phim của anh đều tạo nên những cú 'hit' phòng vé, đưa anh từ một "diễn viên đáng tin cậy" thành "bom tấn bảo chứng mùa Hè không thể ngăn cản".
Đầu tiên, phải kể đến vai "Nappdeuk-i", trong Architecture 101, ra mắt năm 2012 của Jo JUng Suk. Mặc dù thời lượng phim hạn chế, nhưng diễn xuất tinh tế của anh đã để lại ấn tượng sâu sắc, củng cố tên tuổi trong lòng khán giả. Trong các bộ phim tiếp theo, My Love, My Bride và Brother, anh lần lượt vào vai người chồng liều lĩnh "Young-min" và người anh trai kém nổi bật "Doo-sik", người đã được ân xá thành công nhờ lý do em trai mình là thành viên đội tuyển quốc gia. Diễn xuất đa dạng của anh, từ hài kịch đến chính kịch, đã củng cố vị thế là một diễn viên đáng tin cậy.
Sự nghiệp điện ảnh của anh vững vàng trên nền tảng chất lượng nghệ thuật, tiếng vang và thành công phòng vé, đã mang lại cho khán giả sự tin tưởng vào các tác phẩm của Jo Jung Suk. Diễn xuất tỉ mỉ của Jo Jung Suk, có khả năng biến những điều bình thường thành phi thường, khắc họa niềm vui và nỗi buồn của các nhân vật, khơi gợi sự đồng cảm sâu sắc và lôi cuốn người xem, khiến họ cười, khóc và càng đắm chìm vào câu chuyện. Sự tận tâm của Jo Jung Suk với mỗi dự án cũng là lý do chính để mong đợi bước tiến tiếp theo của anh.