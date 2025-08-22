Jo Jung Suk lại liên tiếp phủ sóng khi vừa mới lên chức cha

SVO - Nhờ sức hút của bộ phim điện ảnh sắp vượt mốc 5 triệu lượt xem, 'My daughter is a zombie' (tạm dịch: Con gái tôi là zombie), Jo Jung Suk đã chứng tỏ thực lực của mình ở mảng phim điện ảnh, khi vượt qua Lee Byung Hun, Lee Jin Uk, Kim Nam Gil và Lee Jun Hyuk để trở thành 'ngôi sao số 1' trong lòng khán giả đến rạp tháng Tám.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này dành cho các diễn viên điện ảnh. Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích chỉ số tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác và nhận thức cộng đồng của 50 ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 19/7 đến ngày 19/8.

Jo Jung Suk, với màn thể hiện kết hợp độc đáo giữa diễn xuất hài hước và sức hút cảm xúc trong vai người cha trong trong bộ phim ăn khách 'My Daughter Is a Zombie' đã đứng đầu danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 4.552.801. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của anh bao gồm 'My Daughter Is a Zombie', "vua ăn khách" và "phòng vé", trong khi các thuật ngữ liên quan được xếp hạng cao nhất bao gồm "vượt trội", "đáng tin cậy" và "thành công". Phân tích tích cực-tiêu cực của Jo Jung Suk Suk cũng cho thấy số điểm phản hồi tích cực là 91,97%.

Jo Jung Suk đang viết lại kỷ lục phòng vé với bộ phim My Daughter Is a Zombie (do NEW cung cấp/phân phối, Studio N sản xuất và Pilgamseong đạo diễn), khởi chiếu vào ngày 30 tháng trước. Ngay sau khi ra mắt, phim đã phá vỡ kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất trong năm và là phim hài Hàn Quốc có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại. Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, phim đang dần vượt mốc 5 triệu lượt xem, lập kỷ lục mới cho phim có doanh thu cao nhất trong năm. Hơn nữa, sức hút của phim đang ngày càng tăng cao khi được mời tham dự hạng mục Panorama của Liên hoan phim kỳ ảo quốc tế Sitges lần thứ 58.

Những lựa chọn sáng suốt của Jo Jung Suk

Hơn hết thảy, chính cái tên Jo Jung Suk đã thúc đẩy khán giả đến rạp. Từ Architecture 101, đến My Love, My Bride, My Brother, Exit, Pilot và giờ đây là My Daughter is a Zombie, mỗi bộ phim của anh đều tạo nên những cú 'hit' phòng vé, đưa anh từ một "diễn viên đáng tin cậy" thành "bom tấn bảo chứng mùa Hè không thể ngăn cản".

Đầu tiên, phải kể đến vai "Nappdeuk-i", trong Architecture 101, ra mắt năm 2012 của Jo JUng Suk. Mặc dù thời lượng phim hạn chế, nhưng diễn xuất tinh tế của anh đã để lại ấn tượng sâu sắc, củng cố tên tuổi trong lòng khán giả. Trong các bộ phim tiếp theo, My Love, My Bride và Brother, anh lần lượt vào vai người chồng liều lĩnh "Young-min" và người anh trai kém nổi bật "Doo-sik", người đã được ân xá thành công nhờ lý do em trai mình là thành viên đội tuyển quốc gia. Diễn xuất đa dạng của anh, từ hài kịch đến chính kịch, đã củng cố vị thế là một diễn viên đáng tin cậy.

Trong 'Exit', anh đã hóa thân hoàn hảo vào chàng trai trẻ thất nghiệp Yong Nam, từ ánh mắt, lời nói đến từng cử chỉ, củng cố vị thế trung tâm của bộ phim và tạo dựng một hình ảnh không thể thay thế. Hình tượng Yong Nam đặc trưng của Jo Jung Suk, được thể hiện hoàn hảo với kỹ năng đóng thế thiên bẩm và sự nhạy bén bản năng, đã chinh phục khán giả vào mùa Hè năm 2019, thu hút 9,42 triệu lượt xem.

Trong bộ phim ăn khách nhất phòng vé mùa Hè năm ngoái, 'Pilot', Jo Jung Suk đã thể hiện một màn trình diễn không thể thay thế trong vai phi công ngôi sao Han Jung Woo và em gái Han Jung Mi, người đã thành công trở lại với công việc. Trong suốt thời lượng 111 phút của bộ phim, anh một lần nữa chứng minh giá trị đích thực của tên tuổi mình, khiến người ta không thể tưởng tượng ra ai khác ngoài Han Jung Woo hoặc Han Jung Mi.

Sự nghiệp điện ảnh của anh vững vàng trên nền tảng chất lượng nghệ thuật, tiếng vang và thành công phòng vé, đã mang lại cho khán giả sự tin tưởng vào các tác phẩm của Jo Jung Suk. Diễn xuất tỉ mỉ của Jo Jung Suk, có khả năng biến những điều bình thường thành phi thường, khắc họa niềm vui và nỗi buồn của các nhân vật, khơi gợi sự đồng cảm sâu sắc và lôi cuốn người xem, khiến họ cười, khóc và càng đắm chìm vào câu chuyện. Sự tận tâm của Jo Jung Suk với mỗi dự án cũng là lý do chính để mong đợi bước tiến tiếp theo của anh.