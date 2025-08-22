Thần tượng K-pop gây 'sốc' vì hát gần 300 bài trong buổi phát sóng trực tiếp

SVO - Seunghan gần đây đã 'gây sốt' trên mạng vì hát khoảng 294 bài trong buổi phát sóng trực tiếp, khiến người hâm mộ cứ ngỡ chương trình sẽ không bao giờ kết thúc.
Khởi đầu chỉ là một buổi phát sóng trò chuyện vui vẻ giữa thần tượng và fan, nhưng nó đã nhanh chóng trở thành buổi karaoke trọn vẹn kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Cộng đồng người hâm mộ tiết lộ nam thần tượng đã hát tổng cộng 294 bài trong suốt buổi phát sóng. Người hâm mộ thậm chí còn đăng tải bản tóm tắt chương trình phát sóng, trong đó có cảnh Seunghan hát không biết mệt trong nhiều giờ liền: Khi thấy anh ấy hát nhiều bài hát, người hâm mộ cảm thấy sẽ nhanh hơn nếu anh ấy liệt kê những bài hát mà anh ấy không thích; Anh ấy hát rất nhiều bài hát khác nhau, từ K-pop đến những bài nhạc pop quốc tế; Khi anh ấy bắt đầu kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, anh ấy thậm chí còn nói rằng sẽ thử phát sóng trực tiếp về khiêu vũ vào lần tới...