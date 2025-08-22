Tài khoản Weibo bị vô hiệu hoá, Triệu Lộ Tư đang ở trong tình trạng nào?

SVO - Sau khi tài khoản Weibo của Triệu Lộ Tư bị vô hiệu hóa, tất cả các bài đăng gốc của cô đã bị biến thành 'hàng hóa'. Một loạt 'Sách Weibo của Triệu Lộ Tư', tập trung vào nội dung Weibo của cô, gần đây đã bắt đầu được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

'Sách Weibo Triệu Lộ Tư': Bất chấp bản quyền

Việc buôn bán công khai và sử dụng trái phép các nền tảng nội dung Weibo của Triệu Lộ Tư được cho là bất hợp pháp. Loại sách Weibo này bao gồm toàn bộ bài đăng gốc trên Weibo mà Triệu Lộ Tư đăng tải từ năm 2015 đến năm 2025. Sau khi in thành sách, nó sử dụng chiêu trò quảng cáo: "Lưu giữ toàn bộ từ bài đăng đầu tiên đến bài đăng cuối cùng. Các chị em quan tâm đến Triệu Lộ Tư có thể nhắm mắt đọc. Toàn bộ nội dung đều có ở đó, không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ ký ức của cô ấy" để thu hút người hâm mộ.

Nhiều bài đăng quảng cáo đã nhận được phản hồi tích cực, với cư dân mạng để lại tin nhắn hỏi về giá cả và phương thức mua hàng. Tuy nhiên, người đăng bài không công khai giá trên nền tảng này, mà chỉ trả lời những cư dân mạng quan tâm bằng "tin nhắn riêng", hướng dẫn giao dịch riêng tư.

Phóng viên ban đầu đã liên hệ với một người bán tự nhận là fan của Triệu Lộ Tư. Anh ta cho biết, sau khi biết Triệu Lộ Tư sẽ khóa tài khoản Weibo, anh ta đã làm việc thâu đêm để biên soạn và sao chép tất cả các bài đăng của cô, từ bài đăng đầu tiên vào năm 2015 đến bài đăng cuối cùng vào năm 2025. Anh ta sẵn sàng bán nó cho những người hâm mộ khác, nếu họ quan tâm, đồng thời nói thêm rằng, đó là "một kỷ vật của riêng tôi".

Sau đó, phóng viên liên hệ với một người bán khác, giả làm người mua. Người bán giải thích rằng, họ đã tập hợp tất cả các bài đăng trên Weibo của Triệu Lộ Tư kể từ khi cô ra mắt thành sáu tập, được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Mỗi tập có giá 39 nhân dân tệ, trong khi gói sáu tập có giá 220 nhân dân tệ. Người bán cũng nhấn mạnh rằng, "không có bài viết gốc nào trên Weibo bị bỏ sót".

Khi phóng viên hỏi thêm liệu những "sách Weibo" này có được sự cho phép của Triệu Lộ Tư hay không và liệu có bất kỳ rủi ro pháp lý nào liên quan đến việc mua chúng hay không, người bán trả lời một cách mơ hồ: "Có lẽ là không. Ví dụ, nếu bạn mua một tấm poster, bạn có cần phải xin phép cô ấy không?".

Theo ý kiến của luật sư thì văn bản và hình ảnh Triệu Lộ Tư đăng trên Weibo, miễn là chúng là bản gốc, đều là tác phẩm của cô và được pháp luật bảo vệ. Việc biên soạn và bán nội dung Weibo của cô mà không có sự cho phép của Triệu Lộ Tư trong một cuốn sách là vi phạm tác quyền của cô, bao gồm quyền sao chép và quyền phân phối. Hơn nữa, nếu cuốn sách Weibo có chứa ảnh "tự sướng" hoặc nội dung chân dung khác của Triệu Lộ Tư, việc bán nó mà không được phép cũng có thể vi phạm quyền hình ảnh riêng tư của cô. Người hâm mộ tự sáng tác tác phẩm vì lợi ích cá nhân là điều bình thường nhưng bán chúng để kiếm lời là bất hợp pháp.

