Thần tượng K-pop gây 'sốc' vì hát gần 300 bài trong buổi phát sóng trực tiếp

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Seunghan gần đây đã 'gây sốt' trên mạng vì hát khoảng 294 bài trong buổi phát sóng trực tiếp, khiến người hâm mộ cứ ngỡ chương trình sẽ không bao giờ kết thúc.

Khởi đầu chỉ là một buổi phát sóng trò chuyện vui vẻ giữa thần tượng và fan, nhưng nó đã nhanh chóng trở thành buổi karaoke trọn vẹn kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Cộng đồng người hâm mộ tiết lộ nam thần tượng đã hát tổng cộng 294 bài trong suốt buổi phát sóng. Người hâm mộ thậm chí còn đăng tải bản tóm tắt chương trình phát sóng, trong đó có cảnh Seunghan hát không biết mệt trong nhiều giờ liền: Khi thấy anh ấy hát nhiều bài hát, người hâm mộ cảm thấy sẽ nhanh hơn nếu anh ấy liệt kê những bài hát mà anh ấy không thích; Anh ấy hát rất nhiều bài hát khác nhau, từ K-pop đến những bài nhạc pop quốc tế; Khi anh ấy bắt đầu kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, anh ấy thậm chí còn nói rằng sẽ thử phát sóng trực tiếp về khiêu vũ vào lần tới...

aa1gv9oq.jpg
Seunghan (cựu thành viên của nhóm nhạc nam RIIZE thuộc SM Entertainment ra mắt năm 2023, tạm dừng hoạt động rồi rút lui vĩnh viễn do những tranh cãi về đời tư) đã ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào cuối tháng Bảy, với nghệ danh được viết bằng tiếng Anh là "XngHan", viết hoa chữ "X" tượng trưng cho cả tiềm năng vô hạn lẫn đa dạng. Là một nghệ sĩ vượt qua những khuôn mẫu và giới hạn thông thường, các hoạt động solo của Seunghan rất đa dạng, được triển khai dưới thương hiệu nghệ sĩ "Seunghan & Soul" (XngHan & Xoul), được thành lập bởi một nhóm sáng tạo được gọi là "Xouls" trên nhiều lĩnh vực, bao gồm âm nhạc, biểu diễn, phong cách và nghệ thuật, mở đầu với album "Waste No Time".
news-1032418-1753666330-m.jpg
Sau khi gây chú ý cao với sản phẩm ra mắt solo "Waste No Time" vào ngày 31/7, và buổi phát sóng voice trực tiếp gần 4 tiếng đồng hồ cùng người hâm mộ ngày 20/8, Seunghan lại gây tranh cãi dữ dội sau khi nhắc đến một người bạn nổi tiếng, thần tượng thuộc SM là RIKU (là thành viên của NCT WISH) trong một cuộc gọi video gần đây với người hâm mộ.
Thu Hiền
