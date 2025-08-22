Đời tư 'gây sốc' của 'Nữ hoàng sự kiện bắt tay Nhật Bản' Akari Suda

SVO - Được biết đến với biệt danh 'Nữ hoàng sự kiện bắt tay' nhờ nổi tiếng trong nhóm nhạc SKE48 với khả năng giao tiếp và tương tác tốt với người hâm mộ trong các sự kiện bắt tay, ít ai ngờ rằng, diễn viên tài năng Akari Suda lại bị kiểm soát lẫn bao bọc quá mức cho tới tận năm 30 tuổi.

Xuất hiện trên chương trình Odoru! Sanma Goten!! của Nippon Television, cựu thành viên SKE48, nữ diễn viên của bộ phim nổi tiếng Nhật Bản Around 1/4 (2023), và gần đây đang thu hút sự chú ý trong phim Otokogami (2025) đã tiết lộ cuộc sống bị bao bọc quá mức của cô, bao gồm cả việc chưa bao giờ biết rút tiền mặt từ máy ATM cho đến năm 30 tuổi.

'Otokogami' là bộ phim kể về Wada (Endo Yuya), làm việc tại một công ty xây dựng, phát hiện ra một di sản văn hóa bị chôn vùi. Vài ngày sau, một cái hố sâu bất ngờ xuất hiện tại công trường xây dựng, và con trai của Wada biến mất như thể bị ma nhập. Cái hố dẫn đến một khu rừng bí ẩn, nơi những người phụ nữ thực hiện một nghi lễ bí ẩn để xoa dịu một "nam thần". Wada quyết định xuống hố để đưa con trai mình trở về.

Chương trình có một phân đoạn đặc biệt mang tên "Những sai lầm tài chính của người nổi tiếng độc thân", trong đó, những người nổi tiếng chia sẻ về những thói quen kỳ quặc và cuộc sống riêng tư của họ. Suda đã thú nhận rằng, cô đang phải vật lộn với việc không thể sống tự lập: "Tôi có kỹ năng quản lý tài chính kém. Tôi bắt đầu làm thần tượng từ năm 18 tuổi và bố mẹ đã bao bọc quá mức, nuôi dạy tôi đến nỗi thời gian như ngừng trôi ở thời trung học. Bố mẹ đã làm mọi thứ cho tôi. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ mang tiền về nhà và sống ở cả Nagoya lẫn Tokyo. Trong căn hộ sống một mình ở Tokyo, tôi không thể thông cống đúng cách, nên nước dần tràn ra ngoài. Tôi nói với mẹ rằng tôi gặp rắc rối và bà ấy đã đi tàu từ Nagoya đến Tokyo chỉ để thông cống hộ tôi".

Không khí trong trường quay đã rất 'sốc', nhưng Suda tiếp tục: "Tôi chưa từng và biết phải làm thế nào để rút tiền từ máy ATM cho đến khi 30 tuổi. Tôi đã tự gửi một gói hàng vào năm ngoái. Tôi đã có bằng lái xe hai năm trước, nhưng không được phép lái xe, trừ khi có người ngồi ở ghế phụ. Mẹ tôi nói rằng, điều đó nguy hiểm, vì vậy, tôi nghĩ có lẽ như vậy".