Phiên bản 'bạn gái điện tử' của Triệu Lộ Tư

Trước đó, vào ngày 19/8, khi đối mặt với những câu hỏi từ cư dân mạng trong buổi phát sóng trực tiếp, Triệu Lộ Tư đã đưa ra tuyên bố rõ ràng đầu tiên: "Giờ đây, tôi rất sẵn lòng trở thành người nổi tiếng trên mạng". Tuyên bố này không phải ngẫu nhiên, chỉ một ngày trước đó, tài khoản Weibo của cô, với 31,19 triệu người theo dõi, đã bị vô hiệu hoá. Triệu Lộ Tư đang chứng minh bằng hành động của mình rằng, các nhãn hiệu chuyên nghiệp không nên là rào cản đối với khả năng của một người: "Nhiều người nổi tiếng trên mạng rất tuyệt vời, và video của họ còn hay hơn rất nhiều".

Xuất hiện trước ống kính với gương mặt không trang điểm, nhưng biểu cảm sống động, chân thực hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tinh tế của những người nổi tiếng truyền thống, Triệu Lộ Tư đã thu hút đông đảo số lượng người theo dõi thế hệ Z. 22,81 triệu người theo dõi cô trên Xiaohongshu (Xiaohongshu là một phương tiện truyền thông xã hội và nền tảng thương mại điện tử. Xiaohongshu, hay còn được gọi là RedNote (Tiểu Hồng Thư) kết hợp các yếu tố của Instagram, Pinterest và Amazon, cho phép người dùng chia sẻ hình ảnh, video, đánh giá sản phẩm và mua sắm trực tiếp ngay trong ứng dụng, thích gọi cô là "bạn gái điện tử" hơn là một diễn viên.

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi danh tính này bắt nguồn từ tranh chấp chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý của Triệu Lộ Tư, Galaxy Cool Entertainment, vào đầu tháng Tám. Khi Triệu Lộ Tư đăng bài trên Weibo, cáo buộc công ty "lấy đi 2,05 triệu nhân dân tệ lợi nhuận và đối xử lạnh nhạt với cô trong thời gian dài", có lẽ, cô không ngờ rằng, cuộc khủng hoảng này sẽ trở thành điểm khởi đầu cho sự bứt phá của mình.

Buổi livestream dài 60 phút trên Douyin đã thu hút 25,57 triệu người xem, lượng người theo dõi tài khoản Xiaohongshu của cô tăng thêm 2 triệu người trong bốn ngày, và doanh số trà sắn dây của Siêu thị JD tăng vọt 200% so với tháng trước. Cô đã thực hiện "chênh lệch lưu lượng truy cập" với kỹ năng xuất chúng. Không giống như các nền tảng livestream truyền thống, dựa vào chiêu trò bán hàng "mua thì mua", Triệu Lộ Tư đã tiên phong trong mô hình "chia sẻ không mục đích". Tuy nhiên, con đường chuyển đổi không hề bằng phẳng. Vào ngày 13/8, cô vướng vào tranh cãi về "hỗ trợ nông nghiệp giả", khi quảng cáo nước ép táo với giá 10 nhân dân tệ/lon.

Mặc dù thương hiệu có chứng nhận "Đại sứ Hỗ trợ Nông nghiệp", do Cục Nông nghiệp cấp, Cục Giám sát Thị trường Thành phố Diên An vẫn can thiệp vào cuộc điều tra. Cuộc tranh cãi này phơi bày những rủi ro khi người nổi tiếng lấn sân sang các lĩnh vực khác. Bởi kinh doanh và phúc lợi công cộng là không thể tách rời, việc cân bằng giữa khát vọng thương mại và trách nhiệm xã hội trở thành điều bắt buộc.

Sự thay đổi của Triệu Lộ Tư phản ánh những thay đổi sâu sắc trong ngành giải trí. Tài khoản Admin của Tiểu Hồng Thư, "Superstar Potato", đã đăng một loạt ảnh dài hiếm hoi để ăn mừng việc cô đạt 20 triệu người theo dõi, và Douyin đã ghim video phát lại buổi livestream của cô lên đầu trong 48 giờ. Những hành động này đã phá vỡ chính sách "bỏ người nổi tiếng" cũ của nền tảng.

Đối với các nghệ sĩ, con đường của Triệu Lộ Tư mang đến một góc nhìn mới, thay vì chật vật trong khuôn khổ của một công ty quản lý, tốt hơn hết là "tự mình kiểm soát lưu lượng truy cập" như cô đã làm.Trong thời đại thống trị của thuật toán, sự thay đổi của cô có thể báo hiệu rằng, những ngôi sao hàng đầu trong tương lai sẽ không còn là những hình mẫu hoàn hảo được định hình bởi tiền bạc, mà là những cá nhân năng động, thực sự có thể đồng cảm với người dùng.